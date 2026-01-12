《阿凡達》山姆沃辛頓來台拍片！金馬提名導演操刀「還有《X檔案》男主角」

好萊塢男星山姆沃辛頓（Sam Worthington）主演《阿凡達》系列電影，近日竟被周刊拍到出現在台北街頭，原來是在拍攝新片《美夢》，《X檔案》男主角大衛杜考夫尼（David Duchovny）也出現在同一個劇組，立刻掀起網友熱議。

據悉，《美夢》為台灣、美國共同製作，是《再見瓦城》導演趙德胤醞釀長達七年的最新作品，演員包括山姆沃辛頓、大衛杜考夫尼、吳可熙、游安順等人。全片主要在台灣取景拍攝，靈感取材自經典文學《黑暗之心》，並啟發自亞洲多起真實犯罪事件，講述一名失落的西方人，企圖在東方世界稱王致富，卻在貪婪驅使下走向犯罪，最終引爆一連串逐步失控、無法回頭的暴力事件。

大衛杜考夫尼也來台拍攝趙德胤新片。（圖／Getty）

《美夢》也集結好萊塢金獎製作團隊與台灣金獎團隊聯手打造，包括《別告訴她》監製郭曉慶、趙德胤，製片為《127小時》湯姆海勒（Tom Heller），攝影指導為四度提名奧斯卡最佳攝影的《因為愛你》愛德華拉赫曼（Edward Lachman）、剪接指導為三度提名奧斯卡最佳剪接的《大賣空》漢克考文（Hank Corwin）、配樂指導為多次與導演趙德胤合作的音樂大師林強。

吳可熙與趙德胤多次合作。（圖／CAA提供）

趙德胤多次入圍金馬獎。（圖／金馬執委會提供）

