《鐵拳教育》濫權議員成遺作！宋英奎傳遭酒駕索賠壓垮離世！三部經典作品讓觀眾看到 「配角之光」
《請回答1988》中飾演善宇的舅舅、還默默塞零用錢給他的「黃金配角」宋英奎，永遠離開我們了，也成了留在大家腦海中的傷心回憶。
才55歲的他，參演過多部叫好又叫座的電視電影，卻因為一念之差酒駕，導致工作全無，承受巨大的輿論和心理壓力，最終與演員李善均一樣，在私家車內結束生命，留下老婆和二個女兒獨自傷心，令許多觀眾不勝唏噓！
遭遇鉅額索賠而離世？
今年6月19日晚11時左右，宋英奎在龍仁市因醉酒駕駛，被警方臨檢，其血液酒精濃度達0.08%，吊銷被駕照，直到7月25日其酒駕消息才被公開。
其實酒駕當天他與熟人喝酒之後，有叫代駕司機，但因為與熟人聊天的時間持續太久，導致代駕司機離開，他才想說自己開車回不遠處的租屋，應該還好不會被查到，孰料就是這一念間，讓他鑄下大錯。
當時恰逢其2部新戲《退貨兒童》《TRY：我們成為奇蹟》即將開播，他發表道歉聲明表示：「因身體不適服藥後飲酒，但一念之差毀了一切，沒有任何辯解的餘地」，並宣佈退出相關劇集拍攝，但劇組仍被迫必須將其拍好的戲份做刪減處理。
而他正在演出的話劇《莎士比亞的愛情》尤其棘手，不僅臨時要找演員替換，甚至有多位工作人員連帶失業，令他深感內疚，加上惡意新聞和全網譴責隨之而來，讓他的所有工作都停擺。
更糟糕的是，除了收入來源頓時消失之外，據說他還因此遭到鉅額索賠，友人透露這導致他的心理狀態急劇變差，陷入極度痛苦之中！
原本他就因為自己的工作機會減少，以及開咖啡店妻子生意不佳，和老婆、2個女兒處於分開生活的狀態，一個人獨自在盆塘附近租房子生活，並持續從事演藝活動，在酒駕事件後，家裡經濟狀況雪上加霜，一般猜測，在種種巨大壓力之下，導致他做出極端選擇，於8月4日上午8時左右，被發現在車輛內確認身亡。
同為知名綠葉的演員張赫鎮特別傷心，在IG留言道：「哥……你當時一定很辛苦、很害怕、也很擔心對吧，你至少也應該給我打個電話啊。你對我真的太好了，我們以後再見吧，現在先好好休息。」
長相神似《金師傅》韓石圭
大家或許有所不知，宋英奎曾是世明大學表演系的特聘教授，可見他的演技頗受肯定。但即使是首爾藝術大學戲劇系畢業的高材生，卻仍然默默無聞了10年之久，一邊兼職打工一邊演戲，才得以在演藝圈生活下去。
憑音樂劇出道的他，直到2012年電視劇《追擊者 THE CHASER》的卑鄙檢察官，才稍稍闖出一點名聲，戲約變多，不用再去高層大廈做危險的擦玻璃工作，再加上長相與《浪漫醫生金師傅》的韓石圭很相似，讓他漸漸被觀眾所認識。
宋英奎曾多次為了家人想要放棄演戲，但都因為實在太熱愛表演，即使一部劇只演出一二場戲，他也願意接下來，並且帶著感激的態度去表演，他說：「作為演員，被選中就是一種幸福。」
更強調「主角需要配角的詮釋才能閃耀，每個配角都有完整人生，我的使命是讓觀眾看見那些被忽略的光」，希望讓大家注意到配角也是生活的主角，所以他一直非常珍惜配角這個頭銜。
所以即便首爾藝術大學戲劇系的同學《首爾之春》黃政民、《Moving》柳承龍、《信號》金銀姬老公導演張恆俊等等，都已經在戲劇圈發光發熱，他仍覺得有戲演就是一種幸福，沒有怨天尤人。
只是任誰都沒有想到，這位在朋友眼中「獨一無二的善良男人」，卻突然傳出噩耗離開大家。
3個角色令觀眾印象深刻
宋英奎扮演過正義律師、冷血檢察官、兇殘殺人魔、跨性別者、憨厚大叔等形形色色的人物，但最叫大家記憶深刻的，非以下3個角色莫屬。
1、電視劇《請回答1988》台詞令人唏噓
在《請回答1988》中，宋英奎飾演的「金泰英」，是「善宇」（高庚杓 飾）的舅舅、「善宇媽媽」（金善映 飾）的哥哥、「崔澤爸爸」（崔武成 飾）的摯友。
