《阿凡達：火與燼》平安夜吸金3億 《動物方城市2》登2025年全球票房冠軍

即便面對眾多新片挑戰，《阿凡達：火與燼》在聖誕節假期中，依舊是影迷的首選。電影週三平安夜在北美收穫1070萬美元（約3.3億元新台幣）。雖然低於前作《水之道》當年的1480萬美元，但主要原因是2022年的平安夜恰逢週六，而今年是週三（通常週三票房較低）。

《阿凡達：火與燼》目前上映一週，全球票房已達到4.833億美元（北美1.29億，海外3.53億），預計在跨年前就能輕鬆跨越5億大關。業界預計週四至週日的四天連假，將再為其注入7500萬至8000萬美元。

值得注意的是，許多觀眾是為了在大銀幕觀看隨片附贈的《復仇者聯盟：末日崛起》新預告片（美國隊長與索爾的角色短片）而走進戲院看《火與燼》。這種「強強聯手」的策略成功帶動了平安夜的觀影熱潮。

迪士尼的另一張王牌《動物方城市 2》展現了極強的續航力，平安夜以320萬美元位居當日票房亞軍，全球票房目前已累積至13億美元，正式成為2025年全球最賣座的電影，超越了今年所有其他的對手。

多部新片在平安夜進行搶先預映，準備迎接聖誕當天的正式開畫。由「甜茶」提摩西夏勒梅飾演一名乒乓球傳奇球員的電影《橫衝直闖》，預映拿下201萬美元。這部成本高達7000萬美元的藝術片，目前預計首週末能突破2000萬美元。

由傑克布萊克與保羅路德主演的《大蟒蛇》是一部「後設喜劇」，講述一群朋友想翻拍1997年的經典《大蟒蛇》，結果卻遇到真的巨蟒。電影以210萬美元的預映成績略勝《橫衝直闖》，預計首週末同樣落在2000萬美元左右。

另外休傑克曼與凱特哈德森主演的真人真事改編電影《悠唱藍調》，講述一對落魄音樂人組成尼爾戴蒙致敬樂團的故事。預計首週末收穫1000萬至1400萬美元。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導