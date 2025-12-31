《那張照片裡的我們》6大隱喻看懂沒？李沐文盲、宋柏緯是真實人物？振永代表光州事件！方宥心小孩是誰的？夏靖庭眼睛有秘密！

【文 / 雀雀】台灣電影《那張照片裡的我們》全台上映中，電影由李沐、宋柏緯與振永所主演，湯昇榮與鄭乃方共同執導，故事發生在 1977 年的台灣，彼時少女賢英（李沐飾）家中經營照相館，與青梅竹馬弘國（宋柏緯飾）結交了來自韓國的新朋友「金浩熙」（振永飾）。金浩熙是跆拳道教練，三人在培養感情的過程中，迎來了台灣有名的「中壢事件」，也面對到了友情、愛情與親情的拉扯與考驗。

韓星振永在《那張照片裡的我們》秀出精壯好身材。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

事實上，《那張照片裡的我們》是一部包裹著青春愛情故事糖衣的台灣重要時代電影，且編劇Juliana、葛文琪非常細膩地透過主要角色的背景設定，以及劇中所發生的故事來做各種象徵和隱喻，包括李沐飾演的賢英為什麼是文盲？宋柏緯的角色是真有其人的台灣人，方宥心的小孩究竟是誰的？夏靖庭眼睛遮起來究竟有什麼秘密？振永甚至代表著光州事件！本文一一條列，與大家一起來解密。

廣告 廣告

宋柏緯（左起）、李沐、振永因拍《那張照片裡的我們》建立深厚友誼。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

為了扮演照相館攝影師，李沐拍戲時不時就拿劇組人員當模特兒狂練拍照技術。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

🍿《那張照片裡的我們》

上映日期：𝟮𝟬𝟮𝟱 年 𝟭2 月 24 日 全台上映

導演：湯昇榮、鄭乃方

演員：振永、李沐、宋柏緯

片長：2 時 6 分

分級：輔12

李沐這次拍《那張照片裡的我們》有不少客語台詞。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

《那張照片裡的我們》隱喻1. 李沐的「文盲」設定、與她的覺醒

《那張照片裡的我們》以獨特的視覺動畫設計效果，帶出了李沐所飾演的賢英有「閱讀困難症」的事實：她很難一次看清楚漢字的所有筆畫，就算照著振永給她的字所抄寫，還是會抄反。而這樣的文盲設定，更在她上山迷路、打電話給姊姊方宥心時，再度具象化一次人設。

李沐（前排中）在《那張照片裡的我們》周旋在宋柏緯（左）和振永（右）之間。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

事實上，賢英這樣的角色設定並不是代表她是文盲，她只是一次很難看清楚、或寫對字，只要再給她多一點時間，她終究是會看懂、是會寫對的，賢英就是比喻台灣人的自由民主意識覺醒歷程角色象徵。而在賢英的成長路上，太少人願意給她這份信心。只有宋柏緯所飾演的中央大學高材生弘國，始終願意相信她。弘國認為賢英有攝影的才華，而觀眾也在賢英幫振永拍照的沖洗結果上，清楚看見了賢英的照相技術其實早就超越了自己的爸爸（夏靖庭飾），只是爸爸（政權&父權）不願意承認。後來在發生中壢事件當下，她的覺醒、不願意被振永帶著逃跑，也要回頭去把「歷史的真相」看個清楚、拍個清楚的那份勇敢，也徹底震撼了振永。這也啟發振永從一個韓國逃兵，重新回到自己母國去做類似勇敢的事。

宋柏緯在《那張照片裡的我們》上合歡山找李沐，打動不少影迷的心。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

《那張照片裡的我們》隱喻2. 合歡山之約代表的意義

振永跟賢英講過韓國下雪的事後，兩人相約在合歡山看雪。這裡呼應的是在韓國，一對男女看到初雪代表兩個人會在一起的戀愛梗，但在《那張照片裡的我們》其實有更進一步的隱喻：最後在賢英心灰意冷的當下，韓國的跆拳道教練終究沒有出現。後來出現來拯救賢英的，是代表著「自由民主」的弘國。

宋柏緯的熱血青年角色在不少場面中都很扣人心弦。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

《那張照片裡的我們》隱喻3. 宋柏緯角色真有其人

在「中壢事件」當中，民眾齊聚一同抗議投票不公的混亂之下，警方開槍射擊，殺死了一名中央大學學生「江文國」和一名19歲中壢人「張治平」。某個程度上，他們就是宋柏緯所飾演的「中央大學學生弘國」角色原型。

李沐（左）和韓星振永在《那張照片裡的我們》一見鍾情。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

《那張照片裡的我們》隱喻4. 振永是光州事件無名英雄

在1977年底發生「中壢事件」之後，振永所飾演的金浩熙就受到啟發，決定回家保護自己的國家。但是兩年後， 1980 年就爆發光州事件，死傷數百數千！而在《那張照片裡的我們》最後，李沐也在台灣收到了來自韓國的金浩熙的噩耗，隱喻的就是振永已經成為了光州事件所犧牲的無名英雄之一。

方宥心在《那張照片裡的我們》中打扮時尚奔放。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

《那張照片裡的我們》隱喻5. 方宥心小孩的爸爸是誰？

飾演賢英姊姊的方宥心，在片中有一個混血兒小孩，那這個小孩的爸爸是誰的？片中沒有明說，觀眾只隱約知道孩子是美軍撤退後所留在台灣的。這樣的設定其實非常批判，挑明說出當時不少台灣人把美國當成政治上的依靠（台灣確實接收過不少美援），但美國終究是會走的。就如弘國所說，台灣人不能依靠外國，終究要靠自己自立自強，而自立自強的最大底氣，依然是弘國所代表的「先烈」所留下來的自由民主資產。

方宥心在《那張照片裡的我們》裡勇於追求夢想和愛情，和夏靖庭飾演的保守父親有隔閡。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

《那張照片裡的我們》隱喻6. 夏靖庭的眼睛怎麼了？

在《那張照片裡的我們》，夏靖庭飾演李沐爸爸，眼睛被遮住一隻，他跟多數台灣人一樣，為了家人與生存，習慣對時局忍氣吞聲，總是睜一隻眼閉一隻眼。但身為硬頸客家人的他，一旦政府當局踩了自己的底線（就是抓走自己的孩子、危及孩子的未來），那麼他也會拿下眼罩、不再裝瞎，並且成為「向警察局丟出第一顆石頭」的革命家！

《那張照片裡的我們》出動300名臨演打造逼真抗議場面，李沐飾演的賢英在人群中記錄下一切。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

事實上，《那張照片裡的我們》和《大濛》一樣，都是基植在過往為台灣民主所奮鬥的前輩精神上，所長出的濃烈台灣自由民主風味劇本，細細體驗，將能感受到更多電影中的時代養分，歲末年初。一起來二刷品味《那張照片裡的我們》！

《那張照片裡的我們》正式海報。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

宋柏緯（左）和李沐在《那張照片裡的我們》再度合作，默契十足。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！