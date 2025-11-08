《邊緣禁地4》賣不好是PC效能問題？執行長認遊戲銷量「不如預期」
由 Take Two 旗下 Gearbox 工作室所開發的射擊打寶遊戲《邊緣禁地4》在 9 月份推出之後由於優化問題而收到許多玩家的抱怨與許多負評，而 Gearbox 執行長 Randy Pitchford 直接要不滿玩家「去 Steam 退款！」的態度更是火上加油，讓許多玩家感到傻眼。而雖然母集團 Take Two 執行長 Strauss Zelnick 受訪時曾表態力挺 Randy Pitchford，但日前 Take Two 財報出爐後，Strauss Zelnick 也公開表示，《邊緣禁地4》的銷售表現的確未達預期，並且銷量可能就是受到優化問題的拖累。
在當時《邊緣禁地4》上市時由於許多玩家都因為優化問題而對遊戲留下負評，也引得當時 Gearbox 的執行長 Randy Pitchford 跳出來大喊：「想玩就調設定，不然就去玩其他遊戲！」，要玩家們不滿意就去 Steam 退款。結果不知道是不是真的許多玩家都去退款了，綜合外媒報導，日前在 Take Two 新一季的財報出爐後，執行長 Strauss Zelnick 也接受外媒訪問談及 9 月份上市的 Gearbox 新作《邊緣禁地4》，表示《邊緣禁地4》的銷量表現真的「不如預期」，根據統計，《邊緣禁地4》在上市兩週後售出超過 250 萬套，而前作《邊緣禁地3》當時上市五天就賣破 500 萬套。
Strauss Zelnick 就認為，這次《邊緣禁地4》的銷量不如預期可能真的就跟 PC 平台的效能問題有關，但 Strauss Zelnick 表示，他仍然對 Gearbox 抱有信心：「隨著後續的優化與時間推移，我們相信遊戲最終會有優秀表現。」，而到底能不能靠著後續更新重燃玩家信心，就要看 Gearbox 之後的表現了。
其他人也在看
《GTA6》延期原因沒明說？知名爆料人暗示有隱情：明天見
Rockstar Games 今（7）日突然再公布全球玩家最期待的 3A 遊戲《GTA6》（Grand Theft Auto VI、俠盜獵車手6）宣布延期到 2026 年 11 月 19 日，主要是仍需要時間讓遊戲品質更好，而在推特（X）最知名的爆料人 billbil-kun 則跳出來說明「原來這就是為什麼他們決定要延期」並要大家「明天見」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
太逼真！AI生成奇幻遊戲影片破5300萬觀看 網友全被騙以為是真的
生成式 AI 影像技術的發展正以驚人速度進步，無論是圖片還是影片，如今都能做到以假亂真，往往讓人難以分辨眼前看到的究竟是真人創作，還是由 AI 生成的作品。之前一段宛如奇幻遊戲開場的短片在 X（推特）上爆紅，極高的畫面質感讓大量玩家誤以為是某款未公開的新作預告，結果真相卻讓人跌破眼鏡，只是一段 AI 生成的影像。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
買午餐盒還倒賺錢？打開竟意外藏百張《寶可夢》卡牌還有噴火龍金卡
一直以來，寶可夢卡牌可謂風靡全球，在全世界各地都有許多粉絲熱衷於收藏卡牌，而許多特別的卡牌版本在收藏家們眼中也都價值不斐。而最近在國外就有人好運降臨，只是在路邊買一個午餐餐盒，就獲得了超過 100 美元（約 3200 元新台幣）的寶可夢卡牌，也讓他的妻子直呼真的賺到了。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 21 小時前
《GTA5》狂賣2.2億套！上市12年仍在排行榜熱銷 玩家笑喊「到底誰還沒買」
最近又到了許多國外遊戲公司的財報分享時間，擁有 2K Games、Rockstar Ga2K Games、Rockstar Games 等著名遊戲開發工作室的 Take Two 集團也分享了旗下遊戲的最新銷量，而其中最讓人感到震驚的是，《GTA5》的銷量又再一步上升了，Take Two 統計已經賣了超過 2.2 億套，占了《GTA》（俠盜獵車手）系列銷量的一半，另外一款 3A 大作《碧血狂殺2》也已經賣出 7900 萬套。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 22 小時前
