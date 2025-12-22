《長安二十四計》好看嗎？成毅撫屍痛哭 劇情親情線虐到心碎｜Netflix陸劇推薦
【文／徐瑞安】由成毅主演的古裝權謀劇《長安二十四計》開播後話題不斷，成毅飾演的「謝淮安」蟄伏十年、重返長安，只為替被陷害滅門的家族展開復仇，劇中節奏緊湊、反轉密集，除了緊張刺激的復仇主線，最牽動觀眾情緒的，更是劇情裡悲戚虐心的親情故事。
🍿《長安二十四計》線上看推薦：
開播時間：2025年12月12日
播出平台：Netflix、YOUKU
主演卡司：成毅、劉奕君、徐璐
集數：28集
《長安二十四計》虐心親情名場面：成毅痛失妹妹徐璐
在劇情中，謝淮安原本設局要狙擊仇人言鳳山，他下令封鎖城門，要格殺身穿白色斗篷者，卻沒想到被反將一軍，反過來成為最殘酷的陷阱。
「白莞」（徐璐 飾）得知謝淮安是失散多年的親哥哥後，不顧一切進城要與他相認，卻因此遭到圍殺。等謝淮安意識到不對勁，趕來城內才發現一切已經來不及，白莞早已香消玉殞，向來隱忍克制的謝淮安，看到妹妹屍身，忍不住無聲痛哭，早已失去家人的他，這次徹底失去最後的至親，兄妹至死未曾相認就天人永隔，劇情虐的不只是謝淮安，更讓螢幕前的觀眾也哭斷腸。
《長安二十四計》虐心親情名場面：夢中再見亡父
除了兄妹悲劇，《長安二十四計》中另一個讓觀眾淚崩的親情名場面，則是謝淮安夢到亡父劉子溫（黃覺 飾）的時刻，他彷彿回到小時候，向已故的父親訴說，自己帶著妹妹逃亡，兄妹倆年紀太小，但現實太殘酷，他實在無法照顧妹妹，只好讓妹妹被好心人帶走領養，心裡想著：「若她不是劉家人，或許還能平安長大。」但他又放心不下妹妹，一直默默觀察她的新家庭許多年，確認她過得好，才肯離去。
要不是還有妹妹，還有仇要報，在失去家人的那晚，謝淮安就已經不想活下去，而夢中的亡父卻溫情對他說：「你已經做得很好了，要活下去，再堅持一段時間，堅持到明年花開的時候，我兒子值得再看一次花開，花開之後，再等一等飛花煙雨⋯⋯」，希望他能平穩度過一生。但這在放不下執念的謝淮安看來，是苟且的一生，他說：「只有復仇二字，才值得我活下去，就算付出所有一切，也在所不惜。」失去所有的他，唯一動力就是復仇，然而在深愛他的家人看來，卻對他充滿仇恨的人生感到心疼，而這也是觀眾對這個角色最不捨之處。
《長安二十四計》不只是爽快復仇的權謀劇，更用虐心殘酷的親情故事，讓角色的痛與執念層層加深，讓觀眾思考、共情謝淮安所背負的沈重包袱，當他不斷失去生命中最重要的愛與親情，留下來支撐他的只有復仇執念，更逼著他走向無法回頭的人生，而這也是《長安二十四計》讓人越看越痛心的關鍵。
其他人也在看
阿凡達：火與燼 (三部曲總結篇花絮) | 電影預告
《阿凡達：火與燼》上週三於全台與全球同步上映後，便以廣大影迷支持下空降票房冠軍，全台僅僅五天便驚破1億2470萬、全球總票房至今更已達3億4500萬美金，再造萬人空巷的現象級觀影！ 在今日公佈的最新幕後花絮中，詹姆斯卡麥隆與幕後團隊說明《阿凡達：火與燼》的製作過程與內幕，興奮之情溢於言表，在針對架空的潘朵拉龐大世界觀設計，製作設計師狄倫普羅契解釋：「建構一個智慧且成熟的文化，關鍵在於細節。」《鐵達尼號》金獎服裝設計師黛博拉史考提到反派納美人灰燼族的造型表示：「身上滿是傷痕與穿環，他們是群不畏懼痛苦的人。」成功打造出令人畏懼的氛圍。 對於本片製作的龐大精細及為求逼真的程度，狄倫普羅契進一步解釋：「我們搭建了一個巨大的實景佈景，作為風行者船的浮動吊艙的主甲板。」強調讓拍攝結果更趨於真實，柔伊莎達娜也直呼：「有特地為我們打造的工具及武器，要創造納美人所需一切。」金獎影后凱特溫斯蕾大讚：「透過動態捕捉技術，導演及數位團隊可以將《阿凡達》世界，栩栩如生地展現在觀眾眼前。」詹姆斯卡麥隆總結：「我們要傳達一個在視覺上，引人入勝、情感上扣人心弦的故事！」《阿凡達：火與燼》全版本全台震撼大銀幕，現正好評熱映中！ 上映日期：2025-12-17Yahoo奇摩電影戲劇（預告片） ・ 55 分鐘前 ・ 發起對話
持雙刀衝加油站追砍路人 三峽男遭聲押獲准
呂男20日下午衝出家門時精神狀況不佳，沿路還怒吼「我要維護世界和平」，並持雙刀作勢追砍路人，而後他闖入介壽路某加油站商店，並將不明溶劑淋在桌子上。三峽警分局獲報後，立即派遣線上巡邏網及偵查隊共10名員警前查處，警方到場時呂男仍拒絕就逮，在壓制時持刀劃傷自己，...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 發起對話
