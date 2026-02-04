《邊緣禁地4》Switch 2版暫停開發！官方證實將專注於現有版本

Take-Two Interactive 最新財報，官方證實旗下進行中的《邊緣禁地4》（Borderlands 4） Nintendo Switch 2 版移植工作「已經暫停」。

Switch 2 移植計劃宣布暫停。（圖源：邊緣禁地4）

Take-Two 發言人在接受外媒 Variety 訪問時，再度證實了這項消息，表示這是公司內部經過深思熟慮後做出的艱難決定，目前開發團隊的重心將轉移到為現有平台的玩家提供高品質的上市後內容。

回顧《邊緣禁地4》的 Switch 2 版發行狀況，該百本原本預計於去年 10 月 3 日發售，卻在上市前一週突然宣佈無限期延後，當時官方理由是需要更多的開發時間，所數位預購訂單也依據任天堂 eShop 政策被取消和退款。。

廣告 廣告

雖然暫停了《邊緣禁地4》的 Switch 2 移植計畫，但 Take-Two 強調他們與任天堂的合作關係依然緊密。發言人指出，公司仍致力於將旗下其他作品帶往任天堂的新平台。