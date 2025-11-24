《閃電霹靂車》AI真人版！搭主題曲帥到起雞皮疙瘩 粉絲暴動：拜託讓它上映
最近網路上流傳一段由粉絲利用 AI 技術製作的經典動畫《閃電霹靂車》「偽真人版」幕後花絮影片。該影片並非單純的角色生成，而是模擬了電影拍攝的現場氛圍，彷彿真實存在的賽車手演員與工作人員，讓不少網友第一眼誤以為是真的正在拍攝真人版電影：「拜託讓它上映」
這段由 Fantasoner(판타소너) 製作的影片上傳後，超高品質的視覺效果很快就在各大社群媒體上獲得關注。許多老動漫迷與網友都留言表示：「回憶都回來了」、「全身起雞皮疙瘩」、「希望能把動畫重製」再次響起當年那部熱血的賽車動畫。雖然有些網友打趣：「人看起來比車子還自然」但大多數評論都對影片的細節給予肯定，形容人物用 AI 製作就像是動畫中直接走出來一樣。
網友們除了驚嘆 AI 的無所不能，更敲碗希望這部作品能真的搬上大銀幕，畢竟先前才有《F1》真人電影，讓許多人想起《閃電霹靂車》。甚至有部分討論認為，鑑於過去許多真人化改編作品往往破壞原作，或許維持這種高品質的 AI 演繹，反而比真實翻拍更能保留原作精隨。
其他人也在看
上弦之貳也窮過？《鬼滅》童磨聲優「宮野真守」回憶月薪僅6萬日圓
曾為《鬼滅之刃》童磨、《死亡筆記本》夜神月等超人氣角色配音的日本知名聲優宮野真守，最近受邀登上日本電視台綜藝節目《キントレ》。在節目招牌單元中，宮野真守曝光了自己入職聲優 5 年時，月薪只有約 6.4 萬日圓。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前
「50嵐1符號」喝20年仍看不懂！全場爆共鳴 內行人解答了
台灣人愛喝手搖飲，其中50嵐品質穩定，深受許多消費者喜愛。一名網友表示，自己喝了20多年的50嵐，但LOGO下面有一串文字，他怎麼看都看不懂，因此PO文詢問。眾人看了也紛紛驚呼「好像驗證碼！」但也釣出內行人解答該商標的真實含意。三立新聞網 setn.com ・ 49 分鐘前
一周兩起…大蘇爾海岸又3遊客被浪捲走 2獲救1下落不明
三名攀爬大蘇爾（Big Sur）海岸線岩石的遊客周六（22日）下午被洶湧的海浪捲入海中。兩名女性成功返回岸邊，但一名男性...世界日報World Journal ・ 43 分鐘前
健康橋梁──等長收縮運動 降血壓又練肌力
心臟跟血管如同一對好搭檔但我們都把重點放在心上其實血管的重要性不亞於心臟有健康的血管才能將血液跟養分輸送到全身各處來使用今天我們特別邀請台中慈濟醫院專長運動醫學的陳佳菁醫師教大家透過簡單運動讓血管...大愛電視 ・ 2 小時前
《我的英雄學院》動畫最終季封神！單集IMDb衝上9.9分創系列紀錄
動畫《我的英雄學院》最終季第 8 集（167 集）播出後引起全球熱烈的迴響，在知名影評網站 IMDb 上更是一舉拿下 9.9 分（滿分 10 分）的驚人成績，正式成為該系列播出 9 年以來評分最高的一集。根據數據顯示，有超過 4,000 名觀眾一面倒給出 10/10 的滿分評價，粉絲更大讚這集是「2025 年度最讚的一話」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前
iOS 27 或將著重於系統優化而非堆砌新功能，當然還要補上 AI
在 iOS 26 引入 Liquid Glass 這一重大設計革新後，蘋果可能會在下個版本種沉澱一下，著重於系統優化而非堆砌新功能。Yahoo Tech ・ 18 分鐘前
