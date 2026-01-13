《遊戲王：DUEL LINKS》慶9週年送真紅眼黑龍，活動天天領SR/UR精選票與夢幻組合

KONAMI宣布歡慶遊戲王DUEL LINKS迎來9週年，決鬥者們可參加2026年1月12日起為紀念此里程碑所舉行的特別活動，獲得可套用特殊加工「表面加工：動畫加工」的知名怪獸卡「超魔導龍騎士－真紅眼龍騎兵」(Speed)。另外還可獲得「真紅眼黑龍」（Rush/OR規格），以及為慶祝9週年特別推出的特別卡牌「次元琳卡」(Rush)。

（來源：KONAMI官方提供）

決鬥者們除了可免費領取 「Red-Eyes Inferno」牌組，還舉辦特別的9週年紀念賓果任務，完成任務即可獲得豪華獎勵。另外為慶祝此里程碑，決鬥者們還可獲得特別登入獎勵。

每日登入獎勵一覽：

第1天 – 次元琳卡 (Rush)

第2天 – SR夢幻組合(Speed/亮面)

第3天 – SR/UR精選票(Speed/亮面)

第4天 - SR夢幻組合(Rush/亮面)

第5天 – SR/UR精選票(Rush/亮面)

第6天 – UR夢幻組合(Speed/亮面)

第7天 – SR/UR精選票(Speed/鑽面)

第8天 – UR夢幻組合(Rush/亮面)

第9天 – SR/UR精選票(鑽面)

第10天 – 名稱顏色：紅

以上內容為廠商提供資料原文