Yahoo奇摩遊戲編輯部

《邊緣禁地4》賣不好是PC效能問題？執行長認遊戲銷量「不如預期」

閃電
閃電
Yahoo奇摩遊戲編輯
更新時間

由 Take Two 旗下 Gearbox 工作室所開發的射擊打寶遊戲《邊緣禁地4》在 9 月份推出之後由於優化問題而收到許多玩家的抱怨與許多負評，而 Gearbox 執行長 Randy Pitchford 直接要不滿玩家「去 Steam 退款！」的態度更是火上加油，讓許多玩家感到傻眼。而雖然母集團 Take Two 執行長 Strauss Zelnick 受訪時曾表態力挺 Randy Pitchford，但日前 Take Two 財報出爐後，Strauss Zelnick 也公開表示，《邊緣禁地4》的銷售表現的確未達預期，並且銷量可能就是受到優化問題的拖累。

(Credit:Gearbox)
(Credit:Gearbox)
廣告

在當時《邊緣禁地4》上市時由於許多玩家都因為優化問題而對遊戲留下負評，也引得當時 Gearbox 的執行長 Randy Pitchford 跳出來大喊：「想玩就調設定，不然就去玩其他遊戲！」，要玩家們不滿意就去 Steam 退款。結果不知道是不是真的許多玩家都去退款了，綜合外媒報導，日前在 Take Two 新一季的財報出爐後，執行長 Strauss Zelnick 也接受外媒訪問談及 9 月份上市的 Gearbox 新作《邊緣禁地4》，表示《邊緣禁地4》的銷量表現真的「不如預期」，根據統計，《邊緣禁地4》在上市兩週後售出超過 250 萬套，而前作《邊緣禁地3》當時上市五天就賣破 500 萬套。

Strauss Zelnick 就認為，這次《邊緣禁地4》的銷量不如預期可能真的就跟 PC 平台的效能問題有關，但 Strauss Zelnick 表示，他仍然對 Gearbox 抱有信心：「隨著後續的優化與時間推移，我們相信遊戲最終會有優秀表現。」，而到底能不能靠著後續更新重燃玩家信心，就要看 Gearbox 之後的表現了。

