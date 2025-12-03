《那張照片裡的我們》振永帥氣一打五！300名臨演抗議震撼上演「石頭雨」

振永在《那張照片裡的我們》大秀身手。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

電影《那張照片裡的我們》為重現七零年代氛圍，劇組走遍各地尋找合適外景地，其中發生抗議事件的中壢分局，最終落腳即將拆除的南投竹山分局。該場戲出動300名臨演，飾演跆拳道教練的振永一打五展現矯健身手，而他看到現場壯觀的「石頭雨」更忍不住讚歎：「當時我真的嚇到了！」

本片以1977年桃園中壢事件為故事背景，描繪照相館攝影師賢英（李沐飾）、韓國跆拳道教練金浩熙（振永飾）與熱血青年弘國（宋柏緯飾）三人的命運，因一場選舉舞弊引起的抗議風暴而受到波動。監製兼導演湯昇榮說：「我覺得那個時代大家都充滿悲憤的力量，也充滿了無限的可能。」

廣告 廣告

振永片中有不少動作戲。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

製作團隊為故事情節與人物設定下足功夫，前期籌備耗時四年，經田調後發現，當年韓國人在越戰時靠著赤手空拳對抗敵人，台灣政府注意到此事，引進跆拳道到軍中，請韓國人到台灣軍中當教官，1977年逐漸從軍中轉至民間，在救國團或自己經營的道館教跆拳道，台灣的第一座跆拳道道館也由韓國人開設，片中振永所飾演的跆拳道教練角色就此誕生。

為重現1977年的街景建築，劇組跑遍北中南，花了逾三個月，竟還是在中壢找到相館拍攝地，且該棟大樓恰巧也是1977年完工，原是一間早餐店，透過美術組的巧手改造後，變身為李沐家的相館。競選總部則參考當年資料照，還原大字報、攤販、舞台、選舉辦公室每個細節，造型梳化團隊更將上百位臨演打扮成七零年代的模樣，再加上宋柏緯的自彈自唱演出，帶觀眾重返1977年。

李沐家的照相館拍攝地在中壢。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

片中的抗議場景中壢分局，選在南投即將拆掉竹山分局進行拍攝。為期近一周的準備與拍攝，當地單位全力支援，經歷多次協調會議後，不惜調整公車路線，連當地居民也熱情擔任臨演，才得以完成。該場景最後動員近300名臨演狂丟石頭，主要演員們也有不少激烈動作戲，特別是振永闖入警局一打五，事前他為拍攝進行充足準備，與動作指導確認每個動作並進行排練後才上戲。

談到這場精彩場面，湯昇榮分享：「石頭雨和動作戲我們都做了充足了排練，包含連攝影機的位置，都必須進行很精準的安排，總共有四台機器，其中一台架在天花板的360全景機。」他曝石頭有真有假，不僅現場的臨演賣命朝著警局狂丟，工作人員也加入丟石頭的行列，「大家就是一股腦兒地把石頭往裡面的牆丟，後來整面牆的玻璃都被敲壞，才呈現出電影中觀眾所看到的震撼感。」

宋柏緯拍攝抗爭大場面。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

振永在該場戲跟著抗議人潮丟石頭，更試圖進入警局，面對阻礙大秀身手。回憶起拍攝現場，振永被現場的人數與場面給嚇到，他更說：「一起演出的演員和臨演們都非常認真，即使有些人可能不會入鏡，但他們一點也不馬虎，很認真投入於表演中，這讓我深受感動。」

《那張照片裡的我們》將於12月24日在台上映。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導