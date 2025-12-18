《阿凡達：火與燼》大反派「瓦蘭」爆紅 真實身份被起底竟是卓別林孫女

由名導詹姆斯卡麥隆執導的史詩鉅片《阿凡達：火與燼》於昨日（17日）正式在台上映，首日便以1800萬元的驚人佳績空降全台票房冠軍，更一舉刷新首部曲《阿凡達》的開片紀錄，再次證明卡麥隆在台灣影迷心中無可取代的號召力。

詹姆斯卡麥隆對外表示，這部作品是集前兩部冒險大成的「最終篇章」。他強調，劇組致力於利用最先進的3D設備與捕捉技術，將演員細膩的演出栩栩如生地呈現在大銀幕上。卡麥隆感性說道：「我們希望在電影院裡創造出驚奇感，讓觀眾相信潘朵拉星球這個奇幻世界宛若真實存在。」

除了震撼的視覺特效，電影上映後在社群平台Threads上引發最高討論度的，莫過於初次登場的（Varang）。影迷紛紛被她野蠻、霸道卻又帶點性感的氣息所圈粉，直呼她是全片最有記憶點的角色。

「瓦蘭」由傳奇喜劇大師查理卓別林的孫女奧娜卓別林（Oona Chaplin）飾演。在最新釋出的花絮中，同劇演員也對她的表現讚不絕口。史蒂芬朗（飾演 柯里奇上校）在戲中與瓦蘭有激烈對手戲，他表示：「奧娜的表演有一種獨特的魅力。」山姆沃辛頓（飾演 傑克）則形容奧娜在大銀幕上的演出「那種感覺更震撼、更恐怖」。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導