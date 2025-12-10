《逆時光戀人》成印尼現象級愛情電影！跨時空戀曲百萬人搶看

《逆時光戀人》代表印尼角逐第98屆奧斯卡最佳國際電影。（圖／原創娛樂）

《逆時光戀人》代表印尼角逐第98屆奧斯卡最佳國際電影，上映後狂掃當地票房，短短十日突破百萬觀影人次，成為今年印尼最具現象級的愛情電影。

本片改編自新銳導演楊迪勞倫斯於2017年大受歡迎的同名網路影集，電影找來原影集的男主角、人氣男星狄恩威約可（Dion Wiyoko）回歸主演。電影更入圍印尼最高榮譽Citra Awards八項大獎，最終奪下最佳女主角、最佳導演等四項大獎。

女主角則由影歌雙棲、實力人氣兼具的印尼影后希拉達拉艾沙（Sheila Dara Aisha）擔綱，她在片中飾演優雅迷人、意志堅定的索蕾，並為演出特別學習克羅埃西亞語，力求呈現更細膩、逼真的演出，她坦言：「一直很崇拜原劇中的索蕾一角，因此接下這個角色時既感到焦慮也十分自豪。」為了與影集作出區隔，她在電影中展現角色外向熱情的一面，呈現多層次演技，不僅奪下影后，更被讚為生涯最具突破性的表演。

希拉達拉艾沙以《逆時光戀人》獲得影后殊榮。（圖／原創娛樂）

此外，電影全面升級製作規模，將場景搬至芬蘭、克羅埃西亞，跨海拍攝絕美極地景致與復古小鎮風光，使故事散發出獨特的流浪氛圍，導演表示：「老實說，當初寫劇本的時候，以為這些外國的場景會被製片砍掉，『你怎麼敢？開頭要讓主角站在一臺北極破冰船上？不可能！』」

導演繼續說：「為了籌資，我對投資者保證，我的上一部電影是小成本製作的黑白文藝電影，在印尼獲得65萬觀影人次，這次一定更高，因為我們要拍彩色的囉！」他坦言這次是一次極具挑戰性的跨歐亞攝製計畫，很幸運獲得克羅埃西亞相關單位的高度支持，也希望能透過這部作品，為印尼本土的愛情類型影視「注入一股新鮮空氣」，並向國際觀眾展現印尼電影的全新面貌。

《逆時光戀人》講述一名旅居克羅埃西亞的自由攝影師喬納森，某天醒來卻發現床畔躺著一名神秘女子，宣稱自己是來自未來的妻子。夾帶震驚與疑惑，他漸漸接受了索蕾的存在，更得知了關於自身命運的警訊，兩人就此展開時空纏繞的奇特日常。

《逆時光戀人》將於2026年1月9日在台上映。

《逆時光戀人》將場景搬至芬蘭、克羅埃西亞。（圖／原創娛樂）

