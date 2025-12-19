《逆水寒》12月26日歲末更新，推出「天機迷城」最終章與門派「宅宅門」等新內容

恩奕遊戲今（19）日宣布，旗下開放世界 MMORPG《逆水寒》將於 12 月 26 日迎來 2.0 新賽年首度、也是 2025 最重磅的歲末壓軸更新。本次版本主打「多重極致體驗」，從肅殺的機械團本「天機迷城」決戰、多款神話級外觀「彼岸花祥瑞」及「地獄火武器」與風格百變的時裝、唯美浪漫新地圖「崑崙虛」與主線劇情，還有創意無限的全新門派「宅宅門」。

12月26日【天機迷城·內城】最終首領開放（來源：逆水寒官方提供）

官方同步釋出前瞻影片，邀請玩家在歲末年終之際，從終局戰鬥到浪漫雪景、療癒宅家玩法，一起打本、一起看雪、一起宅著過冬。

對於熱愛挑戰極限的「熱血戰鬥派」玩家，天機迷城的最終章終於揭開序幕。2.0 賽年的歲末終極一戰——最終首領將正式亮相。這位集結了最高機械工藝的 BOSS 擁有毀滅性的火力，將是一場考驗團隊默契與操作的硬仗，期待各路頂尖高手前來拆解強敵，爭奪首殺榮耀。

歲末佳節將至，《逆水寒》也為「顏值至上派」玩家準備了豐富的外觀盛宴：從華麗絕美的「彼岸花祥瑞」、烈焰熊熊的「地獄火武器」到多元的西遊風格、冬日聖誕，讓玩家隨心搭配，成為社群中最獨樹一格的美照冠軍。

針對「浪漫劇情派」玩家，全新大世界地圖「崑崙虛」也將開放。壯麗的冰川雪景與關於鳳凰的古老傳說，是冬日最適合探索的區域。同時，社交系統也迎來甜蜜升級，可與心儀對象締結「盟誓」，體驗專屬互動，共譜冬日浪漫篇章。

「休閒躺平派」也能快樂享受，全新門派「宅宅門」。主打創意萌趣，透過萌物與彈力機制，趣味性十足。此外，莊園系統也更新多款各式組件，讓不想出門的玩家也能在遊戲中愜意宅家，享受最 Chill 的遊戲時光。

逆水寒 2.0 新賽年首度更新前瞻（來源：逆水寒官方提供）

12 月 26 日，《逆水寒》歲末壓軸版本正式上線。無論是追求戰鬥快感的硬核玩家，還是喜愛探索與社交的休閒玩家，都能在這次更新中找到屬於自己的樂趣。

更多詳細資訊，請密切鎖定官方粉絲團與遊戲內公告。

