《逆水寒》慶祝新賽年跨界合作幻藍小熊與水巷茶弄，聯名飲品享折扣送虛寶抽整月兌換券

《逆水寒》2.0 新賽年全面上線，以更高自由度、更精緻畫面打造年輕世代推崇的「潮流遊戲文化」，加上一整年的歷史首儲返還計畫、全服送2880時裝自選跟金打造自選，帶來超值得的爽快遊玩體驗！在週年檔期，《逆水寒》官方邀請人氣GenZ女團 GENBLUE幻藍小熊擔任週年活動大使，以及與知名飲料品牌《水巷茶弄》合作推出限定聯名飲品、現在前往官方社群還能抽「飲料天賞」30天飲品券，讓玩家線上線下都能沉浸於 2.0 全新風貌。

GENBLUE 幻藍小熊出任務 揭秘逆水寒一週年玄機（來源：逆水寒官方提供）

本次 2.0 賽年以「神仙合作」、「最潮外觀」、「高自由度」作為核心亮點，結合女團形象、飲品合作與週年福利活動，展現逆水寒專屬的時髦感與遊戲魅力。

GENBLUE幻藍小熊 × 逆水寒：揭密 2.0「玄機」主題

一週年活動大使宣傳片&諧音梗形象視覺同步公開！

《逆水寒》正式公開與人氣GenZ女團 GENBLUE幻藍小熊 的合作影片，邀請玩家一同登入遊戲、破解 2.0 新賽年的「玄機」主題彩蛋。影片中，GENBLUE幻藍小熊化身冷系時尚特工潛行揭露橫跨次元的大世界，展現「幻藍一新」的潮流張力，象徵新賽年正式啟動。

GENBLUE 幻藍小熊 XXIN 出任務 逆水寒週年慶全面更新（來源：逆水寒官方提供）

GENBLUE 幻藍小熊 AYEON 出任務 逆水寒週年慶全面更新（來源：逆水寒官方提供）

GENBLUE 幻藍小熊 YUAN 出任務 逆水寒週年慶全面更新（來源：逆水寒官方提供）

GENBLUE 幻藍小熊 毓 出任務 逆水寒週年慶全面更新（來源：逆水寒官方提供）

GENBLUE 幻藍小熊 采甄 出任務 逆水寒週年慶全面更新（來源：逆水寒官方提供）

GENBLUE 幻藍小熊 NICO 出任務 逆水寒週年慶全面更新（來源：逆水寒官方提供）

《逆水寒》一週年發佈會 GENBLUE幻藍小熊甜喝珍奶（來源：逆水寒官方提供）

人氣GenZ女團 GENBLUE幻藍小熊日前亦受邀出席《逆水寒》一週年發佈會，與遊戲虛擬分身合照互動、台上甜喝珍奶，展現青春親和力，現場粉絲反應熱烈。

官方表示，本次合作正是看準年輕同門間形成的「無壓力、隨上隨玩、秒拍美照」潮玩生態，希望藉由與新生代女團的跨界結盟，放大這股最懂Z世代的專屬文化，並進一步讓「不肝不課、神仙顏值、最潮沉浸」成為新世代角色扮演遊戲的標竿。

水巷茶弄 × 逆水寒：飲料到胃、福利到位，聯名飲品暖冬登場

《逆水寒》宣布與知名手搖品牌《水巷茶弄》打造跨界飲品合作活動，即日起至 12/31 推出三款以新流派為靈感的聯名飲品及限定杯身。凡購買任一聯名飲品，不僅可享玩家限定折扣每杯折 5 元，任兩杯聯名飲品還可獲得虛寶卡乙張，必得永久限定稱號「這一杯大有玄機」，數量有限送完為止。

逆水寒 X 水巷茶弄聯名 巷口這杯 大有玄機（來源：逆水寒官方提供）

逆水寒 X 水巷茶弄聯名 巷口這杯 大有玄機（來源：逆水寒官方提供）

逆水寒 X 水巷茶弄聯名 巷口這杯 大有玄機（來源：逆水寒官方提供）

逆水寒 X 水巷茶弄聯名 巷口這杯 大有玄機（來源：逆水寒官方提供）

此外，全台共有 八間主題門市 包含「大有玄機」專屬主題布置，邀請玩家前往拍照、蒐集限定杯身並參與線上抽獎活動。

八間主題門市包含：

台北：南京店、同德店

台中：中科店、大智店

台南：嘉藥二仁店、永康中華店

高雄：熱河店、楠梓店

本次聯名系列活動亦同步於全台49家水巷茶弄門市開跑，為年底消費旺季增添遊戲 × 手搖的跨界熱度。

曬「玄機杯身」抽 30 天免費飲料

為回饋同門支持，《逆水寒》推出「手搖天賞：30 天飲料自由」活動。即日起，只要參加線上任務並上傳玄機聯名杯身照片，即可抽中 連喝一個月的水巷茶弄飲料兌換券。FB 與 IG 各抽出一位幸運玩家，詳情請見活動貼文：

逆水寒X水巷茶弄 來抽飲料天賞（來源：逆水寒官方提供）

Facebook活動網址：https://www.facebook.com/share/p/1A9etSKk6r/

Instagram活動網址：https://www.instagram.com/p/DRjP1OFjwIU

逆水寒 2.0 新賽年開放中：最潮開放世界，現在加入領時裝

《逆水寒》2.0 新賽年重置角色養成進度，現在回來玩正好！立即體驗進化版玩法與內容：

免費轉職新流派——玄機

全新高自由度開放世界地圖

主線劇情重大更新

新副本、新挑戰模式

大量時裝、外觀與神仙顏值美學升級

週年慶 30 天豪華福利活動、全服普發2880時裝自選及金打造自選

逆水寒福利指南 臺港澳最佛福利（來源：逆水寒官方提供）

《逆水寒》將持續為玩家推出更多福利與優化體驗，邀請所有同門趁此週年檔期回家一起慶生，享受最潮、最美、最自由的開放世界。

