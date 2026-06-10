《鐵拳教育》金武烈是誰？與演員尹昇娥結婚11年、曾陷兵役爭議…從負債少年到韓劇硬漢 代表作品一次看

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

韓劇《鐵拳教育》開播後迅速掀起話題，其中飾演教權保護局督察「羅華振」的金武烈，憑藉俐落身手、冷靜氣場與極具壓迫感的演技圈粉無數，更被觀眾封為「西裝暴徒」、「巴掌戰神」。許多觀眾追完劇後對金武烈這個人更加好奇，雖然他之前主演的戲劇較少，但其實表演經歷相當豐富，從音樂劇演員起家，跨足電影與戲劇圈，早已是韓國演藝圈公認的實力派演員。而他的人生經歷更如韓劇般充滿起伏。從背負巨額債務、經歷兵役爭議，到如今成為韓國影劇圈最具代表性的硬派演員之一，金武烈是誰？與老婆尹昇娥的愛情故事、人生故事一次看。

金武烈是誰？音樂劇演員出身功底扎實

金武烈現年44歲，183公分的身高與健壯身材，讓他在影劇中飾演「硬漢」類型的角色更吃香。不過他其實是以音樂劇演員身分出道，在劇場一步步磨練演技，累積深厚的表演功力，早期活躍於韓國音樂劇圈，之後逐漸轉戰電視與電影領域，代表作包括《少年法庭》、《Sweet Home》、《政客誠實中》等。雖然飾演主角的作品較少，但即使是小角色，仍能展現高度存在感，也是業界公認被低估的實力派演員之一。

《鐵拳教育》羅華振讓金武烈人氣再攀高峰

截至2026年目前為止，《鐵拳教育》是最受矚目的韓劇之一，讓金武烈再度迎來事業高峰。他在劇中飾演教權保護局督察「羅華振」，專門處理校園暴力與霸凌事件，以近乎鐵腕的方式為受害者伸張正義。

廣告 廣告

羅華振平時總是身穿筆挺西裝，看似斯文冷靜，但只要遇到校園惡霸便毫不手軟，因此獲得「西裝暴徒」封號。也有不少觀眾笑稱他是「巴掌戰神」，因為劇中多場教訓惡霸的橋段都是一巴掌過去，把對方打得暈頭轉向，成為社群平台熱議話題。

👉火速衝上Netflix第一！校園漫改劇《鐵拳教育》5大看點！

金武烈老婆是誰？與尹昇娥的愛情故事

說到金武烈，最為人津津樂道的，就是他和同為演員的妻子尹昇娥夢幻的愛情故事。兩人2011年時才剛交往4個月，就因為金武烈醉酒一時手滑，在X（前身為推特）上公開原本要私下給尹昇娥的情書，意外公開戀情。金武烈當時很怕這段戀情會因此「見光死」，不過尹昇娥相當爽快，認為既然公開了，那就直接承認戀情！兩人穩定交往4年，於2015年步入禮堂。

婚後兩人育有一子，至今結婚11周年，仍常在社群平台上放閃。尹昇娥近年演藝工作較少，過去代表作包括《擁抱太陽的月亮》、《熊貓小姐和刺蝟》，兩人雖各自忙於工作和家庭，仍保持穩定感情，也讓外界看見金武烈硬漢形象之外溫柔顧家的一面，低調又幸福的家庭生活，令人稱羨不已，也被視為韓國演藝圈的模範夫妻。

👉金武烈《鐵拳教育》反差大！私下是寵妻魔人 被老婆倒追卻更愛她 醉酒浪漫告白轟動全網

金武烈曾背負巨額債務？人生比韓劇更勵志

然而人生如戲，金武烈年輕時也經歷過一段艱辛歲月，由於父親經商失敗，家中曾背負龐大債務，讓他在學生時期就必須兼職打工貼補家計。即使生活不容易，他仍堅持自己的演員夢想，努力在音樂劇圈發展。他一邊演出舞台劇，一邊打工維持生活，花了多年時間才逐步改善經濟狀況。正因經歷過低潮與挫折，金武烈對於角色中的情感刻畫總是特別真實，也讓他的演技更具說服力。

金武烈曾陷兵役爭議？以行動回應質疑

也因為家裡經濟問題，金武烈曾於2010年申請「生計維持困難」免除兵役，並獲得批准，然而2012年韓國監察院調查發現，他的演戲收入並沒有納入計算，引發逃避兵役爭議，受到輿論撻伐。之後金武烈選擇主動入伍服役，以實際行動回應外界質疑。退伍後，他將重心放回作品與表演，用一部又一部作品重新贏得觀眾信任。

金武烈必看作品推薦！從《少年法庭》到《犯罪都市4》

除了近期的《鐵拳教育》，金武烈過去也累積許多經典作品。

《少年法庭》

金武烈在劇中飾演少年刑事合議庭法官「車泰柱」，展現成熟穩重的演技，讓更多國際觀眾認識他。

《Sweet Home》

金武烈在這部人氣系列影集中的戲份不算多，但依然憑藉鮮明角色留下深刻印象。此外，劇中他和最近演出《我的王室死對頭》，以腹黑痞帥模樣擄獲女心的許楠儁有過對手戲，兩個現在最紅的男人出現在同一畫面，也在Threads上引起討論。

《于氏王后》

與全鐘瑞、池昌旭、鄭柔美、李洙赫、朴智煥等實力派演員同台飆戲，飾演王后忠實的擁護者，以足智多謀的形象展現強大存在感。

《政客誠實中》

金武烈飾演譯員朱尚淑（羅美蘭 飾）的幕僚「朴希哲」，因為老闆突然只能說實話，生活被搞得雞犬不寧，角色相當有喜感。

《延坪海戰》

由李玹雨、金武烈、晉久共同主演，改編自真實歷史事件，也是金武烈退伍後的首部回歸作品，成功塑造令人動容的軍人角色。

《犯罪都市4》

金武烈在《犯罪都市4》中飾演反派白昌基，冷血殘暴的形象令人不寒而慄，也被不少影迷認為是系列中最具威脅感的反派之一。

👉《犯罪都市4》空降韓影票房冠軍！金武烈誤打馬東石手臂痛死 馬東石：沒感覺

從音樂劇舞台到韓劇、電影，金武烈從未依靠偶像光環，而是一步步累積實力。他可以是《鐵拳教育》中為受害者伸張正義的羅華振，也能是《犯罪都市4》裡令人毛骨悚然的反派，甚至能在《少年法庭》中展現成熟內斂的一面。

透過作品說話的金武烈歷經負債、兵役爭議與演藝圈現實，依舊用演技證明自己的價值。如今隨著《鐵拳教育》再度掀起熱潮，也讓更多觀眾開始認識這位實力與魅力兼具的韓國演員。

👉《鐵拳教育》原著引爭議！金南佶拒演後⋯金武烈接手扛壓力：我會用作品說話