《阿凡達：火與燼》怎麼讓雪歌妮薇佛親吻未成年男孩？導演揭拍攝手法

《阿凡達：火與燼》本片除了聚焦該系列一直以來關注的環境議題和家庭，最動人的一幕莫過於雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）飾演的綺莉親吻傑克查恩（Jack Champion）飾演的「蜘蛛」，但導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）透露，當時傑克查恩拍攝這場戲時才15歲。

其實《阿凡達：火與燼》部分片段八年前就已拍攝，詹姆斯卡麥隆透露，當時採取的做法是讓雪歌妮薇佛親吻另一個人，傑克查恩則親吻另一位未成年人，再透過後製將兩者的影像疊加在一起，「他們演完了整場戲，除了那個吻以外的所有動作都做了。我想，雪歌妮親吻他的臉頰是沒問題的。」

由於親密戲有相當多規範，詹姆斯卡麥隆解釋：「所以那是極少數幾次我們必須採取這種『稍微有一點點不真實』的做法，但我們必須這麼做，因為那是唯一符合規定的方式。」

現年76歲的雪歌妮薇佛片中飾演一名青少年，她特別到學校觀察12至15歲學生的說話音調、肢體動作，她的精湛演出讓綺莉一角同時展露青春的純真憂鬱的脆弱，這也不知不覺延伸到了她的日常生活中，「我認為飾演納美人的整個體驗，因為他們非常強調感受自己的身體，這會改變一個人，我當時確實大部分時間都感到非常喜悅，而且很可能也影響到我現實的肢體儀態上。」雖然比其他演員年長，她同樣接受了波比跳、跑酷以及自由潛水訓練。

