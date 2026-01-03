《逃離塔科夫》工作室負責人談正式版推出：能推出已是奇蹟，面對負評轟炸淡定回應「我們做到了」

在經過了十年遊戲開發後，由俄羅斯 Battlestate Games 所開發的撤離（搜打撤）遊戲《逃離塔科夫》(Escape from Tarkov) 終於已經在去年 11 月 15 日脫離 Steam 的搶先體驗階段，推出正式版遊戲。而雖然因為 Steam 版本的收費爭議，讓遊戲一正式發售就已經被許多不滿的玩家留下負評，但對開發團隊來說這十年一路走來依然不容易。工作室負責人 Nikita Buyanov 近日接受外媒專訪，聊到負評攻擊時就表示，「隨他去吧」，並表示，以遊戲的複雜程度而言，對他們來說能夠讓《逃離塔科夫》能夠推出正式版本身就是奇蹟了。

(Credit: Battlestate Games)`

廣告 廣告

知名搜打撤遊戲《逃離塔科夫》的開發工作室 Battlestate Games 負責人 Nikita Buyanov 最近接受外媒專訪，聊到一開始設想《逃離塔科夫》的目標受眾時就想到，「我想我們從來沒打算讓這個遊戲適合所有人。」

Nikita Buyanov 進一步以遊戲中的「真實性」舉例，以地圖中的高速公路為例子，通常其他射擊遊戲可能會在高速公路上放滿能夠引爆的汽車、油桶、水泥塊等物件讓玩家能夠掩蔽、引發爆炸，打造一個非常有趣的競技場。「但《逃離塔科夫》的核心原則是真實性，如果想要更真實的槍戰，場景就必須可信。」，因此他們也遵循這個原則打造《逃離塔科夫》中的所有場景，Nikita Buyanov 也給玩家們忠告：「如果想活命，就該遠離高速公路。」

並且，Nikita Buyanov 也提到，《逃離塔科夫》在設計時本身就加入了許多複雜的概念，例如每把武器都有重量、子彈速度、彈道、彈藥量、穿透力...等數十個參數，只為了盡可能打造更真實的槍戰體驗，因此 Nikita Buyanov 就直言，「以複雜程度來說，能夠讓遊戲可以玩本身就是奇蹟了。」，而聊到一直以來自己儼然成為了 Battlestate Games 的門面擔當，Nikita Buyanov 就直言：「我覺得站在最前線是我的責任，也覺得對工作室來說是好事。」

(Credit: Battlestate Games)`

而對於那些《逃離塔科夫》正式版發售後，因為 Steam 收費爭議而起的負評轟炸，Nikita Buyanov 只說：「我不在乎，我只想說我們做到了，這是沒有測試版標記的《逃離塔科夫》，10 年來為你們準備的東西。」，只是，從測試版《逃離塔科夫》開始許多玩家就已經開始對撤離遊戲有了濃厚的興趣，因此現在遊戲市場上也出現了《ARC Raiders》這樣的有力競爭者，因此接下來《逃離塔科夫》能否持續營運獲得成功，就要看 Battlestate Games 的後續更新功力了。