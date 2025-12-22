《關於我轉生變成史萊姆這檔事》動畫第4季確認為「分割5季度」超大型企劃！2026年4月開播

《關於我轉生變成史萊姆這檔事》官方正式宣布，許多粉絲期待的的電視動畫版第 4 季將以非常罕見的「分割成 5 季度」形式製作和播出。並且確認前這會是所未有的大型企劃，將會把原作小說第 10 卷之後的故事完整動畫化。

第四季將會是有史以來最大規模！（圖源：【公式】アニメ『転生したらスライムだった件』）

《關於我轉生變成史萊姆這檔事》動畫第 4 季首波內容確定於 2026 年 4 月正式開播，將會先採取連續播出 2 個季度（半年番）的方式呈現。故事將緊接在「魔國聯邦」的開國祭之後，劇情描述隨著魔國聯邦的勢力擴大，引起了周邊國家的警惕。以支配西方諸國財政的羅素一族首領「格蘭貝爾 羅素」為首的勢力，為了維護自身的權益，開始策劃各種陰謀手段來打壓利姆路。