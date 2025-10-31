《鏈鋸人 蕾潔篇》第七週特典海報來了！血紅決戰款好評加印5萬張

劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》在台灣上映迎來第七週，索尼影業今（31）日公告第七週特典「血紅決戰款」原文 A3 特殊工藝海報，11 月 5 日至 11 月 11 日的場次不分版本均可兌換！

之前發過的特典好評加印啦！（圖源：鏈鋸人 官方）

《鏈鋸人 蕾潔篇》是今年人氣最旺的動畫劇場版之一，全台票房至 10 月 29 日為止已經突破 1.9 億，擠進台灣影史十大動漫，而他在美國上映後也獲得高度評價與不錯票房。

廣告 廣告

台灣這邊持續靠著每週的特典海報吸引粉絲入場多刷，這次第七週特典將是之前送過的「血紅決戰款」A3 海報好評加印，全台有 5 萬張，其中使用到亮銀龍、排斥油等特殊工藝。新的特典將從 11 月 5 日起開放領取，每人限兌換兩份。不過由於過去幾次特典發放似乎數量都集中在北部，讓不少中南部粉絲撲空，因此有人也在公告底下敲碗希望官方能多發一些數量給中南部影院。

第七週特典（圖源：鏈鋸人 / 索尼影業）

索尼影業曾於本月中公開「水中女神」海報，並透露原文工藝海報特典以及更多驚喜即將公開，但到目前為止仍沒有下文，想收藏的粉絲再耐心等等吧！