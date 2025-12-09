《鏈鋸人 蕾潔篇》搶先上架串流！台灣兩平台在家也能心痛爆擊

劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》從今年 9 月 24 日在台灣上映已兩個半月，雖然目前仍然在電影院能夠看到，不過已經在 12 月 9 日正式上架串流平台，但並非一般觀眾熟悉的 Netflix、HBO MAX 等，而是所謂的「搶先看」，目前在 MyVideo、Hami Video 都能購買與租借到，讓一些人可以在家也能先心痛爆擊！

至少多了一個不用去電影院也能收看的管道（圖源：MyVideo）

劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》已經可以在台灣 MyVideo、Hami Video 等平台看到，不過是以單片租借/購買的形式先上架，以 MyVideo 來說，購買是 689 元，租借則是 389 元，租借的可以在啟用後 48 小時無限次收看。Hami Video 則是僅提供租借形式，價格為 390 元，限時同樣為 48 小時。

廣告 廣告

而其實這種上架形式已經存在許久，不少電影大片都會搶先在這類平台上架，後續則會降價到租借 80 元左右，如果要在 Netflix、Disney+ 等平台看到的話，有可能要等上更久的時間。雖然不少人吐嘈 390 元不如去電影院看，不過在家可以邊吃東西邊與朋友、家人同樂一起看，有興趣的仍然可以參考看看囉。