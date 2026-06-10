《鐵拳教育》金句瘋傳！網推爆TOP 10「如果大人害怕小孩」登最夯台詞冠軍

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韓劇《鐵拳教育》（참교육）自6月5日在Netflix上線後，立刻引爆全球追劇熱潮！這部改編自同名網路漫畫的作品，不只迅速登上台灣、菲律賓等地排行榜冠軍，更成功擠進全球32個國家的前五名，從墨西哥、智利到阿拉伯都能看到熱烈討論。全劇10集一次上架，豆瓣評分高達8.7分，被網友封為「教育界復仇者聯盟」！

現象級討論！網友直呼「教育界也需要這種部門」《鐵拳教育》故事設定在一個教權徹底崩潰的架空世界 — 政府全面禁止體罰、無限放大少年人權，結果學校反而淪為犯罪溫床。惡霸學生鑽法律漏洞、恐龍家長動輒投訴，逼得老師走投無路。

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面對這種失衡，政府成立了極端機構「教權保護局」，賦予督察免責的特權，提倡「用瘋子打敗瘋子，以暴制暴」。劇中透過真實事件改編的案件，包括第1-2集的「議長之子校園霸凌案」、第3-5集的「網紅學生網路誣告教師案」、第5集的「恐龍家長濫用兒童虐待檢舉逼死教師案」，讓不少觀眾看得心有戚戚焉。

10大金句瘋傳！網友：看完頭皮發麻

《鐵拳教育》之所以引爆話題，除了拳拳到肉的動作場面外，劇中大量金句更是直擊當代教育痛點。以下為網友熱推的10大經典台詞，附上出處集數、角色及場景：

🔥 TOP 1「如果大人害怕小孩，這個世界就完蛋了。」

出處：第1集｜角色：羅華振（金武烈 飾）｜場景：教權保護局成立後，羅華振首次出勤前的宣言

這句話被譽為全劇最靈魂金句，幾乎是所有新聞報導、網友討論中出現率最高的一句。它直指當教師或家長因懼怕投訴而放棄管教時，社會秩序將從根源崩壞。有網友評論：「這不只是台詞，這是現實警鐘！」還有家長在社群分享：「看完這句，我馬上截圖傳到家族群組。」

🔥 TOP 2「我們不站在老師這邊，也不站學生這邊，我們只站在受害者這邊。」

出處：第1集｜角色：崔康石教育部長（李星民 飾）｜場景：教育部長在內部會議中說明教權保護局的核心宗旨

教權保護局的核心宗旨，打破身份對立，以「受害者」為唯一標準。這句話在各大媒體的金句盤點中穩居前二，被認為是全劇最具普世價值的一句話。網友熱推：「終於有人說出真正的正義了！」

🔥 TOP 3「用瘋子打敗瘋子！我真的超喜歡！」／「怪物就該由怪物來收拾。」

出處：第2集（前者）｜角色：任韓琳（秦基周 飾）第5集（後者）｜角色：羅華振

全劇最出圈的台詞組合！前者是任韓琳在對付黑社會滲透校園案件時的驚喜反應，後者則是羅華振面對校園惡霸時的經典宣告。這兩句話幾乎是所有社群貼文的「標配」，網友直呼：「上班受氣後看這段，整個人都被療癒了！」

🔥 TOP 4「如果用說的有用，那就用說的；如果揍一頓才有用，那就揍一頓。」

出處：第1集｜角色：羅華振｜場景：教權保護局首次出勤前，羅華振向搭檔說明自己的行事原則

這句台詞從第一集就給觀眾震撼教育。當說服失去作用，暴力是否能成為教育的一部分？這句話引發兩派論戰，但也正因如此，討論熱度始終居高不下。

🔥 TOP 5「保護學生很重要，保護教師也同樣重要。」

出處：第5集｜角色：羅華振｜場景：處理恐龍家長長期騷擾逼死教師的案件時說出

點出教育現場長期被忽視的問題。不少在職教師看完直呼：「這真的是我們的心聲。」這句話在教師社群中的轉發率極高，被稱為「全韓國教師的集體告白」。

🔥 TOP 6「不想上課就不要上課⋯⋯但是，別妨礙別人的人生！」

出處：第2集｜角色：羅華振｜場景：課堂上對搗亂學生的訓斥

被大量教師和家長轉傳。這句話強調每個人都有選擇的權利，但無權剝奪他人受教的機會。許多網友留言：「這才是真正的教室正義！」

🔥 TOP 7「法律失靈時，總得有人站出來幫忙。這樣受害者才能喘口氣，好好活下去！」

出處：第6集｜角色：羅華振｜場景：處理少年法保護下的觸法少年案件時，對搭檔任韓琳說出

解釋劇中「以暴制暴」行為的動機，反映當制度無法及時保護好人時，人們對於「私力救濟」的渴望。這句話被形容為「體制內絕望者的最後溫柔」。

🔥 TOP 8「加害者不應該比受害者囂張。」

出處：第4集｜角色：羅華振｜場景：處理校園霸凌案件時，面對氣焰囂張的加害者說出

點出現實社會中霸凌者氣焰囂張、受害者卻只能沉默的亂象。短短一句話，直接戳破許多社會問題的本質。

🔥 TOP 9「被害者就是被害者，加害者就是加害者，分清楚有這麼難嗎？」

出處：第8集｜角色：羅華振｜場景：處理性暴力案件時，面對旁人試圖為加害者開脫，羅華振憤怒反駁

一句話戳破現代社會動輒「檢討受害者」的荒謬現象。這句話被許多社運相關粉絲專頁轉發，討論熱度持續升溫。

🔥 TOP 10「權利若沒有責任，只會變成另一種霸凌。」

出處：第1集｜角色：崔康石教育部長｜場景：內部會議中探討教權保護局成立宗旨

批判濫用「人權」或「家長權利」作為護身符的行為。許多教育工作者認為，這句話精準點出現代教育現場最難解的矛盾。

網友怎麼說？

隨著金句排行榜在社群瘋傳，網友們也紛紛留言分享自己最愛的一句：「Top 1 那句真的讓我雞皮疙瘩掉滿地，太震撼了。」、「怪物就該由怪物來收拾！這句話我可以re一百遍！」、「每一句都說到心坎裡，難怪這部劇會紅成這樣。」、「那句『加害者不應該比受害者囂張』⋯⋯想到最近的社會新聞，真的會哭。」

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