《阿凡達》《魔法壞女巫》是影業救世主嗎？好萊塢「新常態」分析：電影王國盼榮景如何再現？

上月北美總票房慘澹，131.7億元是1997年以來最糟紀錄 業界等待《魔法壞女巫2、《動物方城市2》與《阿凡達3》救市 好萊塢「新常態」成因、現況與趨勢分析

【文／李子凡】上月的北美票房表現用「慘澹」形容一點也不為過，4.25億美元（約131.7億元台幣）創下自1997年以來最糟紀錄。事實上，今年的萬聖節周末尤其「嚇人」——周五至周日的票房僅 4900萬美元（約15億元台幣），創下「全年最差」周末紀錄。接下來，業界都在期盼本月上映的《魔法壞女巫：第二部》、《動物方城市2》與年底推出的票房霸主《阿凡達》系列最新續集《阿凡達：火與燼》，能提振市場。

喬納森貝利（左）與亞莉安娜（右）的三角習題，在《魔法壞女巫：第二部》會有磅礴的終結。（UIP提供）

根據電影業貿易組織「Cinema United」負責人說法，今年對電影院而言可說是起伏不定的一年。他指出：「第一季相當冷清，接著到了陣亡將士紀念日卻打破了紀錄。到了今夏尾聲、進入秋天時，又出現一波下滑，因為那段時間並沒有太多值得觀眾進戲院的電影。」

第四季度的開局同樣相當疲弱。不過，根據 Fandango 票房分析師說法，業界仍相信情勢能夠扭轉——因為有三部大片將要問世：《魔法壞女巫：第二部》、《動物方城市2》以及《阿凡達：火與燼》

《動物方城市 2》動畫電影將於11月26日在全台上映

分析師說：「這三部電影是今年的三大支柱，幾乎可以說是今年票房的神聖三位一體。」三部作品全都是續集，並且都將在11月中至聖誕節期間上映。他補充道：「我們預計會從感恩節那一週開始看到明顯的反彈。」這三部電影加上其他中小型上映作品，可能會把北美年度票房推升至 90 億美元以上。不過，他也提醒，在疫情前，北美電影院每年穩定創下超過 110 億美元的票房收入。

連鎖電影院 AMC 的執行長上週在公司財報電話會議中，為電影票房描繪了一幅樂觀的前景，預測第四季度可能成為過去六年來表現最亮眼的一季。

辛西婭艾利沃（右）和亞莉安娜回歸演出《魔法壞女巫：第二部》。（UIP提供）

過去，全球第一大的北美電影市場仍具指標性。但是當好萊塢票房的「慘澹」已開始成「新常態」，在產業從業人員眉頭深鎖之際，本文試著探討背後的原因與好萊塢影視產業的現況。

《阿凡達：火與燼》劇照

電影市場發生了什麼事？

自新冠疫情帶來全面性的衝擊以來，全球影視產業經歷了劇烈的結構性轉變。當疫情在2020年爆發，電影與電視製作幾乎全面停擺。對大多數項目來說，拍攝成本太高，結果許多計畫都被擱置在開發階段。一些公司當時購買了劇本與IP，只為了讓主管們有東西可忙，等疫情結束後能立即開拍。

到了2022年，疫情結束，我們恢復正常生活，但製作進度卻依然緩慢。經過幾年的低迷，製片公司不願意投入大筆資金。而且他們也知道2023年可能因為編劇與演員罷工而再度停工。

於是主管們停止購買新項目，公司則被要求專注於手頭已有的案子。那些擔心丟掉飯碗的人——差不多佔好萊塢90%的從業人員——在如此糟糕的市場前景下，更不敢冒險開發新作品。

《出神入化3》

進入2023年後，罷工果然讓一切停擺。罷工時間之所以這麼長，是因為電影和電視製片人聯盟（AMPTP）與各大影業公司知道，這樣一來他們能把疫情與後續年度的虧損一併列為減損報銷。編劇與演員為了在合約中爭取公平條件，付出了極為沉重的代價——這是一場巨大的犧牲。

那些本來就沒在購買新項目、只消化庫存作品的公司，手上可做的工作越來越少。許多公司根本沒有讓新電影進入製作階段，因此現金流也十分緊繃。

到了2024年，這些製作公司幾乎已經沒有項目可拍。結果他們並沒有選擇購買新劇本、啟動新作品、讓人們回到工作崗位、推出更多電影，而是選擇——裁員。那些懷抱夢想、踏入好萊塢希望製作電影和電視節目的主管們，如今也面臨大規模解雇。企業高層回顧過去幾年，得出結論：要做這些工作，其實不需要那麼多人。