高雄新品「天使」洋香瓜於神農市集亮相
[NOWnews今日新聞]為推廣高雄在地特色農特產品，高雄市政府農業局攜手在地企業「農友種苗公司」及「祥鶴農產品生產合作社」，共同推出全新洋香瓜品種「天使」，並在本週六、日兩天於神農市集免費品嚐，吸引...今日新聞NOWNEWS ・ 49 分鐘前 ・ 發起對話
《雙軌》虞書欣、何與親夠了沒？偽兄妹禁忌愛戀 昏頭吻、衣櫃吻、夢想吻 觀眾招架不住！
【文／徐瑞安】陸劇《雙軌》由虞書欣、何與主演，以偽兄妹的禁忌愛戀掀起討論熱潮，姜暮（虞書欣 飾）與靳朝（何與 飾）曾以為彼此是親兄妹，但父母離異後，二人生活走向不同軌道，直到多年後重逢，當沒有血緣關係的妹妹，再次闖進靳朝的生活，分離多年的思念親情，竟漸漸變質，逐漸突破兄妹界線的情感張力讓觀眾們看得心癢，大量吻戲場面更是讓人招架不住。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 30 分鐘前 ・ 發起對話
張文選「30公分雙面刃」太狠！3死者皆一刀斃命 2人加護病房觀察中
警方調查，張文昨天先在捷運台北車站M7出口B1通道點燃疑似自製燃燒物，並投擲煙霧彈製造混亂，隨後持刀攻擊試圖制止的余姓男子，刀刃從左肩刺入，並捅破左肺直達左心房，造成余男當場失去生命跡象，經送醫搶救仍不治。張男犯案後隨即轉往捷運中山站一帶，在站外朝路中央投擲...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
死神張文掠過琴盒少女 沈春華揭「生死2秒」痛陳治安漏洞
2025 年 12 月 19 日夜晚，台北市經歷了近年來最漫長且驚悚的「血色 3 小時」。隨著 27 歲嫌犯張文在台北車站、中山商圈接連投擲煙霧彈並隨機砍人，多段殘酷的監視器畫面在網路瘋傳。資深主播沈春華在臉書發長文坦言，其中一段「琴盒少女與死神擦身而過」的畫面讓她久久無法平靜。她痛心指出，這起慘劇不僅揭示了個人生存直覺的重要性，更赤裸裸地曝露出公共安全網在即時監控與資訊傳遞上的嚴重失靈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
生前「人臉辨識計畫」曝！四叉貓肉搜論文…驚見張文自拍照當範例
黑歷史被挖出，令人不寒而慄！1219北捷隨機殺人案，27歲兇嫌張文一連串失控，釀4死11傷悲劇，警方深入追查，才發現這並非一起臨時起意的崩潰殺人，而是經過精確計算的殺人劇本。過去成績在前段班，曾是志願役士兵，對軍事、生存遊戲相當癡迷，是受到什麼刺激令張文徹底成魔？網紅四叉貓查出他就讀科大寫的論文「人臉辨識計畫」，報告中竟拿自己的自拍照當範例，也意外曝光4年前的樣子。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 4
12月「韓劇演員話題度」TOP10：朴敘俊第8，《認罪之罪》金高銀、全道嬿都上榜！
12 月韓劇真的大爆發！朴敘俊久違回歸浪漫愛情劇、李帝勳在《模範計程車3》中一次次化險為夷都超吸睛，而 Netflix《認罪之罪》更是橫掃各國話題榜，金高銀、全道嬿兩位影后級的對戲讓觀眾直呼過癮！一起來看看 12 月「韓劇演員話題度 TOP10」都有誰上榜吧！Beauty美人圈 ・ 28 分鐘前 ・ 發起對話
吳建豪暴瘦到脫相？瘋傳急速瘦身鏟肉20公斤 演唱會露面秀身材全場震驚
F4 成員言承旭、吳建豪、周渝民昨（20日）晚再度攜手五月天主唱阿信，於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉行第二場「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會。儘管朱孝天未能參與，但「F3」合體依舊掀起滿滿回憶殺，讓《流星花園》粉絲感動不已，周渝民甚至在舞台上情緒潰堤、激動落淚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
Netflix《巨洪》評價兩極／不只是災難片！金多美救兒逃命⋯反轉讓觀眾看傻
Netflix電影《巨洪》描述隕石撞擊引起洪水，金多美飾演的安娜想盡辦法要帶著兒子子仁逃生，爬到公寓屋頂，途中遇見人工智慧研究實驗室派來的孫希兆。隨著劇情發展，觀眾將會發現看似災難片的故事，背後卻有更深層的含義，卻也因此引來兩極評價。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前 ・ 3
福原愛再婚「橫濱男」宣布懷孕！ 江宏傑經紀人：祝福
