《進擊羔羊傳說》手機版上線！Apple Arcade可玩，有獨家新信徒外觀和基地裝飾品

由世界知名的獨立遊戲發行商 Devolver Digital 發行、Massive Monster 開發的超人氣邪教養成遊戲《進擊羔羊傳說（Cult of the Lamb）》今日正式上架 Apple Arcade！Apple Arcade 是 Apple 的遊戲訂閱服務，提供超過 200 款遊戲的無限暢玩體驗。

（來源：Devolver Digital官方提供）

廣受好評、銷量數百萬的《進擊羔羊傳說：Arcade 版（Cult of the Lamb Arcade Edition）》將讓所有玩家可以在 iPhone、iPad、Mac 和 Apple Vision Pro 上，隨時隨地享受地城探索與基地建設的強大融合體驗。

遊戲特色

探索與征服

探索隨機生成的地城、斬殺敵人、擊敗敵對的邪教領袖，吸收他們的力量，確立你的邪教統治地位。

建設與強化

為你的邪教創建一個家園，建造各式建築、執行黑暗儀式，並進行佈道以強化信徒們的信仰。

管理與互動

與你忠誠的動物信徒們互動並進行管理。每個信徒都擁有自己獨特的個性、怪癖、特點和缺陷。

揭露秘密

踏上探索神秘世界秘密的旅程，執行神祕儀式，並淨化那些不信教的異端。

廣告 廣告

《進擊羔羊傳說：Arcade 版》將包含迄今為止發布的所有重大更新和 DLC 擴展內容，此外更擁有獨有的全新信徒外觀和基地裝飾品。今日起，Apple Arcade 訂閱者們就能夠盡情享受《進擊羔羊傳說》帶來的黑暗樂趣了，讚頌羔羊吧！前往 遊戲官網、開發團隊 Massive Monster的 twitter 或 Devolver Digital 台灣官方Instagram，將可獲得更多最新的遊戲資訊。

－

以上內容為廠商提供資料原文