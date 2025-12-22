《長安二十四計》好看嗎？成毅撫屍痛哭 劇情親情線虐到心碎｜Netflix陸劇推薦

【文／徐瑞安】由成毅主演的古裝權謀劇《長安二十四計》開播後話題不斷，成毅飾演的「謝淮安」蟄伏十年、重返長安，只為替被陷害滅門的家族展開復仇，劇中節奏緊湊、反轉密集，除了緊張刺激的復仇主線，最牽動觀眾情緒的，更是劇情裡悲戚虐心的親情故事。

《長安二十四計》節奏緊湊、反轉密集。（圖／YOUKU FB）

🍿《長安二十四計》線上看推薦：

開播時間：2025年12月12日

播出平台：Netflix、YOUKU

主演卡司：成毅、劉奕君、徐璐

集數：28集

《長安二十四計》虐心親情名場面：成毅痛失妹妹徐璐

在劇情中，謝淮安原本設局要狙擊仇人言鳳山，他下令封鎖城門，要格殺身穿白色斗篷者，卻沒想到被反將一軍，反過來成為最殘酷的陷阱。

「白莞」（徐璐 飾）得知謝淮安是失散多年的親哥哥後，不顧一切進城要與他相認，卻因此遭到圍殺。等謝淮安意識到不對勁，趕來城內才發現一切已經來不及，白莞早已香消玉殞，向來隱忍克制的謝淮安，看到妹妹屍身，忍不住無聲痛哭，早已失去家人的他，這次徹底失去最後的至親，兄妹至死未曾相認就天人永隔，劇情虐的不只是謝淮安，更讓螢幕前的觀眾也哭斷腸。

成毅劇情裡失去親人，走向不可挽回的復仇之路。(圖／youkuofficial IG)

《長安二十四計》虐心親情名場面：夢中再見亡父

除了兄妹悲劇，《長安二十四計》中另一個讓觀眾淚崩的親情名場面，則是謝淮安夢到亡父劉子溫（黃覺 飾）的時刻，他彷彿回到小時候，向已故的父親訴說，自己帶著妹妹逃亡，兄妹倆年紀太小，但現實太殘酷，他實在無法照顧妹妹，只好讓妹妹被好心人帶走領養，心裡想著：「若她不是劉家人，或許還能平安長大。」但他又放心不下妹妹，一直默默觀察她的新家庭許多年，確認她過得好，才肯離去。

《長安二十四計》裡成毅的親情故事虐心。(圖／youkuofficial IG)

要不是還有妹妹，還有仇要報，在失去家人的那晚，謝淮安就已經不想活下去，而夢中的亡父卻溫情對他說：「你已經做得很好了，要活下去，再堅持一段時間，堅持到明年花開的時候，我兒子值得再看一次花開，花開之後，再等一等飛花煙雨⋯⋯」，希望他能平穩度過一生。但這在放不下執念的謝淮安看來，是苟且的一生，他說：「只有復仇二字，才值得我活下去，就算付出所有一切，也在所不惜。」失去所有的他，唯一動力就是復仇，然而在深愛他的家人看來，卻對他充滿仇恨的人生感到心疼，而這也是觀眾對這個角色最不捨之處。

《長安二十四計》不只是爽快復仇的權謀劇，更用虐心殘酷的親情故事，讓角色的痛與執念層層加深，讓觀眾思考、共情謝淮安所背負的沈重包袱，當他不斷失去生命中最重要的愛與親情，留下來支撐他的只有復仇執念，更逼著他走向無法回頭的人生，而這也是《長安二十四計》讓人越看越痛心的關鍵。