《鬼滅之刃 無限城篇》中國影院名稱變「狗窩座再襲」，網諷：有邊讀邊？
劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲，雖然今年 11 月才在中國當地上映，卻仍在 3 天時間創下超過 3 億人民幣的票房。而近日在中國當地電影院卻出現一起烏龍事件，由於劇中關鍵反派角色「猗窩座」的名字包含較為生僻的中文，部分中國戲院或宣傳看板疑似因工作人員無法正確輸入或半段字體，竟然將其誤植為「狗窩座」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前
對景氣樂觀 貝森特不信2026會出現衰退
財長貝森特(Scott Bessent)23日接受國家廣播公司(NBC)「會晤新聞界」(Meet the press)節...世界日報World Journal ・ 39 分鐘前
南韓高中生昏迷遭多家醫院急診拒收致死 議員揭露：14家醫院「沒一間願意收他」
綜合韓媒報導，南韓國會「公共管理安全委員會」的民主黨議員楊富南（音譯）22日從119急救中心和釜山消防局獲得的資料顯示，當日上午6時17分，釜山某高中教師發現當事學生倒地抽搐、意識模糊但仍有呼吸，立即撥打119求援。報導指出，救護人員在6時33分到場，隨即展開初步處置...CTWANT ・ 1 天前
粉絲必玩！《火影忍者 終極風暴》全系列限時特價，打鬥特效比動畫還誇張
萬代南夢宮娛樂宣布，家用主機遊戲《火影忍者 終極風暴》系列現已展開全系列的數位版限時特賣活動。 《火影忍者 終極風暴》系列為全球累計銷售超過3,000套的忍道對戰動作遊戲。 透過媲美動畫的畫面表現，玩家將可以親身體驗從《火影忍者》延續至《慕留人 - 火影新世代 -》的壯闊劇情，以及盡情施展忍術、充滿魄力的戰鬥。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前
日本店員究竟在說什麼呢？掌握好店員的會話固定模式 日本旅遊可以更輕鬆
在日本觀光旅遊的其中一項樂趣就是買東西了，不過對於不會日文的人來說，要理解店員在說些什麼是相當困難的一件事。日本的服務業用語其實都是有固定模式可循的，只要掌握好這些公式能夠讓購物體驗更加順利，因此以下整理了購物時常見的日語及一般人的對應方式，雖然也許每個人的情況都不相同，無法套用在每一個人身上，但若是沒有什麼特殊情形的話絕對能夠有所幫助喔！LIVE JAPAN ・ 1 天前
上緯智聯發表台智寶 開啟人機共伴新時代
上緯投控（3708）加速進軍智慧機器人領域，旗下機器人事業部「上緯智聯科技」，11月17日正式發表自有品牌人形機器人「台智寶（TaiiBot）」，宣告人類與機器人共伴時代的到來，也象徵上緯在AI、5G與高階複合材料整合應用上的重大跨越，成為產業關注焦點。工商時報 ・ 10 小時前
祝福范冰冰被全平台404！曬懵照喊幸福也消失 陸網友喊過分：承認別人優秀這麼難嗎？
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導中國女星范冰冰昨（22）日憑藉《地母》拿下金馬獎最佳女主角，正在外地拍戲的她無法出席，由導演張吉安代領獎項，並與她現...FTNN新聞網 ・ 1 天前
週休三日連署過關可行嗎？他身家逾10億曝「看1關鍵」 點名受惠產業
2024年數據顯示，台灣年總工時超過2000小時，高於日韓鄰國。幾個月前民眾提案，盼望將現行「週休二日」改成「週休三日」減輕員工壓力，雖然會讓企業產能降低，但長期來看有助於吸引更多人才；如今該提案連署已通過，勞動部必須在12月7日前給出詳細回應。對此，團購電商名人「486先生」陳延昶過去就曾精算若「上4休3」上路上班族的實際上班天數分析，點出週休三日是否可行關鍵點及受惠產業。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
