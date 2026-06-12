《鐵拳教育》紅到好萊塢！ 金武烈撞臉約翰希南「釣出本尊認證」互玩經典梗

近期影劇圈最熱門的話題，絕對非Netflix爽劇《鐵拳教育》莫屬。該劇憑藉著拳拳到肉的打擊感與極具爭議的社會議題，迅速在各大社群平台上掀起討論狂潮。然而，最讓影迷津津樂道的話題又添一樁。男主角金武烈因為精壯的體格與剛毅的輪廓，被全球網友戲稱為「韓國約翰希南」，沒想到這波討論竟然真的釣出好萊塢巨星約翰希南（John Cena）本尊，在擁有超過2100萬粉絲的個人IG上無預警曬出金武烈的劇照，引爆全網驚呼：「這到底是什麼夢幻聯動！」

戲裡戲外引爆「希南迷因」

改編自熱門漫畫的《鐵拳教育》，劇情直擊當代校園的痛點，將鏡頭對準校園霸凌、恐龍家長以及少年犯罪等現實體制無法解決的結構性問題。劇中，教權保護局督察「羅華振」頂著一頭俐落短髮、身穿挺拔西裝，以不講道理的「以暴制暴」手段導正崩壞的校園秩序，讓觀眾大呼過癮。

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隨著影集爆紅，網友們驚覺金武烈在劇中展現的精壯體格、硬漢氣場，乃至於剛毅的五官線條，都與WWE傳奇摔角選手兼好萊塢影星約翰希南有著極高的相似度。這波「韓版約翰希南」的網路梗迅速發酵。令人始料未及的是，向來熱愛在IG分享無脈絡迷因圖的約翰希南，竟然跨海關注到了這個話題，並直接上傳了金武烈的宣傳照。這讓金武烈本人又驚又喜，隨即幽默地在貼文下方，將約翰希南在摔角場上的招牌挑釁金句「你看不見我（You Can't See Me）」巧妙改寫為：「你現在看得到我了（Now you can see me）。」

這番神回應瞬間笑翻全網，也讓《鐵拳教育》劇組徹底沸騰。導演洪鍾燦在接受韓媒《體育京鄉》訪問時笑稱，金武烈在看到貼文的第一時間，就興奮地傳到劇組群組分享，整個團隊都感到不可思議。

出道24年的硬漢之路

今年迎來出道24年的金武烈，早已是韓國影視圈公認的「實力派熟面孔」。他向來擅長詮釋遊走在正邪邊緣的硬派角色，探究其近年來的演藝軌跡，這身讓約翰希南都認證的精壯身材絕非偶然。在2024年的大熱電影《犯罪都市4》中，金武烈為了飾演特種部隊出身的冷血反派「白昌基」，曾瘋狂增重並苦練拳擊，在片中與馬東石展開肉搏決戰，給觀眾留下極度深刻的印象。

這次在《鐵拳教育》中，他將這股硬漢魅力發揮得淋漓盡致。他所飾演的「羅華振」前身為陸軍特戰司令部特任隊上尉，冷靜果斷、帶有濃厚軍人執法風格。正因為金武烈過去紮實的動作戲底子，才得以完美撐起劇中極其繁重的武打戲份，成功讓演藝生涯代表作再加一。

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Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導