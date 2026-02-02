《逃離塔科夫》開發商新作亮相！科幻射擊遊戲《COR3》正式公開

以硬派撤離射擊遊戲《逃離塔科夫》（Escape from Tarkov）聞名的開發商 Battlestate Games，在 2 月 1 日正式公開了代號為《COR3》的全新作品。本作由該工作室負責人 Nikita Buyanov 親自領軍開發，是該團隊多年來首款與《逃離塔科夫》世界觀無關的獨立新項目。

新作走寫實科幻風格。（圖源：COR3）

目前還沒有公開《COR3》具體的發售日期和對應平台。根據釋出的首支預告片與背景設定顯示，《COR3》將舞台設定在遙遠的 2251 年。遊戲世界觀描述地球在 2051 年前曾遭遇重大危機，人類在浩劫中勉強倖存，並由一個名為「Core」的神秘組織出面說服各國政府團結。預告展示了荒廢的星球地表、毀壞的未來城市，以及直通宇宙與漂浮的太空船殘骸，強烈暗示遊戲場景可能位於外星殖民地，呈現出濃厚的後末日科幻風格。

目前《COR3》的官方網站已經開放，在預告公開前還舉辦了一場互動式的解謎活動。玩家可以在網站上扮演調查員的角色，探索資料庫、解決謎題並完成任務，逐步揭開遊戲的背景故事與更多機密資訊。雖然預告片中的資訊不多，但開頭 13 秒左右，也能得知遊戲的玩法似乎仍然為第一人稱射擊遊戲。