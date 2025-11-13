《閃電十一人 英雄們的勝利之路》評測心得：遲到近10年的情懷巨獻，史上最「猛」的超次元足球

《閃電十一人 英雄們的勝利之路》（イナズマイレブン英雄たちのヴィクトリーロード）這款作品最初於 2016 年發表，原定 2019 年問世，卻開啟了遊戲界一段漫長延期旅程。從 2019 年宣布延至 2020 年、2022 年、2023 年、2024 年，甚至一度延到 2025 年 6 月，最後才定檔於 2025 年 11 月 14 日發售。

等待近 10 年，官方準備了一份粉絲大禮。

這近 10 年的等待，伴隨著的是開發團隊 Level-5 彷彿「想加什麼就加什麼」、不斷膨脹的遊戲內容，以及全球粉絲從期待、失望、嘲諷到近乎絕望的心情。現在，這款橫跨 Nintendo Switch 2、PS4、PS5、Xbox Series X/S、Steam 等全平台的超次元足球 RPG 終於正式推出，並支援繁體中文。坦白說，本作的內容多到不行，光是初步的劇情體驗就已經花了大量時間，要「好好玩完到通關」絕對是一項浩大工程。

但今天，我可以開門見山的給粉絲結論：「這一切等待，是值得的」。《閃電十一人 英雄們的勝利之路》不只是一款遊戲，它更像是一封遲到但誠意爆表的情書。它確實存在一些讓人非常惱火的明顯缺點，但其驚人的內容體量、對情懷的極致還原，以及核心玩法的進化，都讓它無疑成為目前所有《閃電十一人》遊戲中最猛的一款」。

劇情與情懷的究極合體：MAPPA傾力打造動畫，新舊世代的完美交輝

本作最讓人驚豔的，莫過於其雙主線並行、內容豐富到幾乎能拆開來賣的兩大核心模式：「劇情模式」與「編年史模式」。「劇情模式」部分，故事發生在初代《閃電十一人》的 25 年後。主角「笹波雲明」是個為了尋找「沒有足球的世界」而轉學到南雲原中學的奇妙少年；與此同時，全國頂級名校雷門中學則出現了一位被譽為「足球怪物」的天才「圓堂晴」。當這兩個極端相遇時，新的傳奇也隨之展開。

劇情模式從開頭就是在看動畫。

平心而論，「劇情模式」的開局是超級無敵慢熟的，甚至可以說是「勸退」的。 編輯滿懷期待地打開遊戲，準備大踢一場足球，卻發現主角所在的學校根本沒有足球社。在遊戲開始的頭幾個小時，玩家甚至無法進行一場 11 v 11 的正式比賽，因為故事的核心是「從零開始組建球隊」。

而這段「勸退期」的最大元兇，就是那個「又拖時間又不好玩的猜拳辯論」。在劇情前期，雲明必須透過「辯論」來說服（攻擊）他人，而這個辯論系統，基本上就是個極度拖沓的剪刀石頭布，玩家主角團和各種 NPC 互相嘴砲來戰鬥，其煩躁程度非常的高，很多又是突然出現和主線沒什麼關係的戰鬥。加上為了湊齊最初隊友，玩家還得重複進行類似的單調作業。

猜拳真的很拖時間。

然而，奇蹟發生在「撐過序盤」之後，當南雲原中學的足球社正式成立，比賽終於解鎖後，故事的節奏瞬間才終於抬高拉快，《閃電十一人》那王道的熱血感撲面而來。原本以為只是個厭世少年的紅鼻子主角「笹波雲明」，其人設在展開後卻意外的有意思。他並非冷漠，而是在用自己的方式來面對這世界，其行動模式完全無法預測（一下冷漠、一下熱血），反而成為了推動劇情的最強動力。

更不用說，本作的劇情動畫是交由全球知名的動畫公司 MAPPA 傾力製作。這不僅是「系列史上最長的劇情動畫」，其作畫品質、運鏡張力、流暢的動作場面，只能用超猛來形容。搭配出場人物爆多還全語音的驚人誠意（甚至包含 HIKAKIN 和許多 VTuber 這些嘉賓的配音），光是「看動畫」就已經值回票價，這款遊戲劇情模式真的大部分都在看動畫，之後才是猜拳和踢球。

