《邊緣禁地4》賣不好是PC效能問題？執行長認遊戲銷量「不如預期」

由 Take Two 旗下 Gearbox 工作室所開發的射擊打寶遊戲《邊緣禁地4》在 9 月份推出之後由於優化問題而收到許多玩家的抱怨與許多負評，而 Gearbox 執行長 Randy Pitchford 直接要不滿玩家「去 Steam 退款！」的態度更是火上加油，讓許多玩家感到傻眼。而雖然母集團 Take Two 執行長 Strauss Zelnick 受訪時曾表態力挺 Randy Pitchford，但日前 Take Two 財報出爐後，Strauss Zelnick 也公開表示，《邊緣禁地4》的銷售表現的確未達預期，並且銷量可能就是受到優化問題的拖累。

在當時《邊緣禁地4》上市時由於許多玩家都因為優化問題而對遊戲留下負評，也引得當時 Gearbox 的執行長 Randy Pitchford 跳出來大喊：「想玩就調設定，不然就去玩其他遊戲！」，要玩家們不滿意就去 Steam 退款。結果不知道是不是真的許多玩家都去退款了，綜合外媒報導，日前在 Take Two 新一季的財報出爐後，執行長 Strauss Zelnick 也接受外媒訪問談及 9 月份上市的 Gearbox 新作《邊緣禁地4》，表示《邊緣禁地4》的銷量表現真的「不如預期」，根據統計，《邊緣禁地4》在上市兩週後售出超過 250 萬套，而前作《邊緣禁地3》當時上市五天就賣破 500 萬套。

Strauss Zelnick 就認為，這次《邊緣禁地4》的銷量不如預期可能真的就跟 PC 平台的效能問題有關，但 Strauss Zelnick 表示，他仍然對 Gearbox 抱有信心：「隨著後續的優化與時間推移，我們相信遊戲最終會有優秀表現。」，而到底能不能靠著後續更新重燃玩家信心，就要看 Gearbox 之後的表現了。