《阿凡達》《魔法壞女巫》是影業救世主嗎？好萊塢「新常態」分析：電影王國盼榮景如何再現？
上月北美總票房慘澹，131.7億元是1997年以來最糟紀錄
業界等待《魔法壞女巫2、《動物方城市2》與《阿凡達3》救市
好萊塢「新常態」成因、現況與趨勢分析
【文／李子凡】上月的北美票房表現用「慘澹」形容一點也不為過，4.25億美元（約131.7億元台幣）創下自1997年以來最糟紀錄。事實上，今年的萬聖節周末尤其「嚇人」——周五至周日的票房僅 4900萬美元（約15億元台幣），創下「全年最差」周末紀錄。接下來，業界都在期盼本月上映的《魔法壞女巫：第二部》、《動物方城市2》與年底推出的票房霸主《阿凡達》系列最新續集《阿凡達：火與燼》，能提振市場。
根據電影業貿易組織「Cinema United」負責人說法，今年對電影院而言可說是起伏不定的一年。他指出：「第一季相當冷清，接著到了陣亡將士紀念日卻打破了紀錄。到了今夏尾聲、進入秋天時，又出現一波下滑，因為那段時間並沒有太多值得觀眾進戲院的電影。」
第四季度的開局同樣相當疲弱。不過，根據 Fandango 票房分析師說法，業界仍相信情勢能夠扭轉——因為有三部大片將要問世：《魔法壞女巫：第二部》、《動物方城市2》以及《阿凡達：火與燼》
分析師說：「這三部電影是今年的三大支柱，幾乎可以說是今年票房的神聖三位一體。」三部作品全都是續集，並且都將在11月中至聖誕節期間上映。他補充道：「我們預計會從感恩節那一週開始看到明顯的反彈。」這三部電影加上其他中小型上映作品，可能會把北美年度票房推升至 90 億美元以上。不過，他也提醒，在疫情前，北美電影院每年穩定創下超過 110 億美元的票房收入。
連鎖電影院 AMC 的執行長上週在公司財報電話會議中，為電影票房描繪了一幅樂觀的前景，預測第四季度可能成為過去六年來表現最亮眼的一季。
過去，全球第一大的北美電影市場仍具指標性。但是當好萊塢票房的「慘澹」已開始成「新常態」，在產業從業人員眉頭深鎖之際，本文試著探討背後的原因與好萊塢影視產業的現況。
電影市場發生了什麼事？
自新冠疫情帶來全面性的衝擊以來，全球影視產業經歷了劇烈的結構性轉變。當疫情在2020年爆發，電影與電視製作幾乎全面停擺。對大多數項目來說，拍攝成本太高，結果許多計畫都被擱置在開發階段。一些公司當時購買了劇本與IP，只為了讓主管們有東西可忙，等疫情結束後能立即開拍。
到了2022年，疫情結束，我們恢復正常生活，但製作進度卻依然緩慢。經過幾年的低迷，製片公司不願意投入大筆資金。而且他們也知道2023年可能因為編劇與演員罷工而再度停工。
於是主管們停止購買新項目，公司則被要求專注於手頭已有的案子。那些擔心丟掉飯碗的人——差不多佔好萊塢90%的從業人員——在如此糟糕的市場前景下，更不敢冒險開發新作品。
進入2023年後，罷工果然讓一切停擺。罷工時間之所以這麼長，是因為電影和電視製片人聯盟（AMPTP）與各大影業公司知道，這樣一來他們能把疫情與後續年度的虧損一併列為減損報銷。編劇與演員為了在合約中爭取公平條件，付出了極為沉重的代價——這是一場巨大的犧牲。
那些本來就沒在購買新項目、只消化庫存作品的公司，手上可做的工作越來越少。許多公司根本沒有讓新電影進入製作階段，因此現金流也十分緊繃。
到了2024年，這些製作公司幾乎已經沒有項目可拍。結果他們並沒有選擇購買新劇本、啟動新作品、讓人們回到工作崗位、推出更多電影，而是選擇——裁員。那些懷抱夢想、踏入好萊塢希望製作電影和電視節目的主管們，如今也面臨大規模解雇。企業高層回顧過去幾年，得出結論：要做這些工作，其實不需要那麼多人。
而這一切，都是因為他們一次又一次被迫吃掉舊案子剩下的「剩菜」，直到所有那些沒有拍成的項目徹底腐壞為止。
好萊塢的「新常態」
