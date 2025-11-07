《鏈鋸人 蕾潔篇》賣破2億官方加碼「水中女神」海報！全台高達10萬張

於 9 月 24 日上映的劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》全台賣破 2 億票房！索尼影業感謝粉絲支持，今（7）日公布女神降臨加碼，將送「水中女神款」原文 A3 工藝海報，而且應該不用怕黃牛也不用怕搶破頭，因為這次全台數量高達「10 萬張」。

蕾潔原文海報登場！（圖源：鏈鋸人 / 索尼影業）

索尼影業宣布《鏈鋸人 蕾潔篇》 11 月 8 日起之場次，不分版本的電影票都可以到影城加碼兌換「水中女神款」原文 A3 特殊工藝海報 1 份，每人限兌換 2 份。這個海報採用珠光磨砂與燙金工藝，數量總共 10 萬張，而且這張是加碼活動，所以電影票一樣可以兌換其它當週特典。

全台數量直接狂發 10 萬張！（圖源：索尼影業）

這次加碼直接有 10 萬張讓不少粉絲相當開心，不過畢竟仍算是限量，想收藏的建議還是開放領取後儘速去離自己最近的影城先領先贏吧！