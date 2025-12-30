《那張照片裡的我們》專訪／振永好脾氣撂金句 宋柏緯反被愛貓氣到想哭

宋柏緯和韓國男星振永合作新片《那張照片裡的我們》，宋柏緯首次與韓星合作收穫頗多，「振永不管上戲還是下戲，都有很穩定的氣場，我覺得那是由內而外的，是來自生活中的自律，才讓他可以一直維持著狀態，所以經過這次有好好地向他看齊。」振永最初看到宋柏緯只有一個想法就是「帥」，原本以為會有距離感，但實際上相當貼心親切。

兩人皆演歌雙棲，私下振永會和宋柏緯分享他在韓國的工作室，約定好若到韓國玩一定會當地陪。宋柏緯則是有看過振永的YouTube頻道，特別欣賞對方的高音域相當飽滿，期待未來能有音樂上的合作，謙虛說道：「我們曲風可能有點不太一樣，但如果可以跟他合作的話，我應該算賺了一波。」

宋柏緯片中飾演熱血青年，也大展音樂才華。（圖／小娛樂）

聊起電影重要元素「攝影」，宋柏緯自招有被女生訓練過，以前不是把人拍得腿短，就是四周雜物太多；振永笑說自己的拍照技術連粉絲都會嫌棄，有時會在社群分享生活點滴，只見粉絲留言「也拍太醜了吧」、「真的很不會拍耶」，他也樂於接受粉絲的真心話，但他覺得沒關係，這就是他的特色。

振永當時拍攝在台灣生活三個月，返韓時還會不小心脫口說中文的「謝謝」。（圖／小娛樂）

如此樂觀的心態，其實也反映在振永的價值觀，他過去曾說「負面的想法對解決問題沒有幫助」，這句話成為粉絲圈瘋傳的名言。他坦言自己從沒有生氣過，「這都是一個思考方式的不同而已，有些事情可能會覺得滿值得生氣，但其實只要轉換一個念頭和想法，其實都是可以不用生氣的事。」認為「人生沒什麼大不了」，就走這一遭，倒不如放下不開心的情緒。

宋柏緯則分享最近一次生氣，是工作完回到家累到睡著，沒想到貓咪直接在他還沒整理的行李箱裡小便，所有衣服全都遭殃，只能凌晨三時抓緊時間處理，他仔細分享清理秘訣的浩大工程，看來也不是第一次遭受愛貓如此對待，「可是我又不想罵牠，因為我已經下定決心要用愛的教育對待牠。」但他當下一度氣到想哭，「明明貓砂盆很乾淨，我就跟牠說，為什麼要這樣對我？」讓一旁的振永也哭笑不得。

宋柏緯和振永皆演歌雙棲。（圖／小娛樂）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／專訪