根據產業報告，近五年來好萊塢製作預算持續上升。從場景搭建、材料運輸到人力工資，幾乎所有環節成本都飆漲。疫情後新增的健康與安全保險規範，更使拍攝預算平均增加 10%–20%。與此同時，英國、韓國、印度與中東新興製作基地崛起，歐洲與亞洲市場透過稅務誘因吸引國際劇組，讓「美式敘事」不再壟斷國際觀眾，好萊塢的全球主導地位正被稀釋。
2019 年全球票房達高峰，但 2020 年因疫情暴跌。雖然 2023 年部分強檔電影如《奧本海默》、《芭比Barbie》帶動票房回升，整體產業仍未回到疫情前水準。影院觀影人數下降，大片集中效應明顯，「事件級」電影成為支撐票房的少數支柱。業界分析指出，若無法重建「為何值得進戲院」的觀影體驗，戲院生態恐難逆轉。
疫情期間，家庭娛樂與隨選收看成為主流，觀眾習慣永久改變。Netflix、Disney+、Amazon Prime Video 等平台的全球訂閱用戶數在五年間暴增，串流收益已在多數市場超越戲院收入。
片廠為維持收益，開始採用「混合發行模式」──電影同步上線串流與院線，進一步模糊傳統窗口期的界線。
另外，隨著同時，在 ESG（環境、社會、治理）意識高漲下，影視產業的永續製作成為新焦點。大型製作的碳足跡正受到檢視，演員如「奇異博士」班奈迪克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）亦公開批評好萊塢「浪費且不永續」。另一方面，AI 與虛擬製片技術雖能降低成本、創造新敘事方式，但也引發創作者被取代的焦慮。
觀影與消費習慣改變
好萊塢被批評過度依賴續集、重拍與漫畫改編電影，導致創意疲乏、觀眾審美倦怠。如今，電影上映的「院線窗口期」變得非常短，這削弱了一部電影在票房上的延續性。如果開片票房不夠強，就幾乎無法靠口碑撐下去，因為很快就能在家線上租看。而且，看電影的成本太高了。即使有信用卡優惠方案，一個四口之家看電影配飲料爆米花，看完電影後再吃頓飯，隨便都會花到好幾張小朋友。在經濟不穩的時期，這樣的娛樂變成了不少人選擇放棄的「奢侈品」。
我們也看到，Z世代與更年輕的一代看電影和電視的頻率越來越低。如今好萊塢最大的競爭對手，不再是其他影業公司，而是 YouTube 和孩子們滑手機時使用的各種應用程式。要怎麼讓他們重新回到戲院？要怎麼讓他們停下來好好看一部電影？
好萊塢未來趨勢與展望
1.觀眾仍有對新鮮內容的渴望：當電影或影集打破慣例、展現原創與鮮明風格時，會受到關注。好萊塢可能需要轉型，不再一味追求規模與聲光效果，而是重新投資在故事性、獨特內容與長期觀眾互動上。
2.戲院模式將演變：少了「保證大賣」的巨片，更多電影將搭配串流或混合發行；重點轉向「為何要進戲院？」——強調沉浸感、活動性與社群性體驗。
3. 演職人員生態將分化：能適應新型態（國際合作、串流、低預算、科技驅動）的工作者將更具優勢；傳統角色可能面臨萎縮。
4.永續與倫理製作的重要性將上升，不論是來自監管／投資端還是觀眾期待面。
儘管挑戰重重，產業觀察者仍樂觀認為，真正打動人心的故事與創新精神，依舊是影像世界最有價值的核心資產。
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
73歲洪金寶爆注射2液體回春！知情人士曝：權貴都在用
娛樂中心／綜合報導62歲中國武打巨星李連杰近年來雖然已淡出螢幕，但身體狀況一直引發關注，過去曾爆出健康危機、開刀住院的他，沒想到近期卻大回春，因此網路上開始傳出他「換心臟回春」的消息。而在近日，同樣有著健康問題的男星洪金寶，過去外出大多都要靠輪椅代步，沒想到狀態也大回春，引發眾多網友揣測，不只說2人做了「換心手術」，更傳出他們「注射2神秘液體」，陰謀論不斷瘋傳。民視 ・ 8 小時前
粿粿王子快看！Rain邊界感強到炸裂 談男女混合出遊嗆「瘋了嗎？」
