《關鍵公敵》「星爵」克里斯普瑞特與蕾貝卡弗格森主演 「搖椅偵探開多視窗」的推理驚悚電影！本週口碑場搶先上映！

【文／龍貓大王通信】「恐龍法官」似乎是新時代全球公民對司法不公的最大憤怒之一，許多國家司法界想出像是「國民法官」各種解決方法……但國民也是人，而人就可能受感情影響。那麼，要如何讓判決不受到複雜人性的影響呢？AI法官似乎是個好點子。曾經的動作電影奇才、《夜巡者》《刺客聯盟》導演提默貝克曼比托夫新作《關鍵公敵》即將在1/30推出口碑場，它正是一部描述AI司法制度的科幻電影，當主角被誣陷圍殺妻兇手，他要如何向AI法官討回公道？讓我們來介紹這部新電影。

🍿《關鍵公敵》

上映日期：1月30日（週五）起口碑場｜2月6日（週五）正式上映

演員：克里斯普瑞特、蕾貝卡弗格森

分級：輔導級（12+）

片長：1 時 40 分

《關鍵公敵》的故事是什麼？

近未來世界犯罪率大幅上升，英勇戰警雷文（克里斯·普瑞特飾）協助推動AI審判機制「慈悲」上線。現在，暴力犯罪的審判效率大幅提昇，因為法律明令這些暴力罪犯通通都是「有罪推定」，代表只要你坐上AI法官「麥達斯」（蕾貝卡·弗格森飾）面前的審判椅，你就必須在90分鐘內證明自己無罪，否則立刻被處死。但共同建立慈悲的雷文，現在卻被控刺殺妻子，麥達斯給他90分鐘，讓他能自由調閱任何證據證明自己無罪……被綁在椅子上的雷文，必須爭分奪秒證明自己清白。

來自《人肉搜索》的「電腦桌面驚悚」類型作品

2018年，一部由趙約翰主演的小成本驚悚電影《人肉搜索》上映，描述約翰飾演的父親發現女兒失蹤，可能遭人綁架。但平日與女兒疏遠的父親，只能從女兒的數位足跡追蹤她的下落。這部電影有大部份時間都在呈現各式各樣的數位裝置畫面，包括瀏覽器畫面、視訊通話畫面、社群畫面等等……這讓《人肉搜索》開創了一種電影新類型：「桌面」（Screenlife）類型。電影不斷在不同數位裝置的不同畫面間跳躍，彷彿觀眾正盯著自己的電腦、手機或監視器螢幕，從中搜尋推理線索。

《人肉搜索》證明，電腦畫面比你想像得還有娛樂效果。這部沒有大卡司，甚至也沒有太多演員的電影，透過一個個螢幕畫面串連出一個撲朔迷離的驚悚故事，它的帶入感與真實性超群，彷彿我們正在現實世界進行人肉搜索。《人肉搜索》的結尾高潮戲，在一般驚悚電影裡通常會回歸傳統的追車/打鬥公式，以第三者角度攝影拍攝，但《人肉搜索》並非如此，甚至依舊是透過某種螢幕畫面呈現，將它的視覺邏輯進行到底。

成本僅80多萬美金的《人肉搜索》（成本全用在製作螢幕截圖了），獲得全球7千5百萬美金的票房，7千5百萬美金算不上大片等級的優秀成績，但已經是將近成本10倍的超優秀回本成績。而在5年後，這部電影推出續集《人肉搜索2：失蹤搜救》，這部新電影與第一集沒有關聯，僅在敘事遵循相同的桌面類型公式，描述一位女兒找尋她在哥倫比亞渡假卻失蹤的母親。現在這場尋人之旅橫跨國際，還是在第三世界找人，而且是無法出國的青少年。《人肉搜索2：失蹤搜救》確實遵循了好萊塢續集的基本公式：更大、更爆、更浮誇。

