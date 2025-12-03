《阿凡達：火與燼》不是續集！ 卡麥隆曝心碎程度堪比《鐵達尼號》 ：沒在開玩笑

日前《阿凡達：火與燼》於好萊塢杜比影院舉行世界首映，詹姆斯卡麥隆率領全體卡司盛裝出席。柔伊莎達娜以一席飄逸洋裝亮相，宛如女神降臨；雪歌妮薇佛以中性打扮展現出眾氣質與知性美；歌壇天后麥莉也以黑色鑲鑽低胸洋裝高貴登場；山姆沃辛頓與其他男星個個則都西裝筆挺帥氣現身。首映後口碑爆棚，不少媒體稱讚「是至今最棒的一集」。

卡麥隆在首映會上表示，觀眾可能需要帶上紙巾觀看這部新的科幻電影，「這部電影將展現出前所未有的深度情感和令人心碎的悲痛，其程度堪比《鐵達尼號》，我可不是開玩笑的」。

廣告 廣告

對於這個系列第三部電影，卡麥隆不認為《火與燼》是一部續集電影，而是將前三部電影定義為一個完整的史詩故事。他在接受《io9》採訪時表示，前三部電影是根據最初的故事架構來發展，因此將《火與燼》視為「第三幕」更為恰當。他強調《火與燼》不是那種「拍一部賺錢電影後就倉促趕工出續集」的典型好萊塢模式，「這是一個長期的佈局」。他從一開始就預期這是一個長期的賭注，賭觀眾會持續關注和關心這些潘朵拉星球上的角色，因為「他們身高10英尺、全身藍色，但他們是人」。

《阿凡達：火與燼》奇幻光影的視覺特效更上一層樓。（圖／二十世紀影業）

雖然《阿凡達4》和《阿凡達5》目前仍計劃於2029年和2031年上映，但卡麥隆近年來對這兩部續集是否會真正實現的態度變得較為審慎。他解釋，如果真的要拍第四部和第五部，它們將構成一個全新的故事篇章，「那是另一個傳奇故事，有一個開始、一個中間和一個結局，在這兩部電影中呈現」。他坦言，這兩部電影目前都還是處於「虛擬」狀態，如果《火與燼》是最後一部《阿凡達》電影，他也會感到滿意，第四部和第五部的命運最終將取決於《火與燼》能否贏得觀眾的喜愛並取得成功。

《阿凡達：火與燼》預售票今日全面開賣， 詹姆斯卡麥隆特別錄製了一段獻給忠實影迷驚喜的話：「我們將再延續《阿凡達》的故事，在大銀幕上帶來最難忘的旅程！」更對影迷呼籲：「情感震撼到心底，氣勢更是史詩級！」他也對影迷獻上誠摯感恩：「因為有你們的熱情參與，這一切才能成真！」

《阿凡達：火與燼》是系列最後一部？ 卡麥隆認「要看這部賺多少」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導