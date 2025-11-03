《逃離鴨科夫》狂賣200萬套僅5人團隊製作！沒有手把與多人模式 官方坦承：做不出來
《逃離鴨科夫》10 月 16 日發售以來突破 200 萬套佳績，而背後的團隊蘇打小隊僅為 5 人 1 狗的製作團隊，屬於 Bilibili 旗下員工，Gamersky 訪談提到許多秘辛，包括後來才加進去的烤鴨效果、許多致敬其他影視作品的道具、製作人對於受到《逃離塔科夫》製作人肯定非常的感動，而對於玩家希望的手把體驗、多人遊戲等，直言團隊技術不足工期有限，希望大家以社群 MOD 完成更多不同內容補足。
Gamersky 訪談公開製作團隊為小鳴、Jeff、老吳、家橙、佛哥以及狗狗小白，原本就是因為這樣把陪伴玩家的狗加入到遊戲中，但因為工期有限無法還原小白的樣子，也對於受到《逃離塔科夫》製作人 Nikita Buyanov 肯定相當激動，這對他們來說有相當不同的意義，他們也是《逃離塔科夫》上千小時時數的玩家。
congratz guys! ducks are cool! https://t.co/UhZSgxGi6c
— Nikita Buyanov (@nikgeneburn) October 22, 2025
團隊聊到遊戲初期其實沒有視野盲區是全開俯瞰視角，後來決定加入扇形視野以及日夜變化影響，讓遊戲刺激度大大增加，《逃離鴨科夫》也去除了四肢傷害、方格包包整理的複雜度，也加入難度調整，並在死亡後有一次回去撿裝的機會，降低玩家加入這類搜打徹遊戲的門檻。
也提到某些道具、BOSS 就是直接的致敬彩蛋，如倉庫區的勞登就是某個《逃離塔科夫》的強力敵方角色、《凌凌漆大戰金鎗客》的殺豬刀、《鐵甲小寶》的和平星都是他們加入的小彩蛋，還有能開出小爪刀的《絕對武力》戰術刀箱，更別說已經被團隊做成了周邊的尿素袋子。許多內容也是傾聽玩家後增加的內容，包括死後變成的烤鴨，大便究竟是拿來吃還是拿來丟的，嘴出是由拿來吃的獲勝，團隊就如大家所願的新鮮美味的提供，也在後面加入可以丟的糞球，完成兩方的要求。
至於最重要的問題，訪談提到為何沒有手把對應功能以及最能讓遊戲多賣個百萬的多人連線功能，團隊直言是自己技術力不足工期也不夠，實際上會寫程式的只有 Jeff 跟老吳，這個小團隊實在不太能夠完成這些需求，而也提到有很多玩家製作出相關的模組，團隊也鼓勵大家使用這些模組補足他們無法提供的體驗，至於這兩大功能能不能官方實裝，要看他們有沒有機會找到志同道合的夥伴擴編團隊了。
