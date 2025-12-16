《進擊羔羊傳說》大型DLC「羊絨仙境」1月23日正式推出，預告與展示影片搶先看

天冷了，該穿暖些了！由世界知名的獨立遊戲發行商 Devolver Digital 發行、Massive Monster 開發的超人氣邪教養成遊戲《進擊羔羊傳說（Cult of the Lamb）》即將迎來超大型 DLC「羊絨仙境 Woolhaven」！開發團隊在這兩年間持續致力於製作此內容，並將於台灣時間 2026 年 1 月 23 日登上PlayStation 4/5、Xbox One、Xbox Series S|X、Nintendo Switch 和 PC 平台。

（來源：Devolver Digital官方提供）

廣告 廣告

《進擊羔羊傳說：羊絨仙境》的故事延續目前主線劇情，一位被遺忘的神祇竟然傳來意外的召喚，為你開啟了一段危機四伏的新冒險。你將穿越遙遠的山脈、前往羊絨仙境 —— 羔羊們的「家」。

這位凜冬之神「殷亞（Yngya）」釋放了冰霜與大雪，所以，確保你的信徒安全、溫暖、飽食和飲水變得比以往任何時候都更具挑戰性，回報也更為豐厚。

這次的擴充將帶來新的地城、新的建築、新的武器、新的角色、新的任務，甚至全新的養成系統： 「畜牧（ranching）」系統，讓你能夠馴服、騎乘，甚至能夠在必要時刻宰食各種雄偉的野獸，度過難關。

穿上你的雪靴，踏上尋找來時路的這段旅程。《進擊羔羊傳說》睽違近兩年的最新版本「羊絨仙境 Woolhaven」將於台灣時間 2026/1/23，在 PlayStation 4/5、Xbox One、Xbox Series S|X、Nintendo Switch 和 PC 等平台推出。馬上將其加入願望清單，或是前往 遊戲官網、開發團隊 Massive Monster 的 twitter 或 Devolver Digital 台灣官方 Instagram，追蹤最新的遊戲資訊。

－

以上內容為廠商提供資料原文