《鏈鋸人》蕾潔魔性舞粉絲二創「和淀治共舞」！超還原動作破千萬觀看

日本歌手米津玄師今年 12 月為宣傳劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》，於推特公開了一段人氣角色蕾潔隨著主題曲「Iris Out」音樂跳舞的 17 秒短片。這段影片憑魔性的舞步與可愛表情，迅速在網路上掀起轟動，至今已超過 1.9 億次觀看。而最近，有藝術家把男主角「淀治」也一起加入共舞，不論是動作和角色個性都十分還原。

大家都很喜歡兩人的互動。（圖源：チェンソーマン【公式】）

受到官方這段熱門影片的啟發，一名藝術家 Ōyo（X@Akanilka）在最近公開了一段二創動畫影片，在原本蕾潔獨舞的畫面中，巧妙的加入了主角淀治一起共舞。並表示這花了他 100 小時的時間來製作，想要聽有音源版的得去 YouTube 觀看。

該名動畫師不只是精準捕捉了官方動畫的風格，更細膩還原了淀治招牌的笨拙肢體動作與搞怪神情，害羞的看著蕾潔、差點跟不上的動作，最後還從嘴巴裡拿出紅色菊花來，讓原本獨自跳舞的蕾潔不再孤單，畫面充滿了趣味與互動感。

而這段二創影片公開後很快就在 X（推特）和 YouTube 上爆紅，雙平台累積已經破千萬觀看。粉絲們對於能看到原作中這對 CP 組合一同跳舞感到相當驚喜：「能和官方的動作融合得這麼自然，太讓人佩服。完成度超級高」、「最佳動畫情侶獎」、「剛開始害羞的表情超可愛」、「我好喜歡淀治看著她，緊張想跟上動作、甩動領帶、最後鮮花謝幕的部分」