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊鬧得滿城風雨，痛斥2人「道德淪喪」導致3年婚姻破裂。巧合的是，南韓天王Rain近日在YouTube節目上談到「能否接受另一半與一群男女好友混合出遊」時，火速回應「瘋了嗎？不可能！」更直言「就算沒結婚也不行」，強烈邊界感被台灣網友們讚爆。自由時報 ・ 13 小時前
胡釋安認了「有讓粿粿住進來」！火速發3點聲明
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，粿粿在進入離婚協商後傳出搬離范姜住處，綜藝大哥胡瓜之子胡釋安被點名「有讓女方入住自家」。如今男方發出3點聲明回應，強調「已請女方搬離」。民視 ・ 1 天前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
邱宇辰首度鬆口談哥哥王子、粿粿不倫戀 「語塞3秒」表情尷尬
王子邱勝翊與粿粿發生婚外情，遭范姜彥豐抖出，引起社會譁然。王子的弟弟邱宇辰，連帶的也受到不少牽連，對於近一個月的風雨，他首度打破沉默回應，語氣中盡顯無奈。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
謝侑芯真相曝光2／自揭右手斷指原因 媽媽很自責：覺得是自己的錯！
被封為「護理系女神」的網紅謝侑芯，甜美外貌以及惹火大尺度影片，讓她在迅速網路上積累極高人氣。然而她卻在馬來西亞猝逝身亡。她生前曾在社群平台自曝一段鮮為人知的過去，她曾提到自己無名指的斷指，其實是出身於台中一個經營鐵工廠的家庭，「黑手世家出來的九指女兒」，這段經歷不僅沒有成為她的陰影，反而成為她引以為傲的印記。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
范姜粿粿私下協商離婚！他2原因吃大虧 恐拿不到800萬元
據《鏡週刊》報導，范姜與粿粿婚後以幸福時尚夫妻的形象接下不少業配與代言。為了節稅，粿粿與范姜不僅在接工作時多以現金收款，就連工作室也是以粿粿家人的名義成立的。因此范姜彥豐可說是相當吃虧。有消息指出，粿粿自遊美返台後，便開始產生離婚念頭，遂將家中存放的大筆...CTWANT ・ 1 天前
10月陸劇播放量排行榜出爐！冠軍19億登頂，以12億差狠甩《一笑隨歌》《入青雲》
2025年10月陸劇播放量榜單正式揭曉！根據「酷雲」數據統計，趙露思、陳偉霆主演的《許我耀眼》以高達19.13億播放量奪冠，強勢稱霸月榜造咖 ・ 10 小時前
金士傑《折腰》對戲宋祖兒 印象徹底改觀：被她嚇一跳
金士傑演出話題古裝劇《折腰》受到討論，劇中他化身焉州家主，十四年前中原群雄混戰，焉州與巍國結成聯盟，然而，當巍國遭邊州攻打的關鍵時刻，本來該救援的焉州卻出爾反爾，未能趕到，以至於巍國三代慘死，只剩下年幼的魏劭（劉宇寧飾）。金士傑談及印象最深刻的一場戲，即...CTWANT ・ 1 天前
李連杰遭傳移植心臟續命！最新影片揭現況：別執著
「功夫皇帝」李連杰今年8月突然曬出躺病床的照片，引起外界熱議，事後證實只是去做小手術，現在身體並無異狀。然而，近日傳出他接受換心手術，使健康狀態再度受到討論，日前更曬出最新影片，坦言：「當下是存在的，所以別執著。」中時新聞網 ・ 11 小時前
錄影前被迫繳交3000元！王仁甫開嗆製作單位
王仁甫在本週日（16日）最新一集的中視招牌外景綜藝《飢餓遊戲》，與主持群以及王宇婕、紀言愷、Amanda、阿樂、維尼等嘉賓前往台東錄影。未料一開場，製作人竟要每位藝人繳交現金3千元，還沒領通告費反要先掏出錢，讓全場傻眼，前所未見的玩法讓王仁甫氣喊：「太過分！沒吃到東西還要自己掏腰包，這是雙重打擊吧。」中時新聞網 ・ 8 小時前
王子爆為了粿粿斷崖式分手 席惟倫變「隱形苦主」經紀人回應了