還記得崔澤爸爸因為腦溢血住院時，「金泰英」曾到醫院探望他並說：「拜託你關心一下自己健康吧，不要只想著阿澤，你也得過自己的人生吧，只有一次的人生，眨眼間就過去了，難道你要帶著那些錢進棺材嗎？」如今這些台詞就像殘酷的註腳，在宋英奎離世的現在，聽來令人感慨萬千。
劇中的「金泰英」，明明自己生活也很困難，仍為了妹妹拉下面子向好友訴說「善宇媽媽」的困境，告訴他妹妹的房子遭到婆婆抵押，非常需要幫助。宋英奎演出時的無奈，此刻看來更顯心酸。
2、電影《希望：為愛重生》撫慰觀眾的心
這部改編真實案件、2013年的韓國票房冠軍電影《素媛》，不知讓多少觀眾紅著眼睛離開戲院。
劇情講述才小學二年級的「素媛」，在一個飄著雨的早上，打著雨傘獨自上學，竟在離學校非常近的地方，遇見一個酒氣衝天的大叔，遭強行性侵及性虐待，導致素媛的結腸和子宮嚴重受損，喪失生殖和腸道功能，並患上了男性恐懼症，甚至拒絕父親（薛耿求 飾）的靠近。
偏偏無良的媒體又鋪天蓋地大肆渲染，讓素媛一家仿佛成了周身污穢的恥辱之人，被四周詫異好奇的目光包圍，媽媽（嚴志媛 飾）更悲痛欲絕幾近崩潰，全家經歷了無數的極度焦慮和恐懼，素媛才逐漸恢復。
而宋英奎在片中便飾演素媛的精神科醫師，在他溫暖又有耐心的開導下，讓素媛重新展露燦爛的笑容，同時撫慰許多觀眾的心，儘管該角色出場不多，仍因為超過271萬人次進戲院觀看，讓宋英奎在大眾心中留下深刻印象。
3、喜劇電影《雞不可失》的最大反轉
在2019年、千萬觀影人次電影《雞不可失》中，宋英奎飾演首爾麻浦警察局重案組班長，是5名緝毒組警員口中的「崔班長」。
劇情講述緝毒組面臨解散之際，包括「高組長」（柳承龍 飾）在內的5個緝毒組警員，決定做最後一搏，買下販毒組織根據地對面、瀕臨倒閉的炸雞店進行潛伏，等待機會將之一網打盡。
一開始觀眾看到「崔班長」會覺得很狡猾，因為他假裝對緝毒組好，卻把他們當作監視對象，大家都覺得「崔班長」最後一定會跟販毒組織同流合汙，沒想到他居然沒有背叛，也成了整部片的最大反轉！
所有人都沒預料到，「崔科長」竟會真心誠意、開著雞排車帶領5名緝毒組警員，投入到逮捕罪犯的工作中，展現出身為刑警的風範。宋英奎演繹了一個表面惹人厭，內心卻關照同事的傲嬌角色，也讓他更為觀眾所熟識。
《TRY：我們成為奇蹟》飾演橄欖球教練
宋英奎演出的許多角色雖然戲份不多，但因為是熟面孔的「綠葉」，每次出現都令人備感親切，在他30年的配角生涯中，從音樂劇舞臺到千萬票房電影，沒有一次不是靠著演技贏得同業的尊重。
其實他演出反派角色，也令人印象深刻，常常幾句話就表現出角色的複雜人性，，比如《有品位的她》整形外科院長「張成秀」、《九尾狐傳》女主角曹寶兒的爸爸、《退貨兒童》的腐敗牧師等等。
以及剛剛播出不久的《TRY：我們成為奇蹟》橄欖球教練，如今這部戲，已經成為宋英奎的最後遺作，不禁令人感慨，明明靠著演技贏得尊重的他，最後卻栽在方向盤上。
遺作《鐵拳教育》演活濫權議員
Netflix影集《鐵拳教育》2026年6月上線後掀起熱議，劇情描述韓國政府成立了「教權保護局」，保護教育體系免於因學生、教師和家長的越界行為而崩解。宋英奎在劇中飾演濫用權力的國會議員，讓觀眾看得氣到牙癢癢，顯見精湛演技，然而他去年八月離世，讓該劇成為他的遺作。
有網友說：「他讓每一個小角色都有血有肉，這就是演員的魅力。」相信這也說明宋英奎實現了此生使命：「讓觀眾看見那些被忽略的光！」僅希望他在另一個世界安息，不再有煩惱與壓力，而他的作品則會令大家永遠不會忘卻宋英奎。
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