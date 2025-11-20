《阿凡達：火與燼》片長再創紀錄！ 蘇家後代遭反派追殺上演驚險場面

全球影迷期盼的科幻史詩鉅作《阿凡達：火與燼》即將上映，距離上一集《阿凡達：水之道》僅隔三年，影迷無需再經歷長達十餘年的等待。然而，據外媒報導，這集將成為《阿凡達》三部曲中片長最長的一部，想要進電影院的觀眾必須做好「持久戰」的心理準備！

根據外媒引述影院網站上釋出的資訊顯示，《阿凡達：火與燼》的片長確定將創下系列新紀錄。＝第一部《阿凡達》片長為2小時42分鐘，第二集的《阿凡達：水之道》片長3小時12分鐘，《阿凡達：火與燼》片長會是三集之最，根據影院網站上的信息顯示，片長為3小時15分。這意味著導演詹姆斯·卡麥隆（James Cameron）再次挑戰電影的篇幅極限。

近日，電影發布了最新精彩片段搶先看，讓粉絲一睹潘朵拉星球的最新面貌。片段中，觀眾可以看到蘇家小孩們逃避本集大反派，由人類基因轉移至納美人身體的「灰燼族」追捕的驚險場面。流暢的動作、奇幻的光影運用，以及極致的視覺特效，讓許多觀眾大呼：「視覺效果比上一集更上一層樓！」

卡麥隆曾表示，續集將把重點放在蘇家的下一代，以及潘朵拉星球上更多元的納美人部族，預計將會有更宏大且更具情感深度的劇情展開。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導