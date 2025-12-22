《阿凡達：火與燼》橫掃108億票房！導演「可能是最後一集」曝該系列存亡關鍵
《阿凡達：火與燼》上周在全球上映，全台五天票房橫掃新台幣1億2470萬元，全球票房更已達3億4500萬美元（約為新台幣108.7億元），全台與全球同步空降票房冠軍。對此，導演詹姆斯卡麥隆也分享本片最終票房成績，將影響到第四、五集是否會推出。
導演詹姆斯卡麥隆近來受訪時表示，本片為3小時15分鐘，迪士尼高層希望片長能再縮短一些，甚至質疑是否需要這麼多反派邁爾斯的戲分，他認為如果能吸引觀眾，口碑自然會傳開，「我們已經用《鐵達尼號》證明了這一點，而它的片長正好與《火與燼》一模一樣，這並不代表《火與燼》一定能賺到像《鐵達尼號》那麼多錢。」
詹姆斯卡麥隆坦言，《阿凡達：火與燼》究竟能創造多少營收，對於整個系列作的命運至關重要，他原定計畫再拍兩部電影完結這個傳奇故事，而這完全取決於《火與燼》的成功與否。雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）先前表示，詹姆斯卡麥隆為第四集和第五集規畫的內容「實在太驚人了」，如果系列作就此止步將是一場悲劇，「這所有的電影都是同一個宏大故事的一部分」。
對此，詹姆斯卡麥隆補充，《阿凡達：火與燼》可能會是最後一集，「故事中只剩下一個（未解之謎），我們可能會發現，《阿凡達：火與燼》的上映證明了當今劇院觀影體驗已大不如前；或者，它可能證明劇院體驗依舊如往常般強大，但僅限於特定類型的電影。現在就像是擲硬幣，機率各半。要到一月中旬我們才會知道答案。」
對於希望結果如何？詹姆斯卡麥隆形容自己正處於一個十字路口，「我到底是希望它大獲成功，迫使我必須繼續完成接下來兩部《阿凡達》電影？還是我希望它『失敗得剛剛好』，讓我能有理由去做點別的事情？」但對此他似乎還沒有正確答案。
