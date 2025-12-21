《鏈鋸人 刺客篇》動畫製作確定！延續劇場版劇情 瑪奇瑪現身影院前導預告公開

由藤本樹所創作的漫畫《鏈鋸人》，在今（21）日於日本舉辦的「Jump Festa 2026」上，官方正式宣佈將繼續製作接下來的動畫續篇《鏈鋸人 刺客篇》（チェンソーマン 刺客篇）。本作將作為目前正在熱映中的劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》的續作，繼續由知名動畫公司 MAPPA 負責。

續篇製作確定！（圖源：チェンソーマン【公式】）

隨著製作消息的公開，官方也同步釋出了了一段前導視覺圖和宣傳影片。在最新的預告片段中，可以看見瑪奇瑪獨自一人坐在電影院內的神秘身影，隨後畫面帶出了本次篇章的核心—來自世界各地、企圖奪取主角「淀治」心臟的刺客們紛紛登場，預示著一場更加血腥與混亂的戰鬥即將爆發。更多詳細資訊將會在之後公開。

《鏈鋸人》系列持續在全球引發熱潮，尤其是劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》從上映以來氣勢如虹，在短短 91 天內就創下超過 631 萬觀影人次、票房收入突破 96.5 億日圓等驚人成績。該作不只在日本國內表現亮眼，在韓國、美國、台灣等都獲得了巨大的迴響，全球票房突破 200 億日圓，讓粉絲們對接下來的「刺客篇」充滿期待。