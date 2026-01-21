《金牌得主》動畫第二季懶人包：首播時間、線上看平台、劇情、預告一次看

由 TSURUMAIKADA（つるまいかだ）所創作的漫畫《金牌得主》（メダリスト），在 2025 年 1 月播出改編版電視動畫獲得許多觀眾好評，本篇將整理動畫第二季的上線時間、平台、劇情簡介、預告一次看完！

第二季主視覺圖（圖源：Disney+）

《金牌得主》第二季上線時間

第二季動畫將會在台灣時間 1 月 25 日（日）開播。

線上看平台：

台灣和香港地區在 Disney+ 獨家播出。

劇情簡介

第二季的故事將承接第一季，主要舞台是決定能否晉級全國大賽的關鍵賽事—「中部區域大會」。女主角結束祈在經歷了名港杯等比賽的鍛煉後，終於獲得了與被稱為“天才少女”的勁敵狼嵜光同台競爭的資格。本季將著重描繪她在賽場上挑戰自我、證明自身價值的成長歷程。

第二季主視覺圖（圖源：《金牌得主》官方Ｘ）

動畫第二季預定共 9 集。官方已正式宣布將製作劇場版動畫並將於 2027 年上映。劇情延續電視動畫第二季之後的故事，對追看第二季的觀眾來說，劇場版將是銜接後續劇情的重要篇章。

《金牌得主》劇場版主視覺圖（圖源：《金牌得主》官方Ｘ）

製作團隊

原作：TSURUMAIKADA

導演：山本靖貴

系列構成、腳本：花田十輝

角色設計：龜山千夏

總作畫監督：龜山千夏、伊藤陽祐

色彩設計：山上愛子

美術監督：中尾陽子

美術設定：比留間崇、小野寺里恵

撮影監督 ：米屋真一

編輯：長坂智樹

音樂：林友樹

音響監督：今泉雄一

音響效果：小山健二

動畫製作：ENGI

製作：金牌得主製作委員會

＜追加聲優：第二季將有一批新角色登場＞

（圖源：《金牌得主》官方Ｘ）

角色：日語聲優

八木夕凪：阿部菜摘子

申川凜菜：伊藤舞音

爐場愛花：長繩麻理亞

牛川四葉：田中美海

離洲胡桃：遠野光

穴熊咲希奈：田中貴子

庭取紗奈：夏吉優子

岡崎入花：山村響

鯱城理依奈：藍原琴美

栗尾根茉莉花：茅野愛衣

＜音樂＞

片頭曲（OP）： HANA —「Cold Night」

片尾曲（ED）：Conton Candy —「Rookies」

（圖源：《金牌得主》官方Ｘ）

預告PV