《逆水寒》一週年發佈會宣布推出「250億歷史首儲全返」計畫與新職業「玄機」等內容

恩奕遊戲旗下開放世界 MMORPG《逆水寒》今(29)日於台北三創生活園區盛大舉辦一週年版本發佈會，搶先爆料 2.0 新賽年重磅改版內容。《逆水寒》宣告2.0新賽年將以「返還玩家250億」、「1款新遊戲」為核心，其超前創舉恐引發台灣遊戲業震盪。

一週年發佈會於台北三創盛大舉辦（來源：恩奕遊戲官方提供）

現場驚喜公布人氣GENZ女團GENBLUE幻藍小熊 將首度與遊戲合作擔任《逆水寒》一週年活動大使，宣告推出繁中遊戲市場史無前例的 「250 億歷史首儲全返」 計畫！同步公開新職業 「玄機」 與兩大 S 級聯動 —— 《尼爾 NieR》 與 《新世紀福音戰士 EVA》，以跨界娛樂與技術革新，領航次世代 MMO步入全新紀元，繼續為繁中玩家帶來最具誠意的服務。

《逆水寒》攜手GENBLUE幻藍小熊 首度站台遊戲活動（來源：恩奕遊戲官方提供）

雙端擁抱全局光追 《逆水寒》全面升級跨平台視覺體驗

《逆水寒》宣布正式進入全局光線追蹤（Ray Tracing）時代，且領先業界率先實現手機及PC雙端光追技術！系統策劃忘汐現場展示實機效果，透過不同裝置呈現升級前後的畫面對比。團隊與輝達 NVIDIA 工程師聯手突破光線重構（Ray Reconstruction）與 DLSS 技術瓶頸，繁體版即將導入 4K 畫質升級與寫實光照技術，帶來主機級的沉浸視覺體驗。

《逆水寒》週年發佈會光追技術畫質提升（來源：恩奕遊戲官方提供）

同時，官方亦對 300 件以上歷史外觀進行全建模與材質精修，整體畫面質感全面進化。現場展示「汴京虹橋」場景升級前後的對比畫面，玩家驚呼「根本像換了一款遊戲！」「這真的是行動端能有的畫質嗎？！」

此次升級不僅象徵《逆水寒》畫質邁入次世代，更宣示繁體版正式對標全球最高規格。官方也同步針對行動端進行包體減量與載入速度優化，展現出在跨平台體驗與技術實力上的領先地位。

二次元X賽博機械 新職業「玄機」、「宅宅門」萌宅登場

官方公開全新遠攻職業「玄機」，雙馬尾、單鏡框的標誌造型二次元萌宅感十足！玄機上線日開放全體玩家「免費不定向轉職」，落實不肝不課理念，打造唯一提供免費自由轉職的 MMO。玄機以高爆發、高機動著稱，武器可在弓、浮刃、傘等多形態間自由切換，帶來多段位移與空戰操作的爽快體驗。現場試玩反應熱烈，玩家盛讚「流暢度堪比動作遊戲」。同場亮相的新門派「宅宅門」則以次文化與現代風潮為靈感，展現年輕世代自由多元的遊戲態度，「宅」的門派文化讓現場GENZ玩家强烈共鳴。

《逆水寒》GENBLUE幻藍小熊 化身新賽年新職業「玄機」（來源：恩奕遊戲官方提供）

史無前例！繁體版宣布送250 億！整年的歷史首儲金全返給你

《逆水寒》宣布推出「250 億首儲金全額返還」計畫，從開服至今的歷史首儲全部將以限定紋玉返還，為遊戲業投下一發福利改革震撼彈！回饋資源從綁定紋玉升級成限定紋玉，購買力大幅上升，可等值購入商城直售外觀，更可抽取稀有高價值天賞！玩家直呼：「代理商終於做事了 ，最有誠意的回饋！」、「這才叫真誠運營」。對玩家而言，沒有理由拒絕11月28日上線看一看。

官方承諾新賽年零門檻、同起跑線！且承襲佛新賽季制，2.0新紀元歡迎新玩家、回鍋玩家，和老玩家們同一起點出發！同時祭出副本祈珍保底、打造、内功三大核心戰力板塊，歷史痛點的全面優化，顯示《逆水寒》將持續以玩家為核心、以真誠長期經營，回應玩家信任。

