《進擊羔羊傳說》移植至iOS平台！12月5日登陸Apple Arcade訂閱服務

超萌、超人氣的邪教養成遊戲《進擊羔羊傳說（Cult of the Lamb）》即將強勢攻佔你的手機！全球知名的獨立遊戲發行商 Devolver Digital 與開發團隊 Massive Monster 今日宣布，遊戲將於台灣時間 12 月 5 日登陸 Apple 的遊戲訂閱服務 Apple Arcade，玩家將可以在 iPhone、iPad、Mac 和 Apple Vision Pro 上享受地城探索、基地建設的綜合遊戲體驗。

遊戲特色

探索與征服

探索隨機生成的地城、斬殺敵人、擊敗敵對的邪教領袖，吸收他們的力量，確立你的邪教統治地位。

建設與強化

為你的邪教創建一個家園，建造各式建築、執行黑暗儀式，並進行佈道以強化信徒們的信仰。

管理與互動

與你忠誠的動物信徒們互動並進行管理。每個信徒都擁有自己獨特的個性、怪癖、特點和缺陷。

揭露秘密

踏上探索神秘世界秘密的旅程，執行神祕儀式，並淨化那些不信教的異端。

這款破百萬銷量的邪教模擬器首次發布行動裝置版本，並且《進擊羔羊傳說：Arcade 版》將包含迄今為止發布的所有重大更新和 DLC 擴展內容，甚至還加入獨有的全新信徒外觀和基地裝飾品。

Apple Arcade 訂閱者自 12/5 起即可盡情享受《進擊羔羊傳說》帶來的黑暗樂趣，讓我們一起讚頌羔羊！前往 遊戲官網、開發團隊 Massive Monster (@MassiveMonsters) 的 twitter 或 Devolver Digital 台灣官方 Instagram (devolverdigital_tw) ，將可獲得更多最新的遊戲資訊。

