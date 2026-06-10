《鐵拳教育》爆紅翻車？ 女督察狠嗆「做過縮胸手術」陷厭女爭議
改編自同名爭議漫畫、正在Netflix上線的韓劇《鐵拳教育》，不僅無懸念衝上南韓排行榜冠軍，更一口氣在世界25個國家登頂第一名！該劇因痛快制裁恐龍家長與惡霸學生，日前才剛獲得南韓教總公開力挺。未料卻驚傳影集因第3集的一段「縮胸手術」反擊台詞，意外點燃了南韓社會最敏感的性別對立爭議，讓原本一面倒的大讚好評瞬間在網路上陷入激烈互撕！
秦基周霸氣回嗆變調
引爆本次輿論的導火線出現在第三集。劇中由女星秦基周飾演的教權保護局核心成員「任含琳」，被派往一所問題重重的女高中整頓校園。在劇情設定中，失控的女學生們故意拿外貌與整形等極具羞辱性的話題對她進行挑釁；此時，任含琳為了展現霸氣風骨，當場冷酷回擊承認自己做過「縮胸手術」，隨後更用犀利的眼神冷冷地掃視全班女學生的胸部，補刀直言：「看起來這裡沒有需要縮胸的學生。」
這段本意是想展現「惡人自有惡人磨」的爽快反殺橋段，在影集播出後卻讓許多女性觀眾與性別團體感到強烈不適。不少網友認為該台詞表面上是反擊，實際上卻再次落入了「以女性身材、胸部大小作為攻擊與羞辱武器」的父權框架中，質疑編劇在玩弄低俗的惡趣味。
曾因厭女、美化暴力海外遭停
事實上，《鐵拳教育》自從宣布要真人化翻拍開始，就一直被視為業界的燙手山芋。因為該劇的原作網漫在海外連載時，就曾因涉及抹黑女權主義、極端的性別議題與強烈的厭女爭論，在歐美等地掀起軒然大波，甚至一度遭到腰斬停止連載。當時，就連原本被列為男主角第一首選的影帝金南佶，也為了避嫌而大動作公開宣布婉拒出演，讓作品尚未開拍就打上爭議標籤。
網力挺影集版「已經神改編」
不過，影集版此前之所以能獲得巨大成功，關鍵就在於曾執導《少年法庭》的洪鍾燦導演大刀闊斧，在翻拍過程中將原作引發歧視爭議的章節與膚色設定全數剃除，將焦點轉向校園霸凌、未成年犯罪與惡質家長等真實社會痛點，才讓觀眾評價大逆轉、瘋狂追看並在25國奪冠。
支持影集版的粉絲也紛紛跳出來反擊，認為第三集劇情只是符合劇中角色「瘋批、不受體制約束」的人設，高喊「學生先羞辱老師外貌，老師用身材反擊剛好而已！」、「已經刪掉網漫的大半爭議了，不要無限上綱！」讓這部2026年最強爽劇的話題熱度，再度推向另一個巔峰。
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