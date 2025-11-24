《閃電霹靂車》AI真人版！搭主題曲帥到起雞皮疙瘩 粉絲暴動：拜託讓它上映

最近網路上流傳一段由粉絲利用 AI 技術製作的經典動畫《閃電霹靂車》「偽真人版」幕後花絮影片。該影片並非單純的角色生成，而是模擬了電影拍攝的現場氛圍，彷彿真實存在的賽車手演員與工作人員，讓不少網友第一眼誤以為是真的正在拍攝真人版電影：「拜託讓它上映」

真人版、動畫重製版都快來吧～（圖源：閃電霹靂車 官方劇照）

這段由 Fantasoner(판타소너) 製作的影片上傳後，超高品質的視覺效果很快就在各大社群媒體上獲得關注。許多老動漫迷與網友都留言表示：「回憶都回來了」、「全身起雞皮疙瘩」、「希望能把動畫重製」再次響起當年那部熱血的賽車動畫。雖然有些網友打趣：「人看起來比車子還自然」但大多數評論都對影片的細節給予肯定，形容人物用 AI 製作就像是動畫中直接走出來一樣。

網友們除了驚嘆 AI 的無所不能，更敲碗希望這部作品能真的搬上大銀幕，畢竟先前才有《F1》真人電影，讓許多人想起《閃電霹靂車》。甚至有部分討論認為，鑑於過去許多真人化改編作品往往破壞原作，或許維持這種高品質的 AI 演繹，反而比真實翻拍更能保留原作精隨。