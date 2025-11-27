《阿凡達：火與燼》是系列最後一部？ 卡麥隆認「要看這部賺多少」
電影《阿凡達：火與燼》即將上映，導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）近日接受節目訪問，透露雖然他有拍攝第四部至第七部的構想，但是不是真的能拍下一部？就要看這部賺多少了。
在接受《The Town》節目採訪時，卡麥隆坦言，如果第三部《阿凡達》電影《火與燼》表現不佳，它很可能就是該系列的最終章，「我毫不懷疑這部電影會賺錢。問題是，它賺的錢是否多到足以證明『再拍一次』是合理的」？鑑於每部《阿凡達》電影的製作成本都高得驚人，這個問題顯得至關重要。
與前作《阿凡達：水之道》留下許多未解之謎的故事情節不同，卡麥隆透露《火與燼》的懸念將會少得多。「這次只有一個開放式的懸念，如果電影版就這樣戲劇性地結束了，那我會寫一本書，解答所有人的問題。」
卡麥隆承諾，除非他改變計劃，否則他決定拍一部《阿凡達》電影，實質上就意味著承諾拍兩部，因為他曾表示《阿凡達 4》和《阿凡達 5》將像《水之道》和《火與燼》一樣一起製作。
《阿凡達：火與燼》今日發佈最新幕後花絮，詹姆斯卡麥隆和眾星卡司、尤其是三大影后的強力背書下，令影迷們迫不及待！最資深影后雪歌妮薇佛：「詹姆斯創造了這套技術環境，讓我們走上空無一物的舞台，卻依然能沉浸在故事之中。」奧斯卡影后凱特溫斯蕾：「電影製作及技術終於跟上詹姆斯的想像力，這正是讓他能夠打造這世界的原因。」
去年甫冠上坎城影后及奧斯卡得主頭銜的柔伊莎達娜說：「若你覺得《阿凡達：水之道》已經夠龐大、夠震撼，《阿凡達：火與燼》更將帶來前所未有的體驗！」詹姆斯卡麥隆更拍胸脯打包票保證：「本片是前兩部冒險集大成！」他也有感而發地說：「我們必須持續進化，才能帶領觀眾踏上一段新的旅程、新的冒險。」
飾演「蘇傑克」的型男主角山姆沃辛頓也提及與自身的投射：「傑克與兒子婁克像是反映彼此的鏡子，就像我和我現實生活中的兒子，我們都想讓下一代成為更好的自己，卻也看到最糟的自己，這點充滿力量也相當耐人尋味。」電影將於12月17日在台上映。