而為什麼我們要提到這兩部《人肉搜索》電影？因為這兩部電影的監製，正是《關鍵公敵》電影的導演提默貝克曼比托夫。

來自好萊塢動作奇才的「電腦桌面驚悚」類型作品

提默貝克曼比托夫曾經是個充滿驚奇的名字。曾經《駭客任務》停止子彈令觀眾大開眼界，但在9年後提默執導的《刺客聯盟》裡，子彈竟然會轉彎。提默在俄國電影《日巡者》系列裡的特效絕活，在《刺客聯盟》裡通通用上了，而且更加進化。安潔莉娜裘莉將跑車開成滑板，無視重力地在大街上高速接人、翻滾、開上公車。這些特效與特技不僅僅是浮誇，還是超出觀眾想像力的浮誇，這是真正的驚奇，是觀眾無法在其他藝術享受的瘋狂娛樂。

但是，在提默執導2016年《賓漢》，創下超過1.2億美金的鉅額虧損後，這位驚奇導演從全球大多數觀眾的目光中消失。事實上，這時他已經開始研究桌面類型電影，並且收穫了不錯的成績：在《賓漢》推出前一年，他監製的2015年電影《弒訊》，便是一部以視訊聊天室為主題的恐怖電影，而且這部電影還曾經經由科學驗證，是史上令人心跳最快速的「最嚇人電影」。而從《弒訊》、乃至2018年的《人肉搜索》與2023年《人肉搜索2：失蹤搜救》，可以說，《關鍵公敵》其實是提默的桌面系列第四部作品，而且這次是他親自操刀。

沒錯，《關鍵公敵》其實並非《刺客聯盟》那樣的視覺奇觀特效動作片，而是一部「搖椅偵探」風格的桌面驚悚電影。主角雷文警探一開場就被綁在AI法庭的處刑椅上，整部電影的100分鐘片長裡，克里斯普萊特80%的鏡頭，都是他坐在椅子上的大頭特寫——他的正面特寫也成了這部桌面驚悚電影裡的一張平面「桌面截圖」。雷文能做的，就是從各種數據資料與監視器畫面裡，找尋無罪證據。

於是我們能看到的，就是每個嫌疑角色的個人資料Google搜尋結果畫面、每個角色被監視器拍下行為的畫面、警方執法時的密錄器畫面等等。你不會看到未來世界的飛天機車在空中360度迴轉的第三人稱視角畫面、不會看到警方與歹徒間180度切換視角的炫砲運鏡、當然……你也看不到類似子彈轉彎、讓觀眾興奮大喊WTF的刺激特效。《關鍵公敵》要給你的，是讓你體驗片中雷文必須在90分鐘內，為自己脫罪的煎熬與絞盡腦汁感受。

所以，驚悚來自推理、挫敗與絕望感也來自推理。AI法官在這場推理遊戲裡，更像是一個盡力保持公正的GM（遊戲管理者）。遊戲時間結束時，她就會從司法者變成行刑者，但在那之前，她會努力協助你免於GG的命運。但要注意的是，她只是幫你進行搜尋的助手，而不是提供靈感的華生，因此，作為偵探角色的雷文，還是得做好本職。問題是，擁有被害者與救贖者雙重身份的雷文，卻未必能於心無愧地救自己的命。

偵探角色的自責

從《關鍵公敵》的預告就看得出來，雷文就如同《關鍵報告》的湯姆克魯斯一般被誣陷了。確實如此，但雷文內心卻有其他的罪惡感。他沒有殺妻，但這不代表他對妻子並沒有愧疚。而作為一手建立慈悲系統的警界英雄，雷文其實也有非英雄的不堪一面。在這起殺人疑案發生前，雷文就已經有無法承受的沉重壓力，而當他成為了刑案嫌疑人，他這些過去的心魔，也都只會讓他看起來更像欲蓋彌彰的嫌疑犯。在這些內心枷鎖的傾軋之下，雷文會不會放棄求生的希望，自願受到懲罰呢？

以上這些元素，可能讓《關鍵公敵》跟你想得不一樣：它並非激情動作電影，儘管它確實仍有不少動作橋段，但它並不像提默過去那些潮到飛天的浮誇動作大片；它也並不是檢討AI氾濫風潮的科技反思片，它不想妖魔化AI科技對人類造成的危害。正確地說，《關鍵公敵》其實是一部桌面類型的驚悚「推理」電影，你可以跟著一開始記憶模糊的雷文警探，在90分鐘內試圖分析線索、猜測犯人是誰、他的目的為何、與他是如何下手。

《關鍵公敵》將於1/30推出口碑場，2/6正式上映。

