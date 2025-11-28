《鈴蘭之劍》聯動《巫師3：狂獵》開跑登入！送活動傳說角色「希里」與限定傢俱
主打本格派戰棋玩法的像素風手遊《鈴蘭之劍：為這和平的世界》(以下簡稱《鈴蘭之劍》)於今(28)日正式與世界知名電玩IP《巫師3：狂獵》展開聯動合作！釋出全新聯動主題活動【狩獵森林之王】，參與主題關卡並完成指定任務即可獲得豐厚贈禮與聯動限定好禮。本次聯動將陸續推出多位聯動傳說角色以及多項精彩活動！有興趣的團長們，現在立即登入《鈴蘭之劍》，與《巫師3：狂獵》的角色們攜手合作，展開一場奇遇旅程吧！
盛大聯動福利來襲｜登入即送命運之子——希里
聯動期間，登入遊戲即可領取聯動傳說角色——「希里」，參與聯動活動收集巫師「收藏」，更可最高免費提升至3星。
「希里」是靈活的控制型刺客，具有多種能力使敵人「失衡」，使其下次行動開始時陷入1回合暈眩。該減益從屬於定身，可為其他「時空旅者」陣營的角色後續進攻提供配合。同時，使用自身個性技能，希里可以快速轉移戰場，並提高自身傷害、回復全部技能狀態。
命運之子「希里」角色介紹
限時邂逅機率提升｜聯動角色——傑洛特
「傑洛特」是能力全面的狩魔大師，透過使用多種類型的魔藥，能強化自身進攻或生存能力；同時根據戰鬥需要，靈活地切換成魔法或物理傷害的技能組。他具有獨特而多樣的法印技能，可以自行抉擇是否需要瞬發釋放；但在使用後，會使其他法印技能進入冷卻。此外，他攜帶全新領袖光環，為「時空旅者」陣營的角色提供戰力加成，且攻擊定身敵人時傷害額外提高。
狼派狩魔獵人「傑洛特」角色介紹
聯動限定外觀｜傑洛特・白狼
「盛夏黃昏，樹下共飲，沒有任何年份的美酒，比得上這一杯的甘醇。」伴隨聯動角色「傑洛特」登場，限定外觀「傑洛特．白狼」同步上線！團長可消耗干涉之力獲取「限定外觀——傑洛特．白狼」及「專屬互動傢俱——凱爾莫罕的晨曦」、「專屬稱號——溫馨午後的訪客」、專屬頭像框、頭像及頭像背景等豐富好禮。
傑洛特限定外觀「白狼」展示
【巫師之選】投影活動｜自選聯動裝備投影
聯動活動期間，將重現《巫師3：狂獵》角色的經典裝備，可在四把聯動裝備中自選一把進行機率UP。此投影類型屬於「異界神兵・巫師3」限定投影，與其他類型的投影活動的保底相互獨立計算、互不影響。在【巫師之選】投影活動中獲得的傳說装備，必定是「異界神兵・巫師3」聯動裝備，不會獲得非聯動傳說裝備。
【狩獵森林之王】主題活動｜狂風呼嘯，狩魔之夜
狂風呼嘯，狩魔之夜。白狼與黑鴉，巫術與汙名，矛盾與善惡…。在黃昏和破曉之間，交匯於這座禁忌的森林。聯動活動期間，團長可參與【狩獵森林之王】聯動主題關卡，完成指定任務，可獲得「酬金」。並在「酒館商人」處兌換豐厚獎勵。活動獎勵包含「秘緣」、「希望晶石」、「領悟之力」、「星鑄鍛料・巫師3」(可用於聯動武器升星)、「聯動限定傢俱」等豐富好禮。
全新【收藏系統】｜收集「收藏」獲取豐厚獎勵
活動期間，團長可透過完成指定任務解鎖「收藏」以獲取豐厚獎勵。不同「收藏」可在對應的聯動玩法中為團長提供加成。聯動合作結束後，「收藏」將收錄於「狩魔獵人圖錄」，作為紀念品為團長保留。本次活動獎勵包含「星鑄秘藏・巫師3」裝備自選箱、「希里的記憶」、「狩魔獵人圖錄」、「塔羅秘典」、「精煉之匣」等珍稀好禮。
【狩魔獵人的贈禮】｜簽到獲取聯動限定傢俱
聯動簽到活動【狩魔獵人的贈禮】限時開放，累積簽到七日即可獲取豐富獎勵。活動獎勵包含「希望晶石」、「隨機傳說裝具箱」、「聯動限定傢俱——妖靈」等珍貴獎勵。助團長在冒險之路上更進一步！活動期間每日登入，輕鬆領取專屬好禮！
【異界之旅】聯動通行證｜100%返利
活動期間，團長可先行使用「干涉之力x680」解鎖開啟進階獎勵「異界秘藏」，完成指定任務、提升等級可得豐厚贈禮。而當「異界秘藏」等級達到50級後，不僅可使用「裝扮禮券」前往「狼之風暴」頁面抽取聯動限定傢俱，且在聯動結束後將100%全數返還「干涉之力x680」。
本次活動獎勵包含「希里的記憶」、「希里稱號——守望雨燕歸路」、「星鑄鍛料・巫師3」、「鑄型之胚」、「領悟之力」、「希望晶石」等豐富好禮。
【聯動邂逅禮】活動開啟｜累積解鎖專屬豪華獎勵
【聯動邂逅禮】活動期間，在「利維亞的傑洛特」、「黑髮的女術士」、「巫師之選」中累積邂逅或投影達指定次數，可獲取豐厚贈禮。活動獎勵包含聯動限定傢俱「葡園小憩」、「鑄型之胚」、「無名的不朽追憶」、「星鑄鍛料・巫師3」(可用於聯動裝備升星)、「希里頭像」、「希里名片背景」、「原初粉塵」等珍稀資源。收集專屬聯動獎勵，為團長的冒險旅程增添更多精彩故事！
《鈴蘭之劍》以沉浸感十足的故事營造、動人深刻的音樂表現，搭配本格派戰棋式玩法及細膩精緻的像素視覺風格，致力帶給所有團長們耳目一新的遊戲體驗。有興趣的團長可前往App Store、Google Play或官方網站進行PC裝置下載，一同踏上這趟冒險旅程。