超佛心！《Hytale》搶先體驗價僅20美元，曝將藏《Minecraft》豬神彩蛋
沙盒動作角色扮演遊戲《Hytale》，其開發版權回到《Minecraft》知名伺服器《Hypixel》創辦人 Simon Collins-Laflamme 手中，並親自投資接下來的開發費用，預計近期就能先推出搶先體驗版。而 Simon 現在也確認，《Hytale》的搶先體驗版基礎售價為 19.99 美元（約新台幣 630 元）。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
「台中垃圾清運大車隊」APP全新改版 查詢更便利！
「台中垃圾清運大車隊」APP上線以來，已成為市民日常掌握清運資訊的重要工具，截至114年10月用戶下載已突破56萬次，服務範圍涵蓋台中市29個行政區、300多條清運路線及2萬多個清運點。為進一步提升用戶體驗、滿足使用需求，台中市政府今(24)日完成APP改版，並新增車輛「動態清運查詢」及「清運定點查詢」等多項便利功能，讓清運資訊更即時、更貼近市民需求。（如圖）環保局說，此次APP全新改版，改版著重「介面簡潔」與「操作流暢」，保留使用者熟悉的操作邏輯，降低重新學習負擔。讓市民查詢垃圾清運資訊更加即時、便利。其中「動態清運查詢」功能如同公車預計到站資訊，市民可針對指定清運路線及車輛，即時查詢清運進度與到站點位，有別於傳統單一站點資訊，整條路線的點位與車輛動態均可即時顯示，並依 ...台灣新生報 ・ 52 分鐘前
鳳凰颱風重創蘇澳! 受災店家衝鎮公所請願盼補助
地方中心／黃富溢 宜蘭報導鳳凰颱風重創蘇澳，許多店家一樓淹水超過一公尺，生財器具有的報廢、有的根本無法再使用。災後已經兩個星期，住宅補助陸續拍板，但店家補助卻遲遲沒有方案，引發地方強烈不滿。今天上午，多名店家前往蘇澳鎮公所請願，希望政府正視店家損失，盡速提出補助辦法。民視 ・ 47 分鐘前
台中版築地市場？300坪海鮮旗艦店，兩排滿滿鱈場蟹、龍蝦！現切生魚片丼飯直接開吃，海鮮肉品一站購足
水產教父海鮮市場是台中水產海鮮直播主賢哥開的台中海鮮旗艦店，水產教父海鮮市場占地300多坪，區分為冷藏肉品、現流海鮮、活體海鮮、生魚片與壽司拼盤等，市場內動線乾濕分離，路線清晰，光是那超大活體海鮮區就讓人眼睛為之一亮，氣勢規模不輸給魚貨市場。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 14 小時前
《仙劍奇俠傳》十里坡劍神20週年！練到71等才發現要搭船...成為玩家一代傳奇
在漫長的人生道路之中，許多時候我們總會碰上一款屬於自己的經典遊戲，然後一頭栽入其中，希望能在遊戲世界中大展拳腳，成為一方大俠與傳奇。而在距今 30 年前，1995 年武俠遊戲《仙劍奇俠傳》發售時，也吸引了許多有著武俠夢的玩家進入遊戲中成為李逍遙，將從自己生活的漁村出發，與靈兒一起闖蕩江湖。不過，那時卻有一位玩家在那個遊戲攻略並不發達的年代並不知道必須上船，因此在同一張地圖練到了 71 等才驚覺不對，在距今剛好 20 年前將這段離奇經歷分享出來之後，也在江湖上獲得了「十里坡劍神」的尊稱。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 天前
驚！基隆獨居翁「綁鞭炮在身上」引爆重傷 急送醫搶救中
【緯來新聞網】基隆市調和街1間宮廟今（23日）上午傳出疑似自殘爆炸事件，消防人員在8時25分接獲通報緯來新聞網 ・ 1 天前