日本前桌球名將福原愛近日接受日本媒體《女性Seven》專訪時證實，已與外界稱為「橫濱男」的A先生完成結婚登記，且目前已懷孕。對於前妻雙喜臨門的消息，江宏傑經紀人簡短回應：「祝福」。中天新聞網 ・ 36 分鐘前 ・ 1
幼幼班孩子「150元交換禮物」該買什麼？家長曝經驗談
周四（25日）將迎來聖誕節，許多公司、學校會舉辦交換禮物等活動，讓大家一同體驗聖誕氣氛，對此有網友分享，就讀幼幼班的孩子班上也要玩交換禮物，但規定在150元內，讓原PO十分煩惱，不知道該送什麼，忍不住好奇其他家長的想法。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 5 小時前 ・ 4
假奶風波後遭抵制！網紅飲料店十盛全面退場 開幕不到一年半「桃園店宣布熄燈」
有民眾在社群平台Threads上發文指出，桃園中正店自開幕以來僅維持約一年半營運，現也宣布關門，並表示「之後可以開個一沐日或八曜和茶」，引發一波討論潮。不少網友留言直指品牌公關危機處理不當連累加盟主，「遇到爛網紅公關，這些加盟主真的很可憐」、「今天經過也有拍，經...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 8
無業男張文無就醫紀錄！曾當月薪4萬保全「母有小額資助」
台北捷運隨機攻擊案嫌犯張文於19日接連在北車M7出口、中山站及誠品南西店發動攻擊，最終墜樓身亡，釀成4死11傷慘劇，而他曾當了1年月薪4萬的保全，之後離職僅靠母親「小額資助」，連續24個月沒有相關就醫紀錄，行蹤相當神秘。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 21
聖誕節雨區擴大！「這2天」雨最大探13度 一圖看一週天氣
未來一週受2波冷空氣影響，中央氣象署指出，今（21）日東北季風南下，週一仍持續受到影響，北台灣整天較涼。週三至週四迎來第二波東北季風，各地降雨機率提高，局部空曠地區可能下探至13度。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 1
福原愛再婚橫濱男 江宏傑回應了
日本桌球天后福原愛今傳出與鬧出「雙不倫」的「橫濱男」修成正果，不僅再婚且證實已懷孕，而前夫台灣桌球名將江宏傑，針對此事回應了。根據日本週刊《女性SEVEN》報導，福原愛懷孕，證實和「A先生」橫濱男結婚了，當初交往時根本沒想過再婚，沒想到進度超乎想像。相對她離婚４年就找到「第二春」，前夫江宏傑則是事業自由時報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
白鹿轉型！《北上》詮釋鄉村姑娘 劇組動用200人打造「花街」
大陸女星白鹿近期以劇作《北上》顛覆了以往甜美亮麗的形象，改演個性大喇喇的鄉村姑娘，並成功入圍2025全球OTT大獎「最佳女主角」，同時獲得粉絲票選「人氣獎」。這部年代群像劇由白鷺與歐豪主演，講述運河邊六個家庭緊密的生活故事，從純真的童年一步步邁向成長。TVBS新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
硬派寫實？中國大課長撒錢玩三國手遊卻爆「貪污案」，軍費全被管理層A走
三國題材國戰手遊《率土之濱》近日在中國爆出驚人醜聞，一名聯盟金主因拖欠「鋪路團」成員 80 元人民幣，引發全服關注，事件迅速發酵，最後揭露聯盟管理層一層一層自己凹了「軍費」，貪污率高達 99%，金主投入 10 萬元軍費，最終僅 1000 元到達基層玩家手中。事件在網路瘋傳，誕生新梗「80沒有萬」，涉事金主更被戲稱「80哥」，最終崩潰退遊戲，聯盟一夜解散。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 36 分鐘前 ・ 2
英勇阻擋張文！57歲余男「不是保全」身分曝光 友人親揭生前事蹟
即時中心／黃于庭報導北捷19日晚間驚傳隨機攻擊，造成3位無辜民眾不幸罹難，凶嫌張文則於作案後墜樓不治。該起事故首位死者余姓男子，第一時間阻擋張文作案，反遭長刀刺穿心臟死亡，其英勇事蹟引發上萬網友鼻酸，還有人傳聞他從事保全工作。對此，余男好友發文澄清他的真實身分，並表示「你的義行應該被宣揚，更值得入忠烈祠」。民視 ・ 1 天前 ・ 32
沉默4年全說了！福原愛親揭和「橫濱男」再婚、懷孕真相
福原愛斷開江宏傑4年後，生活就像急轉彎的雲霄飛車，今（22）她選擇親自站出來，透過《女性SEVEN》發聲，為那段「被誤解、被放大」的歲月畫下句點，拼湊出被爆外遇事件後又再婚，懷孕的全貌。福原愛在決定與江宏傑分開後，為思考「是否能帶著家人回日本生活」，短暫返日處理相關事宜。沒想到，就在這段期間，她被日自由時報 ・ 6 小時前 ・ 13