攜手鴻海、NVIDIA打造「智慧醫院」！ 台灣專師學會領銜亞太 7 國簽署 MOU
由台灣專科護理師學會主辦的第二屆「亞太專科護理師聯盟（APCNP）國際研討會」圓滿落幕，今年以「運用生成式人工智慧於進階護理加值健康福祉」為主題，匯聚17國近700位專家，創下歷年新高。會中台灣與日本、韓國、泰國等7國簽署國際合作備忘錄（MOU），開啟亞太護理合作新篇章。鴻海與輝達（NVIDIA）等科技巨頭也罕見同台，共同揭示「智慧醫院」藍圖。理事長童恒新強調，專科護理師是整合AI與人性化照護的核心力量，AI的目標是加值而非取代。每日健康 ・ 1 天前
經典科幻RPG《質量效應》系列還有呼吸！執行製作人曝正全力開發新作，「還有新戀愛劇情！」
自從 2020 年 EA 與 Bioware 宣布經典科幻 RPG《質量效應》的新作正在開發以來已經過去五年了，這五年間許多《質量效應》的粉絲們對於續作的態度都從原先的興奮，轉而變得更懷疑這款續作有沒有真的在開發中了。而昨（7）天《質量效應》系列的執行製作人 Mike Gamble 就打破沉默，發文表示《質量效應》的新作已經正在開發中，並表示過去幾年對 Bioware 來說很忙碌，但目前工作室已經全心投入、專注於《質量效應》的新作了。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 21 小時前
新聞編採的AI革命：省時、出錯與勞資博弈
（中央社紐約8日綜合外電報導）全球的新聞機構也如很多產業般，正受人工智慧（AI）撲天來襲，徹底改變新聞編採與傳播方式。雖然AI能大量減少一些編採的費工程序，但AI生成的摘要與引言出錯也時有所聞。中央社 ・ 19 小時前
不等監管！Open AI發布青少年安全藍圖 推2大功能加強保護
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導AI人工智慧能幫助現代人解決許多疑難雜症，未來的發展備受矚目，但可能造成的負面影響也令人關注，OpenAI於前（6）日發布「...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
DJI 發表 Osmo Mobile 8 手機穩定器，支援 360° 環拍、Apple DockKit 技術，以及 AI 追蹤功能
DJI 宣布推出新一代手機穩定器 Osmo Mobile 8，主打全場景拍攝支援與精準跟隨能力。新機搭載第七代三軸增穩防抖系統，新增 360° 環拍、低三嘻行動哇 ・ 12 小時前
南韓酒駕致死最高「只判8年」？實例與法律最重終身監禁不符，民眾要求政府嚴格執行
南韓首爾近日接連發生多起因酒駕致死（DUI）的致命車禍，受害者中包含多名外籍人士，相關案件被電視台報導後，很快就引發公眾的憤怒，眾多民眾和專家再次呼籲政府，希望加重酒駕實際刑罰並嚴格落實執法。前述多起酒駕車禍致死，一起發生在首爾東大門，來自大阪的日籍母女走在行人穿越道上，被迎面而來的車輛撞上，50歲的母親當場死亡、30多歲的女兒重傷；警方事後發現、汽車駕駛的......風傳媒 ・ 16 小時前
誆錶商「要買1900萬PP」飯店內電擊棒硬搶遭反擊…7名男女先後落網
北部一對錶商夫妻上個月5日帶著5支，總價1900多萬的百達翡麗頂級名錶南下高雄交易，並與對方相約在漢來大飯店名人坊如意廳交易，沒想到對方2男1女在交易過程中，其中1男拿起電擊棒搶劫，沒想到卻被錶商男負責人奪下電擊棒反擊，3嫌失手後逃逸，隨即被警方陸續逮捕涉案的7人，訊後均依法送辦，其中當天面交行搶的3人都已被收押禁見。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
2025最療癒香氛推薦！從日本新進正念香SINN PURETÉ到嬌蘭百年香與Jo Malone聖誕派對香，一次收藏冬季紓壓香
