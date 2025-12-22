《阿凡達：潘朵拉邊境》DLC「灰燼再臨」正式推出！全面提升戰鬥與探索深度
Ubisoft 推出了《阿凡達：潘朵拉邊境》全新擴充內容「灰燼再臨」，帶來以西部邊境飽受摧殘的金洛森林區域為舞台的黑暗篇章，並增添了全新子區域「山谷」（The Ravines）。「灰燼再臨」擴充內容現已於 Ubisoft+、PlayStation5、Xbox Series X|S 以及 PC（Ubisoft Connect、Steam 和 Epic Games Store）平台推出。此擴充內容的推出日期與電影《阿凡達3：火與燼》院線上映日期選在同一天，讓所有《阿凡達》粉絲能繼續這場壯闊的冒險。
由 Ubisoft 旗下的 Massive Entertainment 工作室**與 Lightstorm Entertainment 及 Disney 合作開發的「灰燼再臨」擴充內容，將帶著玩家跟隨身經百戰的納美戰士索雷可，看他的命運如何與人稱「灰燼族」的可怕芒寬劫掠者戰團產生激烈碰撞。「灰燼族」也與玩家以往所熟悉的部族截然不同，正式宣告轉向「納美人對抗納美人」的衝突。
在這些事件發生的數年前，索雷可就曾與芒寬戰士巫庫拉有過慘烈的交鋒，那次戰鬥讓巫庫拉身上留下了傷疤並心懷怨懟。這段往事如今燃起了兩人之間日益升溫的敵意。戰團的成員還包括了札莉，她是受過重組納美人萊爾．溫弗利特（Lyle Wainfleet）訓練的致命狙擊手。雖然她一隻眼睛失明，但操作人類武器與資源發展局裝備時極其強悍，她在暗處跟蹤索雷可，一心想要超越她的哥哥巫庫拉。
「灰燼再臨」引進了大膽的創新遊戲體驗，全面提升了戰鬥與探索的深度。這也是該系列首次讓玩家參與「納美人對抗納美人」的戰鬥。面對擁有獨特戰鬥風格的芒寬劫掠者，玩家必須具備精確的戰術佈局能力與適應力。每場遭遇戰都充分地展現了角色個性：從巫庫拉的窮追不捨，到札莉致命的遠程狙擊，甚至是騎乘伊卡蘭翼龍從天而降的拉克思帶來的空中威脅。為了應對這些威脅，本擴充內容新增了多種資源發展局單位，包括地獄犬、骨架裝甲，以及配備了 RPG、狙擊槍與霰彈槍的各式升級版強化裝甲，為地面與空中戰鬥製造變化多端的挑戰。再加上加強的移動機制以及可自由切換的第一與第三人稱視角，這些內容將為潘朵拉帶來前所未有、震撼無比且緊張刺激的遊戲體驗。
來自資源發展局祕勤的泰勒‧布寇斯基少校，最初在漫畫《阿凡達：空缺的一年 — 轉捩點（Avatar: The Gap Year — Tipping Point）》中登場，如今他以指揮者的姿態出現，協調資源發展局與灰燼族的聯合聯合攻入西部邊境，意圖剷除反抗軍，尤其鎖定沙倫圖部族與索雷可為目標。
Massive Entertainment 創意總監 Omar Bouali 表示：「『灰燼再臨』帶來了既原始又充滿個人情感的故事，這讓索雷可必須面對那些瞭解他的過去、懂得如何利用弱點打擊他的敵人，同時也為玩家提供了他們渴求的變化更多端的戰鬥。」
Lightstorm Entertainment 系列開發執行副總裁 Joshua Izzo 表示：「這款擴充內容以大膽的手法擴展了潘朵拉的傳奇故事，並邀請粉絲們見證灰燼族的崛起及其對整個西部邊境的影響。在電影院觀賞完《阿凡達3：火與燼》之後，我們非常期待《阿凡達》的粉絲們能透過全新的互動冒險，體驗這些鮮為人知的故事。」
已經擁有《阿凡達：潘朵拉邊境》主遊戲的玩家，可以單獨購買「灰燼再臨」擴充內容。新玩家則可購買《阿凡達：潘朵拉邊境》灰燼再臨版，內含主遊戲、「灰燼再臨」擴充內容，以及「漂浮山脈特典內容」。玩家現已可以享受到 12 月 5 日針對《阿凡達：潘朵拉邊境》主遊戲推出的重大免費遊戲更新。這次更新導入了社群最期待的兩項功能：「新遊戲+」和眾所期盼的「第三人稱視角」，為渴望以新方式體驗潘朵拉的粉絲們，提供了全新的視角與重玩性。
《阿凡達：潘朵拉邊境》新版本現已開放購買：
《阿凡達：潘朵拉邊境》灰燼再臨擴充內容（只有擴充內容。需有主遊戲方可遊玩。）
《阿凡達：潘朵拉邊境》灰燼再臨版（包含主遊戲、「灰燼再臨」擴充內容，以及「漂浮山脈特典內容」。）
《阿凡達：潘朵拉邊境》完整版（包含主遊戲、「灰燼再臨」擴充內容、季票、「漂浮山脈特典內容」和其他內容。）
記得觀賞電影《阿凡達3：火與燼》，全台戲院及 IMAX 戲院熱映中。
※提供支援的共同開發工作室包括：Ubisoft 杜塞道夫工作室、Ubisoft 米蘭工作室、Ubisoft Reflections 工作室、Ubisoft 羅馬尼亞工作室、Ubisoft 上海工作室和Ubisoft 多倫多工作室。