而這一切，都是因為他們一次又一次被迫吃掉舊案子剩下的「剩菜」，直到所有那些沒有拍成的項目徹底腐壞為止。

《Barbie芭比》《奧本海默》劇照

好萊塢的「新常態」

根據產業報告，近五年來好萊塢製作預算持續上升。從場景搭建、材料運輸到人力工資，幾乎所有環節成本都飆漲。疫情後新增的健康與安全保險規範，更使拍攝預算平均增加 10%–20%。與此同時，英國、韓國、印度與中東新興製作基地崛起，歐洲與亞洲市場透過稅務誘因吸引國際劇組，讓「美式敘事」不再壟斷國際觀眾，好萊塢的全球主導地位正被稀釋。

2019 年全球票房達高峰，但 2020 年因疫情暴跌。雖然 2023 年部分強檔電影如《奧本海默》、《芭比Barbie》帶動票房回升，整體產業仍未回到疫情前水準。影院觀影人數下降，大片集中效應明顯，「事件級」電影成為支撐票房的少數支柱。業界分析指出，若無法重建「為何值得進戲院」的觀影體驗，戲院生態恐難逆轉。

疫情期間，家庭娛樂與隨選收看成為主流，觀眾習慣永久改變。Netflix、Disney+、Amazon Prime Video 等平台的全球訂閱用戶數在五年間暴增，串流收益已在多數市場超越戲院收入。

片廠為維持收益，開始採用「混合發行模式」──電影同步上線串流與院線，進一步模糊傳統窗口期的界線。

另外，隨著同時，在 ESG（環境、社會、治理）意識高漲下，影視產業的永續製作成為新焦點。大型製作的碳足跡正受到檢視，演員如「奇異博士」班奈迪克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）亦公開批評好萊塢「浪費且不永續」。另一方面，AI 與虛擬製片技術雖能降低成本、創造新敘事方式，但也引發創作者被取代的焦慮。

動作片《逃亡遊戲》改編自史蒂芬金同名小說

觀影與消費習慣改變

好萊塢被批評過度依賴續集、重拍與漫畫改編電影，導致創意疲乏、觀眾審美倦怠。如今，電影上映的「院線窗口期」變得非常短，這削弱了一部電影在票房上的延續性。如果開片票房不夠強，就幾乎無法靠口碑撐下去，因為很快就能在家線上租看。而且，看電影的成本太高了。即使有信用卡優惠方案，一個四口之家看電影配飲料爆米花，看完電影後再吃頓飯，隨便都會花到好幾張小朋友。在經濟不穩的時期，這樣的娛樂變成了不少人選擇放棄的「奢侈品」。

我們也看到，Z世代與更年輕的一代看電影和電視的頻率越來越低。如今好萊塢最大的競爭對手，不再是其他影業公司，而是 YouTube 和孩子們滑手機時使用的各種應用程式。要怎麼讓他們重新回到戲院？要怎麼讓他們停下來好好看一部電影？

《罪人》劇照

好萊塢未來趨勢與展望

1.觀眾仍有對新鮮內容的渴望：當電影或影集打破慣例、展現原創與鮮明風格時，會受到關注。好萊塢可能需要轉型，不再一味追求規模與聲光效果，而是重新投資在故事性、獨特內容與長期觀眾互動上。

2.戲院模式將演變：少了「保證大賣」的巨片，更多電影將搭配串流或混合發行；重點轉向「為何要進戲院？」——強調沉浸感、活動性與社群性體驗。

3. 演職人員生態將分化：能適應新型態（國際合作、串流、低預算、科技驅動）的工作者將更具優勢；傳統角色可能面臨萎縮。

4.永續與倫理製作的重要性將上升，不論是來自監管／投資端還是觀眾期待面。

儘管挑戰重重，產業觀察者仍樂觀認為，真正打動人心的故事與創新精神，依舊是影像世界最有價值的核心資產。

《穿著Prada的惡魔2》預告曝光，梅姨、安海瑟薇霸氣同框。（二十世紀影業提供）

《穿著Prada的惡魔》第二集釋出預告

