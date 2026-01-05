《阿凡達：火與燼》卡麥隆獨排眾議！死守「這場戲」：每一句台詞都不准刪！

1.卡麥隆超愛這場戲，不惜嗆剪接團隊：刪這場就失業！

2. 「火辣帳篷戲」突破《阿凡達》闔家觀賞誇架備受熱議！

3. 奧娜卓別林沒信心想重拍，卡麥隆卻說：我最愛這場！

【文／千尋少女】科幻史詩第三部《阿凡達：火與燼》上映首週再度掀起觀影熱潮，不僅以3.45億美元（約台幣108.74億元）橫掃全球票房，全台5天賣破台幣1億2470萬，與北美、全球同步奪下票房冠軍。片中一場由反派柯邁斯上校與灰燼族首領瓦蘭在帳篷內的對手戲，不僅成為影迷和影評熱議焦點，甚至在剪輯階段就獲得導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）強力護航，還放話：「每一句台詞都不准刪！」

大反派灰燼族首領「瓦蘭」致命野蠻帶點性感的氣息在網路上廣獲影迷討論。（圖／二十一世紀影業）

這場戲聚焦於兩位反派角色。描述柯邁斯上校隻身前往灰燼族首領據點，試圖說服喜怒無常的瓦蘭結盟，卻反遭對方下藥迷幻，甚至被刀刃劃胸挑釁。極度挑逗且充滿性張力的氛圍，徹底突破過往《阿凡達》系列偏向闔家觀賞的敘事框架。卡麥隆接受《好萊塢報導》專訪時直言：「你完全無法預料下一秒會發生什麼，這兩位角色都非常迷人，而她在那場戲裡簡直令人著迷。」

卡麥隆進一步解釋：「直到看見演員真正演出，我才意識到自己寫出了什麼。那是一場雙重誘惑——表面上是她掌控全局，但其實他早已有所布局，最後成功達成目的。從劇本角度來看，我對這場戲的心理動態非常滿意。」也如此，當後製團隊為了將片長控制在3小時15分而建議刪減該戲近半時，他當場強硬回絕：「我直接告訴他們：『夥伴們，不想失業就通通給我加回去，一句台詞都不准少！』」

事實上，這場帳篷戲同時也是奧娜卓別林（Oona Chaplin）試鏡時的關鍵片段。曾在《權力遊戲》表現亮眼的她，最終從三位知名女星中脫穎而出。卡麥隆回憶：「她的演出充滿性張力、掌控慾與憤怒，層次豐富，能在多種情緒間流暢切，這是我在其他人身上沒看到的。」

奧娜則透露，拍完拍場戲後，她曾焦慮數個月，深怕自己表現不夠好，甚至鼓起勇氣想向卡麥隆提出重拍。沒想到對方親自帶她進私人影院放映該片段一，並表示她：「這是我最愛的一場戲！」

