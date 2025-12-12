《鏈鋸人》蕾潔跳主題曲！米津玄師17秒影片半天飆破千萬觀看，網笑：看了1小時

劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》仍然在台灣熱映中，官方在日前宣布全台票房破 2.5 億，而本作除了帥氣的戰鬥場面之外，更吸引人的當然就是女主角「蕾潔」的各種可愛樣貌，演唱本片主題曲的米津玄師今（12）日下午曝光蕾潔跳主題曲 Iris Out 的一小段影片，沒想到讓網友全部被心臟爆擊，不到幾小時就已經破千萬次觀看，更有破 50 萬人點讃。

怎麼不知不覺就看一個小時了？（圖源：Mappa）

負責本次《鏈鋸人 蕾潔篇》主題曲的米津玄師今日上傳了一個短短 17 秒的片段（由 Mappa 製作），由蕾潔本人親自跳了一小段 Iris Out，不僅有對拍，由於畫面太過可愛，讓不少人不斷重播再重播，不到 4 小時就飆破 1400 萬次觀看，讚數更瘋狂飆升，不少人直呼：「太神啦」、「超絕爆裂可愛」、「太可愛了」、「這影片怎麼有 1 小時這麼長」、「流量密碼」、「暈爛了」、「本來對蕾潔無感，直到這個影片出現...」。

廣告 廣告

目前《鏈鋸人 蕾潔篇》雖然還在台灣上映，但場次已經相當稀少，若還沒朝聖的可以趕緊出發，或是可以選擇在 MyVideo、Hami Video 等串流平台搶先租借或購買，在家無限次爽看。