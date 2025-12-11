《阿凡達：潘朵拉邊境》DLC「灰燼再臨」12月19日推出！預告片介紹搶先看

Ubisoft 公開了《阿凡達：潘朵拉邊境》擴充內容「灰燼再臨」的官方上市預告片，重點介紹了該擴充內容中強悍的敵人及其動機。「灰燼再臨」擴充內容將於 12 月 19 日在 Ubisoft+、PlayStation5、Xbox Series X|S以及 PC（Ubisoft Connect、Steam 和 Epic Games Store）平台推出，將帶玩家前進更加兇險的西部邊境和飽受摧殘的金洛森林。

廣告 廣告

由 Ubisoft 旗下的 Massive Entertainment 工作室與 Lightstorm Entertainment 及 Disney 合作開發的「灰燼再臨」擴充內容，將讓玩家面對人稱「灰燼族」的可怕芒寬劫掠者戰團，他們公然違抗伊娃，並致力於消滅反抗軍，掀起了潘朵拉史上最激烈的戰鬥。預告片展示了灰燼族引人注目的視覺形象：疤痕、穿孔和象徵鮮血與焦木的醒目紅黑條紋彩繪，而這正是他們被焚毀的家園的寫照。這種搶眼的美學風格，昭示著這個部族與玩家過去接觸過的其他部族截然不同，也凸顯了本次擴充內容更為黑暗的基調。

索雷可與灰燼族的淵源可追溯至多年以前。當年他與芒寬戰團首領巫庫拉爆發激烈衝突，那次慘烈交鋒使對方留下傷疤並懷恨在心，為他們在「灰燼再臨」中未完的戰鬥埋下伏筆。站在巫庫拉身邊的是札莉（Zari），這位由資源發展局訓練的致命狙擊手雖然一隻眼睛失明，卻能靠著人類步槍與資源發展局裝備展現驚人的殺傷力。她與巫庫拉之間的競爭關係，以及她渴望獲得灰燼族首領瓦浪（Varang）青睞的野心，為這次擴充內容的故事增添了更多陰謀色彩。在預告片中露面的還有芒寬劫掠者當中最殘暴的拉克思（Rakx），她會殘忍地利用伊卡蘭翼龍來進行暴力行動。

（來源：Ubisoft官方提供）

Massive Entertainment 創意總監 Omar Bouali 表示：「玩家將首次在戲劇性的頭目戰中體驗到納美人之間的對戰。這些與芒寬劫掠者的戰鬥，實踐了玩家社群呼聲最高的訴求之一：增加戰鬥的多元化與激烈程度。」

預告片中也展示了資源發展局的新科技，包括在漫畫《阿凡達：高地（Avatar: The High Ground）》中首次出現的犬型機器人「地獄犬」，以及配有狙擊槍和散彈槍的骨架裝甲與強化裝甲。這些新增內容加劇了潘朵拉天空與森林的危險程度，創造出比過往更加兇險的世界。

粉絲們還會瞧見在漫畫《阿凡達：潘朵拉邊境 — 轉捩點（Avatar: Frontiers of Pandora — Tipping Point）》中首次出現的泰勒．布寇斯基少校（Major Tyler Bukowski）。布寇斯基對納美文化有著深刻的了解，加上他殘酷無情的戰術，使他成為引人注目的新實力人物，他領導資源發展局與灰燼族聯合攻入西部邊境，獵捕反抗軍及其沙倫圖盟友，尤其鎖定索雷可為首要目標。

「灰燼再臨」透過回歸的盟友擴展了《阿凡達》的傳奇故事，深入探討了如風之行商（Wind Traders）等部族的背景故事，並帶來了使索雷可生存與復仇之旅精彩萬分的感人情節。已經擁有《阿凡達：潘朵拉邊境》主遊戲的玩家，可以單獨購買「灰燼再臨」擴充內容。新玩家則可購買《阿凡達：潘朵拉邊境》灰燼再臨版，內含主遊戲、「灰燼再臨」擴充內容，以及「漂浮山脈特典內容」。

玩家現已可以享受到 12 月 5 日針對《阿凡達：潘朵拉邊境》主遊戲推出的重大免費遊戲更新。這次更新導入了社群最期待的兩項功能：「新遊戲+」和眾所期盼的「第三人稱視角」，為渴望以新方式體驗潘朵拉的粉絲們，提供了全新的視角與重玩性。

*提供支援的共同開發工作室包括：Ubisoft 杜塞道夫工作室、Ubisoft 米蘭工作室、Ubisoft Reflections 工作室、Ubisoft 羅馬尼亞工作室、Ubisoft 上海工作室和Ubisoft 多倫多工作室。

－

以上內容為廠商提供資料原文