尼爾、EVA跨次元聯動確定 殿堂級IP合作展現對繁體服的重視

官方宣布，《逆水寒》2.0 賽年將前後與兩大全球殿堂級IP 展開聯動——《尼爾 NieR》 與 《EVA 新世紀福音戰士》，推出限定角色造型、主題任務及活動等豐富内容，並同步釋出定檔預告影片。現場玩家高喊角色名稱、熱情錄影，線上直播觀看人數更創新高，充分展現 IP 魅力與玩家熱度。

此外，官方預告 11/28 將展開與茶飲品牌 水巷茶弄 的聯名合作，玩家現場搶先品嘗聯名口味並欣賞「玄機」杯身展示。未來官方將持續拓展多元聯名，結合世界級 IP 與原創內容，打造一直新鮮的開放世界，讓玩家享受更豐富、更沉浸的遊戲體驗。

《逆水寒》發佈會現場玩家體驗踴躍熱烈（來源：恩奕遊戲官方提供）

一週年活動大使揭曉 GENBLUE幻藍小熊首跳宅宅舞演繹全新劇組玩法

人氣GENZ女團GENBLUE幻藍小熊首度跨界與遊戲合作，現場帶來《逆水寒》宅宅門派的宅宅舞首跳，可愛與活力兼具的表演瞬間掀起全場熱烈應援。

緊接著，將成員的舞蹈影片一鍵導入2.0新賽年全新升級「劇組模式」，透過强大的AI内建動捕與生成技術，讓遊戲中六位遊戲角色完美複製團員舞姿，打造「偶像 × 虛擬分身」共舞演ㄩㄈ，尖叫聲掀頂。開發組表示，每一位玩家都可能在新賽年的劇組站與自己的偶像相遇——每一位玩家都能進行今天展演的創作、也能觀賞和輕鬆套用他人公開分享的創意！《逆水寒》現場展現出的驚人技術力，是從業界品牌到每位玩家都能感受到的「對持續革新的決心」。

《逆水寒》新賽年活動大使 GENBLUE幻藍小熊 大有玄機（來源：恩奕遊戲官方提供）

女團成員們還現場開喝珍奶、大啖遊戲內特色小點龍身鳳尾蝦、狀元包等直呼跟逆水寒合作就是幸福！最後，全場與幻藍小熊合影留念，隊長XXIN也透露宣傳片已拍攝完成，十分期待一週年以全新的玄機面貌再與玩家見面。

《逆水寒》一週年發佈會 GENBLUE幻藍小熊甜喝珍奶（來源：恩奕遊戲官方提供）

PVX 玩法上新 劇組站、創意工坊讓自由度飛升

新賽年預告推出多項玩法革新，並開放玩家現場體驗手機及PC版：

劇組站：新賽年升級開放劇組站，加之超強AI動捕和生成科技，能夠讓玩家自由分享創作、自由一鍵套用心儀的拍片創意，上下滑動即可瀏覽，堪稱遊戲界TikTok。本次攜手幻藍小熊，現場展示遊戲角色與團員造型互動彩蛋，展現娛樂玩法跨界融合。

創意工坊1.0：全新玩法編輯器開放玩家打造自訂副本與劇情，且在未來將持續更新組件和超高自由度的建造設計。

《逆水寒》全新「愚人牌屋」玩法現場對決（來源：恩奕遊戲官方提供）

《逆水寒》全新「愚人牌屋」鬥智鬥勇樂趣無窮（來源：恩奕遊戲官方提供）

劃揭露未來開發藍圖：打造娛樂與文化共融生態

《逆水寒》繁體服系統策劃 忘汐 於會後聯訪中進一步透露，「將會持續推進技術升級與跨界合作，並讓玩家成為內容的一部分。《逆水寒》的未來，不只是 MMO，而是娛樂生態與文化創作的融合體。」

《逆水寒》2.0 新賽年重磅改版內容搶先曝光（來源：恩奕遊戲官方提供）

