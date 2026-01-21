《間諜家家酒》作者分享「火柴人草圖」掀熱議，引網笑翻：太天才了！

自 2019 年開始連載以來，《間諜家家酒》就受到了全球動漫粉絲的歡迎，特別是主角安妮亞、黃昏、約兒等角色十分生動的演出都讓粉絲們留下了非常深刻的印象。而昨（20）天原畫作者遠藤達哉分享了自己的角色草圖，宣布番外篇漫畫已經推出的消息也引起了網友熱議，因為遠藤達哉老師的角色草圖真的太讓人難忘了，只是用簡單的線條，但是卻能夠完美畫出《間諜家家酒》中那些經典角色的神韻！

(Credit:間諜家家酒X)

《間諜家家酒》原畫作者遠藤達哉老師昨（20）天上傳了角色草圖，宣布番外篇已經推出的好消息後，也馬上掀起了網友討論，因為遠藤達哉只用了簡單的幾筆塗鴉，但竟完美還原了《間諜家家酒》中的所有角色，讓網友們盛讚：「從塗鴉就能看出所有角色，太天才了！」、「特徵超明顯！」，並且也紛紛指認這張草圖中的角色：「彭德好可愛！」、「黃昏和達米安都好厭世！」、「神粹都在了！」

不過，或許這也是遠藤達哉老師深厚畫功的證明，因為他並不需要加入過多的元素，僅需要透過最簡單的方式，就能讓《間諜家家酒》的粉絲們輕易回到自己的作品世界之中，讓那些大家腦中印象深刻的角色躍然紙上，並且也再度證明了《間諜家家酒》的角色刻劃到底有多成功，而雖然這份草圖看起來很簡單，但也蘊含這位大師的深厚功底。