范姜彥豐日前控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引發喧然大波。近日又爆出案外案，王子今年三月才剛被目擊，與緋聞對象席惟倫同遊日本，四月就與粿粿一行人展開美國旅遊，回台以後，立刻就與席惟倫分手，讓席惟倫形同隱形受害者。對此，席惟倫經紀人也做出回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
修杰楷閃兵役遭求刑2年8個月 經紀公司回應了
藝人閃兵役案自五月份開始延燒，新北地檢署14日宣布案件偵結，修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰等人，被建議法院量處有期徒刑2年8個月。對此，修杰楷稍早透過經紀人回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
趙薇消失3年突曬照！對比昔「1狀態」網看傻
娛樂中心／王靖慈報導中國女星趙薇因1997年在電視劇《還珠格格》中飾演「小燕子」一角而迅速走紅，隨後演藝事業一路順遂。卻在2021年捲入「債務」與「親日」風波被中國官方點名為「劣跡藝人」，相關作品也遭全面下架，自此行蹤成謎，甚至一度被傳罹患胃癌離世的消息。近日趙薇悄然更新個人社群平台，近況曝光後，再次引發粉絲熱烈討論。民視 ・ 2 天前
TANK「心肝移植」無濾鏡真面目外流認不出！他超毛撞見：是女生
娛樂中心／巫旻璇報導台灣歌手TANK（呂建忠）今年4月透露自己已於2024年11月在中國完成「心臟與肝臟同期聯合移植手術」，消息曝光後引發外界關注。近期有粉絲分享TANK最新近照，外貌變化之大。許多網友直呼「面相真的變了」，甚至有人留言表示「看到一位上海女生的影子」讓網友們看到發毛。民視 ・ 8 小時前
許瑋甯拎「香奈兒25包」出國！比經典包還熱門，喜歡到一次包2色
許瑋甯迎來兒子出生後，積極營業，作為香奈兒品牌大使的她，更是受邀出席品牌在新加坡新加坡的活動，身上側背的香奈兒包包，正是這一年來話題度最高的CHANEL 25迷你包！ 延伸閱讀： 專訪｜許瑋甯女人我最大 ・ 12 小時前
粿粿護愛到底！心疼王子「願獨扛800萬賠償金」 范姜彥豐氣炸了
粿粿（江瑋琳）遭老公范姜彥豐毀滅式爆料，與王子（邱勝翊）的不倫戀因此曝光，在網路上引發軒然大波。週刊今（12）日爆料，范姜彥豐起初向兩人求償1600萬，最後心軟要粿粿、王子一同承擔800萬，沒想到粿粿竟然想獨自扛下賠償金，讓范姜彥豐得知後氣炸。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
讓陸小芬慘吃閉門羹！本土女星超倔 影后也拒絕
讓陸小芬慘吃閉門羹！本土女星超倔 影后也拒絕EBC東森娛樂 ・ 1 天前
《穿著Prada的惡魔2》來了！梅姨見面就嗆安海瑟薇
《穿著Prada的惡魔2》前導預告曝光，上線9小時觀看次數突破250萬！續集將聚焦梅莉·史翠普飾演的「米蘭達」如何重振式微的「Runway」雜誌，並再度與安海瑟薇合作。預告片選用瑪丹娜的《Vogue》作為配樂，象徵著向《Vogue》雜誌前總編「安娜溫圖」致敬。這部睽違近20年的經典時尚電影續集，將於明年5月上映，令全球影迷引頸期盼！TVBS新聞網 ・ 1 天前
范姜離婚賠償金多少合理？ 前輩陳美鳳說話了
近期粿王不倫戀遭范姜彥豐求取賠償金，當年她花四年打跨海離婚官司，還付出千萬和解金，身心俱疲，今被問到范姜堅持求償一事，她頗能理解說：「當事人可以能會覺得要安撫心裡的感受，不是這樣就算了，希望實質上懲罰對方，或者對方代價。」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前