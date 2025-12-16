《鏈鋸人》蕾潔魔性短片破155萬讚！日本X史上第二高僅次《100天後會死的鱷魚》

負責劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》主題曲「Iris Out」的日本創作歌手米津玄師，日前社群平台 X（推特）上傳了一段只有 17 秒的短片，內容為超婆的人氣角色「蕾潔」配合著「IRIS OUT」跳舞的動畫。憑藉蕾潔流暢又迷人的舞姿，以及原曲洗腦的旋律，影片一經公開後瞬間引爆網路話題。如今動畫已破 1.5 億次觀看與超過 150 萬個按讚數，甚至成為日本歷史上按讚數第二高的 X 貼文。

這就是蕾潔的個人魅力。（圖源：Mappa／チェンソーマン【公式】）

根據資料顯示，蕾潔跳舞的按讚數已經超越眾多社會時事和娛樂話題，正式成為日本 X 歷史上按讚數「第二高」的推文。至於目前仍穩居日本社群歷史冠軍寶座的傳奇貼文，則是 2019 年 12 月 12 日開始連載，並在 2020 年 3 月 20 日結束，曾引發社會現象的網路漫畫《100天後會死的鱷魚》（100日後に死ぬワニ）的大結局，擁有 179 萬讚。而蕾潔這支跳舞影片緊追在後，足見粉絲對於《鏈鋸人》系列，或者應該說是對「蕾潔」個人的喜愛和支持。

這首名為「IRIS OUT」的歌曲是《鏈鋸人 蕾潔篇》的主題曲，影片中的舞蹈動作則是由知名編舞家 Bunkei 設計，並主要由動畫師工藤晃子負責。除了在 X 上創下歷史第二名紀錄外，這股「蕾潔舞」風潮也同步延燒到不同影音平台，YouTube 獲得超過 1,617 萬的觀看，TikTok 也有 880 萬觀看，並且在該平台上出現大量模仿舞蹈的影片。