年底派對與交換禮物季節又來了，今年如果不想再送杯子或毯子，用「香氣」傳遞心意最不會出錯。無論是能撫慰情緒的療癒系香氛，或是充滿節慶氣息的派對香氣，每一瓶香都是一份溫柔的祝福。以下 3 款話題香氛，是今年冬季最值得入手與送禮的選擇。1.日本正念香氣SINN...styletc ・ 1 天前
Snap 與 Perplexity 簽署 4 億美元合作協議，整合 Perplexity AI 至 Snapchat 提升搜尋功能
Snap 宣布已同 Perplexity 達成協議，將 Perplexity AI 搜尋引擎直接整合進 Snapchat。Yahoo Tech ・ 18 小時前
桃園宗教文化與體育共榮「雙媽會」應援樂天奪冠成焦點
樂天桃猿隊勇奪 2025 年中華職棒總冠軍，拿下隊史第8座總冠軍、也是球團自樂天接手後的第一座冠軍。今(8)日上午，桃園市政府體育局長許彥輝、民政局副局長藍品畯，陪同樂天桃猿領隊牧野幸輝偕同前往桃園慈護宮向媽祖還願並報告奪冠佳績，感謝媽祖一路庇佑。 民政局表示，台灣大賽不僅是職棒比賽，桃園電子報 ・ 20 小時前
時尚與美妝接力登場！DIOR聖誕嘉年華5米聖誕樹點亮信義、韓星IU同款MÜCENT掀極簡熱潮
DIOR 奇幻星願限定快閃店：走入五感交織的聖誕嘉年華2025 年 11 月 8 日至 23 日，DIOR BEAUTY 首度進駐 BELLAVITA 寶麗廣塲中庭，以義大利藝術家 Pietro Ruffo 的創作為靈感，盛大揭幕「奇幻星願限定快閃店」。現場以馬戲團嘉年華為主題，打造五大夢幻展區：從高達五米的聖...styletc ・ 1 天前
Konami開告《賽馬娘》專利戰和解！Cygames堅稱沒侵權仍妥協「原因曝光」
開發商 Cygames 旗下遊戲《賽馬娘 Pretty Derby》在 2021 年推出後，曾於 2023 年遭 Konami 提告遊戲侵害其專利權，要求賠償損失並下架遊戲，而 Cygames 今（7）日公告後續，雙方已達成和解。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
財神、月老齊加持！3星座下週財源滾滾來 愛情開花結果
財神、月老齊加持！3星座下週財源滾滾來 愛情開花結果EBC東森新聞 ・ 1 天前
BTCC 發布 11 月產品更新，推出「Futures Pro 智慧跟單交易」功能
全球歷史最悠久的加密貨幣交易所 BTCC 宣布 2025 年 11 月產品更新，正式推出全新功能「合約 Pro 智慧跟單交易（Smart Copy Trading Mode）」。此項升級進一步擴展了 BTCC 的交易生態，讓用戶能夠更輕鬆地跟隨專業交易員策略，實現更高效率的交易體驗。 合約 Pro 跟單功能再升級：智慧型跟單交易模式上線 BTCC 將於 11 月 6 日 在旗下 合約 Pro 平台上推出「智慧型跟單交易模式（Smart Copy Trading Mode）」。自 Beta 測試版上線以來，該平台交易量已從 2025 年第二季的 66 億美元 成長至 第三季的 187 億美元，展現出強勁的用戶成長與市場需求。 智慧型跟單模式可自動同步主交易員的策略配置，無需手動設定。系統會依據主交易員的倉位比例與槓桿設定進行等比例下單。例如，若主交易員將 10% 的資金投入 5 倍槓桿倉位，跟單用戶的倉位也會自動以相同比例與槓桿同步執行，確保策略高度一致。 主要功能特色： 一鍵開啟： 用戶僅需輸入保證金金額，即可立即開始跟單交易，無須繁瑣設定 智慧分配： 系統自動依據主交易員的倉位比例與Knowing ・ 1 天前
王子、粿粿「疑裸擁照」瘋傳！名嘴公開比對衛浴設備 徵信社：不要煽風點火
資深媒體人巫嘉芬近日在節目《57爆新聞》分享了網路上流傳疑似王子和粿粿的親密照片。她說到，「現在2個人都沒有承認，所以持保留的態度，但我們有幾分證據說幾分話，其中有一張確確實實的。」巫嘉芬指出，對比粿粿自己曾在IG上面發出自家衛浴設備的照片，「網友直接當柯南，...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰颱風開眼了！最新路徑曝 下週三晚間中心恐登陸「這地區」 最快下週一海警、週二陸警！｜#鏡新聞
更多氣象資訊，交給主播月芳。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 14 小時前