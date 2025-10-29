《闇影詩章：凌越世界》聯動《碧藍幻想》推出新卡包「 蒼空六龍」，活動送10卡包

負責遊戲企劃、開發、營運事業的 Cygames, Inc.所推出之新世代數位卡片遊戲《Shadowverse: Worlds Beyond（闇影詩章：凌越世界）》，已於本日10 月 29 日（三）維護作業過後，發行新卡包「Skybound Dragons / 蒼空六龍」。

（來源：Shadowverse: Worlds Beyond官方提供）

於「Skybound Dragons / 蒼空六龍」中除了「六龍」之外，「彼列」、「巴力巴布」等《碧藍幻想》的人氣角色也會登場。

此外，為記念本次盛大合作，將舉辦能獲得共計 10 張「蒼空六龍卡包兌換券」的任務，以及可任選一副心儀牌組的牌組贈禮等合作相關活動。

舉辦可獲得 10 張卡包兌換券及牌組的合作紀念活動！

新卡包登場紀念任務

（來源：Shadowverse: Worlds Beyond官方提供）

於活動期間中首次登入後，完成 3 天之內每日都會追加的所有任務，即可獲得共 10 張的「Skybound Dragons / 蒼空六龍卡包兌換券」。

【舉辦期間】

2025 年 10 月 29 日（三）維護結束後 ～ 11 月底系統維護為止

碧藍幻想合作紀念！特別登入獎勵

（來源：Shadowverse: Worlds Beyond官方提供）

於活動期間中，自首次登入遊戲起開始計算，登入日數達 7 天，即可獲得合作道具與蒼空六龍卡包兌換券等獎勵。

【舉辦期間】

2025 年 10 月 29 日（三）維護結束後 ～ 第 5 彈卡包登場為止

【獎勵內容】

第 1 天：碧藍幻想（徽章）

第 2 天：蒼空六龍卡包兌換券 1 張

第 3 天：蒼空六龍卡包兌換券 1 張

第 4 天：蒼空六龍卡包兌換券 1 張

第 5 天：蒼空六龍卡包兌換券 1 張

第 6 天：蒼空六龍卡包兌換券 1 張

第 7 天：碧藍幻想（卡背）

碧藍幻想合作紀念！牌組贈禮活動

（來源：Shadowverse: Worlds Beyond官方提供）

為記念與《碧藍幻想》盛大合作，將舉辦「牌組贈禮活動」。

作為本活動的贈禮，可從全 7 種牌組中任選 1 副喜愛的牌組。

【舉辦期間】

2025 年 10 月 29 日（三）維護結束後 ～ 第 5 彈卡包登場為止

販售超值組合與新商品！

為記念碧藍幻想合作卡包「Skybound Dragons / 蒼空六龍」的推出，將販售超值組合與新商品。

除了可保證獲得 1 張「六龍的特殊兌換券」的「【附贈六龍兌換券】水晶組合包」外，也將販售能以優惠價格取得《碧藍幻想》角色的卡片或附加內容的「對戰通行證」、「附贈購買特典！蒼空六龍組合包」、「碧藍幻想合作紀念！牌組速成禮包」，以及碧藍幻想中的經典「古戰場」場景。

「Skybound Dragons / 蒼空六龍」登場紀念！水晶購買特典活動

為記念「Skybound Dragons / 蒼空六龍」登場，將舉辦水晶購買特典活動。

於本活動中，將可依據水晶的購買數量獲得豪華獎勵。

【舉辦期間】

2025 年 10 月 29 日（三）維護結束後 ～ 第 5 彈卡包登場為止

「合作迷城」登場！

（來源：Shadowverse: Worlds Beyond官方提供）

為記念與《碧藍幻想》盛大合作，將舉辦「碧藍幻想合作迷城」。

合作迷城為透過「單人遊戲」與六龍（CPU）體驗對戰樂趣的活動。

【舉辦期間】

2025 年 10 月 29 日（三）維護結束後 ～ 第 5 彈卡包登場為止

※各活動的詳情請至官方網站的公告進行確認。

以上內容為廠商提供資料原文