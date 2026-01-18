《重擊人生》影評：巨石強森、艾蜜莉布朗嗑了什麼？都給我來一份！

《重擊人生》 The Smashing Machine 劇照

【文 / 雀雀】巨石強森、艾蜜莉·布朗主演，助羅伯·派汀森在《失速夜狂奔》創造演技新巔峰的導演喬許·沙夫戴新作《重擊人生》The Smashing Machine 以綜合格鬥（MMA）傳奇人物「馬克·柯爾」為主人翁，電影細細刻畫他在肩扛著「重量級冠軍」其風光運動事業背後的真實心路歷程。

艾蜜莉·布朗不知道是吃了什麼？自 2003 年《穿著Prada的惡魔》至 2026 的《重擊人生》，竟 23 年不變！片中她所飾演的辣妹道恩斯塔普勒斯（Dawn Staples）除了美貌如昨之外，身姿則是更加妖嬈：有別於《穿著Prada的惡魔》貼合時尚圈萬年不變的「紙片人」王道姿態，艾蜜莉·布朗在《重擊人生》是完美的腰束奶澎，美艷到不可逼視。

好萊塢演員把自己裝進所需角色身形的功力從來不需要被質疑，而這等「花瓶」身材是有其必要性的，畢竟她演的可是站在 MMA 冠軍旁的女友，是以艾蜜莉·布朗的角色妝造環節，可說是除了巨石強森奉獻出滿滿的大隻佬肌肉之外，另一極具有觀賞性的電影看點之一。

巨石強森的超狂肌肉體況可以預期，但他的頭髮卻是令人難以想像。《重擊人生》全片九成時間裡，巨石強森所飾演的馬克·柯爾這號人物都是「有頭髮的」。也不只是「巨石強森有頭髮」可以一言以避之，畢竟好萊塢特化技術超凡入聖，黏上頭髮簡單，但要改變巨石強森的銀幕形象卻是不易。也是不知道巨石強森拍攝《重擊人生》期間究竟是吃了什麼？但在《重擊人生》的觀影過程中不容易出戲的一大原因，確實就是有賴於電影把巨石強森改頭換面到了「有點像是巨石強森、卻又不像是在看巨石強森演戲」的神奇地步，而這也是巨石強森得以能夠放開手腳、盡情施展演技的一大前提。

當然劇情接近尾聲時刻，一場「巨石強森剃頭戲」的下一顆鏡頭，看到艾蜜莉·布朗撫摸著巨石強森光頭的時候，就變成巨石強森「大變身」的魔幻時刻了。這也是台灣觀眾在觀賞《重擊人生》過程中，用笑聲把影廳填到最滿的一刻。

運動員人生光是要用力與美與這世界拼搏決鬥，就其實沒什麼餘裕能夠抒情心境的了。但這部分《重擊人生》卻在片頭與片尾做得極好：先是開門見山闡述了格鬥家磅礴崛起，時至巔峰時期自抒其屢屢贏得比賽後「喜歡贏的感覺」並且嘗試描述贏得比賽瞬間的肉體與心靈體驗為何，讓平凡人如你我也能進入冠軍的精神狀態裡面。

後來在結局部分，更是不避諱去觸碰被寄予厚望的運動員是如何放過自己、走下神壇，並讓身心靈得到釋放。巨石強森在片尾的哭笑交雜很是動人，《重擊人生》能夠獲得 2025 年威尼斯影展最佳導演獎不是沒有道理，因為但凡是肉身就沒有永遠的神話。

艾蜜莉·布朗在一群筋肉人角色中也不只是萬綠叢中一點紅而已。她的角色在「冠軍馬克·柯爾」高高低低的人生中，扮演著提攜與牽制的力量來源：當馬克·柯爾低潮的時候，她確實是他的 Dawn（破曉）且為之帶來力量；但只要馬克·柯爾要再度邁向巔峰，道恩就常常故障、出現 NG 言行，彷彿是來亂的。

兩人之間的依存關係，呼應的是極為寫實的感情互動，人生合夥人之間，照顧者角色與被照顧者的角色本來就是會交流互換的，沒有永遠的強大就不會有永遠的脆弱，艾蜜莉·布朗和巨石強森之間的愛情拉扯，像是一場柔弱與剛強之間的丟接球，是擊破童話糖衣外皮的血肉綻放。

無庸置疑的是兩人愛情情比金堅猶如金腰帶。而他們的婚姻卻似金繼，結局之後跑去結婚確實挺美的 ── 但金繼用強力膠去填就絕對是不行的！因為那就是吸毒了（笑）。