動畫品質非常高，時數絕對長到讓你傻眼。

雖然猜拳很煩，但當你看到故事中穿插的跳舞對決、烏龍麵店戰鬥等莫名其妙卻的橋段時，你還是會會心一笑。這個「劇情模式」，是倒吃甘蔗的典範，只是前期比較慢熱而已，劇情展開了後還是很有意思的。

劇情模式小遊戲不少，想純踢球還是去編年史。

系統與玩法的集大成：超次元的極致進化，內容真的是滿滿滿

如果說「劇情模式」是獻給新時代的答卷，那「編年史模式」就是寫給老玩家的，一封最豪華、最瘋狂的情書。此模式玩家將重溫《閃電十一人》系列的輝煌歷史。其核心目標，是為了抵禦高次元存在「噬心者」，而必須從歷代強者中找出最強十一人。這個模式，真正做到了「情懷塞爆」，「整個回憶都回來了」。

編年史模式滿滿回憶，連教學都值得玩一次。

它把系列歷代所有角色、總數超過 5,400 名球員全數收錄，登場隊伍超過 150 個，並且全數都可以招募。最棒的是，「編年史模式」並非單純的移植或重製，還把動畫多餘的部分全部篩掉了，精選了歷代故事的核心橋段，讓玩家能以最精華、最有效率的方式，重新體驗當年的感動與熱血。對於想入坑的新玩家而言，這是最棒的「前情提要」；對於老玩家來說，這就是他們夢寐以求的「回憶精華」。

編年史模式還能創角色，選項非常多。

當然這超過 5,400 名角色，遊戲中甚至加入了類似手機遊戲的抽卡系統（遊戲內建重置存檔，可以刷首抽，但故事模式劇情進度也會洗白，需要注意），或是靠戰鬥掉落的魂來召喚。加上農素材升級，讓本作的養成深度相當的高。這肯定是熱愛刷刷刷玩家的天堂，但對於只想輕鬆體驗的玩家，或許會感到一些壓力，熱愛這系列的粉絲玩上數十數百小時肯定不是問題。唯一的小抱怨是解鎖路線的戰鬥有點小煩人。

玩個單機遊戲也要抽，但可以自己選池。

而在足球玩法部分，編輯本身對於舊作品沒有太熟悉。但本作集結了歷代所有的強化系統，從「化身」到「魂獸」都能使用。更加入了全新的「閃緣變身」與「覺醒之力」。但編輯自己剛上手時，會覺得要學的指令和操作「多到爆」，甚至有點手忙腳亂，經常不知道自己在按什麼，你要操作角色的同時命令隊伍，同時看清楚場上的自己隊友和對方的動向。認真的說，鍵盤和滑鼠並不適合玩這遊戲，光是視角開發商就沒有進行最佳化調整，所以強烈建議 PC 玩家一定要自備一個手把，操做起來會方便很多，也會更容易上手。（Xbox 和 PS 按鍵都能支援顯示）

編輯教學時用鍵盤，真的會玩到抓狂。

換了手把，也稍微熟悉操作之後，例如用「士氣」施展必殺技、能放緩時間精準操作的「心流領域」、在中場對抗的「集中模式」，各種流暢的動作施展出來，就有了《閃電十一人》的那味道了。這次必殺技的演出、聲光效果、以及那久違的熱血配音，絕對會讓老粉絲感動到雞皮疙瘩。

踢球部分，除了操作複雜外，其餘特效演出等都無法挑剃。

結語

總結來說，《閃電十一人 英雄們的勝利之路》是一部優缺點都極其鮮明的作品。它的缺點很明確：慢熱的劇情序盤、枯燥乏味的猜拳辯論、PC 鍵鼠反人類的設計。但它的優點，是壓倒性的明顯，MAPPA 製作的頂級動畫、後期熱血沸騰的王道劇情、超過 5,400 名角色與 150 支隊伍的「編年史模式」、集系列大成的核心玩法、海量的 BGM 、閃緣驛站打造小造、豐富的角色資料庫，甚至是玩跨時代主角團的對戰等滿滿粉絲服務... Level-5 像是真的把「這 10 年來想加的東西全都加了進去」，其結果就是這款內容物滿到溢出來的「情懷怪物」。

《閃電十一人 英雄們的勝利之路》絕對完美的回應了粉絲近 10 年的等待。它確實不完美，但它對粉絲來很好玩，而且是超級好玩：「粉絲的話，必買」，絕對是目前最猛的《閃電十一人》遊戲。